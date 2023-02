[株式会社ウィルゲート]

中規模部門にて22位、「働きがい認定」企業には11年連続の選出



株式会社ウィルゲート(本社:東京都港区、代表取締役:小島 梨揮、以下 ウィルゲート)は、世界60カ国7,000社を超える企業の働きがい調査を行うGreat Place to Work(R) Institute Japanより、2023年版 日本における「働きがいのある会社」ランキング( https://hatarakigai.info/ranking/japan/2023.html )ベスト100に選出され、中規模部門において第22位となりました。今後も多様な働き方実現に向けた取り組みを推進していきます。









ウィルゲートの働きがい向上に向けた特徴的な取り組み

■成長を支援

・副業制度

2016年4月より導入しており、直近1年間では申請44件の内43件が承認され、全従業員112名のうち33名が副業をしています。副業で行っている業務も様々で、当社の業務で得たスキルを活かしていたり、まったく違う仕事に挑戦している従業員もいます。



・他の部署や職種を兼任 ★特に評価された施策

自身のメイン業務に関係するポジションとの兼任はもちろん、未経験の分野にも挑戦ができます。兼任は会社から一方的に通知するのではなく、本人の『will』も尊重して配属を決定しています。現在では従業員の約半数が兼任をしています。



■多様な働き方

・リモート × オフィスのハイブリットワーク

週4日リモート・週1オフィスの働き方が主で、様々な環境の変化に応じてやフルリモートにも対応しています。リモート勤務の日でもオフィスに出社することは可能としており、業務や自身の都合に合わせて働く場所を選べるようにしています。



・テレワーク手当

リモート時でも働きやすい環境の維持を目的に、週の労働時間が30時間以上の正社員・契約社員を対象に手当を支給しています。



・1時間単位の有給休暇「ちょい休」

全従業員を対象に付与された有給休暇の内、年40時間分を1時間単位で有給休暇として利用できる制度です。日中の間で好きなタイミングに取得することができます。



■コミュニケーションの活性

・自己紹介プレゼン「will+(ウィルタス)」

入社間もない従業員が行う自己紹介プレゼン。全社員がオンラインで参加し入社を歓迎します。



・親睦を深める「WILLCOMEランチ」

入社~1ヵ月以内を対象に、仕事でよく関わったりロールモデルとなる従業員との交流を図るランチ会を開催しています。



・役員のナレッジをシェア「役員LT(ライトニングトーク)」

ボードメンバーの仕事に対する考え方や実務に役立つナレッジについて共有するLT会を開催しています。



■家族を大事に

・従業員のご家族との交流

社内部活動の補助をご家族にも適用したり、お子様のライフイベントに贈り物をさせていただくなど、社員をサポートしてくださっているご家族に感謝を伝えるイベントを開催しています。



・子育て支援の特別休暇

ご家族との時間を大切にしてほしいという想いから、配偶者出産時には2日間、お子さまのいる社員には年1日(お子さま一人につき)の特別休暇を有給として付与しています。



★「働きがいのある会社」ランキングについて





「Great Place to Work(R) Institute Japan」

Great Place to Work(R) Institute は、世界約60ヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。



Great Place to Work(R) Institute Japan トップページ

https://hatarakigai.info/

ウィルゲートについて

2006年に中小企業向けのWebマーケティング支援会社として設立。「一人ひとりが『will』の実現に向けて前向きに挑戦できる社会、挑戦することが周りの人々へと波及していく世界をつくっていきたい」という想いから、会社規模・事業フェーズを問わず、新たなビジネスや取り組みに『will』を持って挑戦する企業をベンチャーと定義し、ベンチャーをメインターゲットとした成長支援サービスを提供しています。



現在はSEOを中心としたWebマーケティングのコンサルティング・コンテンツ作成のリソースの提供・SEOの内製化を支援するSaaSを提供する「コンテンツマーケティング事業」、オンラインセミナーやSNSを活用した効率的な営業活動を支援する「セールステック事業」、Web・IT領域に特化した完全成功報酬型のM&A仲介支援の「M&A事業」を展開し、知識や情報には「コンサルティング」、効率化には「ツール」、採用や販路拡大には「ネットワーク」など様々な切り口から支援しています。



社名 :株式会社ウィルゲート

所在地 : 東京都港区南青山3-8-38 南青山東急ビル3F

設立 : 2006年6月20日

代表者 : 代表取締役 小島 梨揮

事業内容: コンテンツマーケティング事業、セールステック事業、M&A事業

URL : https://www.willgate.co.jp/

-オンライン編集チーム構築サービス「エディトル」 https://client.editoru.jp/

-記事作成代行サービス「サグーワークス」 https://works.sagooo.com/order/

-戦略的なSEO実施のための分析ツール「TACT SEO」 https://tact-seo.com/

-Web・IT領域のM&A仲介サービス「ウィルゲートM&A」 https://ma-gate.com/

-経営者の人脈を活用した営業活動支援「ソーシャルセリング」https://www.willgate.co.jp/socialselling/



