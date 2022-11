[株式会社メガスポーツ]

~アウトドアからビジネスシーンまでさまざまなシチュエーションで活躍~



日常と自然のデュアルライフをテーマにしたライフスタイルセレクトショップ「OUTSIDE THE BOX」を運営する株式会社メガスポーツ(本社:東京都江東区、代表取締役社長:中嶋築人、以下当社)は、さまざまなシチュエーションで多様性を持ったアイテムを提案するアーバンアウトドアブランド、「+phenix」別注アイテムの高機能ウェア、アクセサリー各種を11月下旬より、全国のOUTSIDE THE BOX店舗及び直営公式オンラインショップで発売を開始しました。







「+phenix」は、DNAであるスキーのテイストを派生しながら、テクニカルな素材や機能を使い、トレッキング、キャンプをはじめ、ビジネスシーンにいたるまでさまざまなシチュエーションに対応できる機能的なウェアの数々を世に送り出しているアーバンアウトドアブランドです。

当社が運営する「OUTSIDE THE BOX」は日常と自然のデュアルライフをテーマに、長く大切にお使いただける商品の数々をご用意しています。「+phenix」別注アイテム2022秋冬シリーズでは、アウトドアフィールドでの使用はもちろん、多様なライフスタイルに活躍する高機能素材を使用しています。11月下旬より、全国のOUTSIDE THE BOX店舗及び直営公式オンラインショップにて発売を開始しました。



『+phenix』シリーズ 紹介ページ

https://www.sportsauthority.jp/shop/e/eophe0418/



<商品紹介>(一部)



商品名 :GORE TEX 2L ダウンジャケット

品番 :POO-22114OB

カラー :BLACK×BLACK / BLACK×WHITE / BEIGE

販売価格:税込39,600円 (本体価格36,000円)

商品特徴:優れた防風性と透湿性をもつGORE=TEX infinium素材で、ミニマルですっきりとした印象に仕上げたダウンジャケット。フロント前立て、フラップポケット、フード部分のダウン分量まで細かく調整しボリューム感を意識。背面のGORE‐TEXロゴが存在感を放ち、冬の厳しい寒さにも耐えられる今季ダウンアウターを検討されている方に是非おすすめの一着。

商品ページ:(BLK×BLK) https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g69461663/

(BLK×WHT) https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g69461705/

(BEIGE) https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g69461747/





商品名 :GORE TEX 2L ステンカラーコート

品番 :POO-22113OB

カラー :BLACK / NAVY

販売価格:税込39,600円(本体価格36,000円)

商品特徴:GORE-TEX infinium素材を使用したステンカラーコート。透湿防風素材としてレインシーンでの活躍は勿論、ON/OFFを選ばないスタイリッシュなアウターとして秋~春まで3シーズン着用可能。中綿を入れる事で保温性を高めながらも、量を調整することで着た時の綺麗なシルエットを実現。両袖のプリントが目を引く、今季のアウターの主役。

商品ページ:(BLACK) https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g69461549/

(NAVY) https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g69461580/





商品名 :GORE TEX 2L パンツ

品番 :POB-22045OB

カラー :BLACK×BLACK / BLACK×WHITE

販売価格:税込18,700円(本体価格17,000円)

商品特徴: GORE-TEX infinium素材を使用した2.5Lパンツアイテム。雨や風などの悪天候から内側への侵入を防ぎ、裾についたドローコードを絞る事で防水・防寒性が向上。さらに内側のメッシュの裏地が肌に柔らかくフィットし、より快適な履き心地を実現。左右前後に配置した「+phenix」と「GORE-TEX infinium」のロゴが奥行きを与える。

商品ページ:(BLK×BLK) https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g69461861/

(BLK×WHT) https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g69461903/





商品名 :PE プルオーバーニット

品番 :POK-22003OB

カラー :BLACK / GRAY / BLUE / GREEN / YELLOW

販売価格:税込9,900円(本体価格9,000円)

商品特徴:インナーとしては勿論、1枚でも主役になれるニット。ポリエステル100%ながら、肌さわりの良い糸を使用。イージーケア性も優れており、何枚あっても便利な着回しの利くデザイン。

商品ページ:(BLACK) https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g69461945/

(GRAY) https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g69462109/

(BLUE) https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g69462026/

(GREEN) https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g69461986/

(YELLOW) https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g69462067/





【株式会社メガスポーツ 会社概要】



所在地 :〒135-0063 東京都江東区有明1-3-33 4F

設立 :1995(平成7)年8月

資本金 :1億円

代表者 :代表取締役社長 中嶋 築人(ナカジマ ツキヒト)

事業内容:スポーツ専門店「スポーツオーソリティ」、スニーカーを中心としたスポーツ×ファッションのセレクトショップ「CORNERS SPORTSAUTHORITY」、日常と自然のデュアルライフをテーマにしたライフスタイルセレクトショップ「OUTSIDE THE BOX」を全国展開しています。



◆株式会社メガスポーツWEBサイト:https://www.megasports.jp/

◆スポーツオーソリティWEBサイト:https://www.sportsauthority.jp/

◆CORNERS SPORTSAUTHORITY ECサイト:https://www.sportsauthority.jp/shop/c/cCO/

◆OUTSIDE THE BOX ECサイト:https://www.sportsauthority.jp/shop/c/cOTB/

◆当社が提案する「フレッシュな“もぎたて”体験を楽しむキャンプ」 三木里脇もぎたてキャンプ場

https://www.sportsauthority.jp/store/mogitate_campsite



