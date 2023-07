[ザ・シネマ]

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、7月に『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』(7/21(金)公開 配給:東和ピクチャーズ)の公開を控え、本日7月3日(月)に誕生日を迎えたトム・クルーズを特集いたします。劇場映画初出演作から最新ヒット作まで、7月21日(金)~22日(土)に出演作7作品を特集放送いたします。





『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』公開記念 トム・クルーズ史



『トップガン マーヴェリック』の大ヒットに続き、7月には『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』の公開も控える、ハリウッド最大のスター、トム・クルーズ。本日7月3日(月)に誕生日を迎えました。

ザ・シネマでは、トム・クルーズの劇場映画初出演作(『エンドレス・ラブ』)から最新ヒット作(『ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル』『ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』)まで、トムの出演作の歴史を堪能できる特集を、誕生日を迎える7月に合わせ、7月21日(金)~22日(土)に7作品をお届けします!

ぜひ劇場新作と併せて、ザ・シネマでトム・クルーズ史を振り返ってみてはいかがでしょうか?

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/454









『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』

7月21日(金)全国公開/配給:東和ピクチャーズ

■監督:クリストファー・マッカリー(『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』

■キャスト: トム・クルーズ、ヘイリー・アトウェル、ヴィング・レイムス、サイモン・ペッグ、レベッカ・ファーガソン、ほか

劇場最新作公式サイト: https://missionimpossible.jp/



《放送作品情報》



●『ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル』

放送日:7月22日(土)18:30~ほか

最強諜報員イーサン・ハントが世界最高層ビルをよじ登る!

精鋭チームと共に究極の任務に挑む第4弾

<あらすじ>

ある理由でモスクワの刑務所に服役していたIMFエージェントのイーサン・ハントは、仲間のベンジーとジェーンの手引きで脱獄。その矢先にイーサンは新たな指令を受ける。それは、機密ファイルを盗んで核テロを企む人物“コバルト”を追うことだった。イーサンたちは敵の正体を探るが、潜入先のクレムリンで爆破事件が起き、その容疑者となってしまう。追われる身となったイーサンたちは潔白を証明するため事件の黒幕を追う。





●『エンドレス・ラブ』

放送日:7月22日(土)8:30~ほか

会えないほど、引き裂かれるほど思いは募る…、うら若きカップルの悲恋のラブストーリー

<あらすじ>

17歳のデヴィッドと15歳のジェード。お互い運命の恋と信じ、二人はいつでも一緒。両親らも二人の交際を温かく見守っていたが、二人が深い関係にあることを知るとジェードの父親が激怒して交際禁止期間を言い渡す。会えないことでさらにジェードへの思いが募ったデヴィッドはなんとジェードの家に火を放ってしまう。結果、デヴィッドは放火犯として精神科に入院させられ、ジェードと二度と会わぬよう裁判所から言い渡される…。





●『レジェンド/光と闇の伝説』

放送日:7月21日(金)17:00~ほか

若き日のトム・クルーズのロマンティック美青年ぶりが輝く、異色の耽美系ファンタジー

<あらすじ>

お転婆なお姫様リリーは、自然児の青年ジャックと森の中で戯れていた。そして神秘的なユニコーンを目撃する。その時、闇の魔王が世界を支配しようと、善の力を持つユニコーンを狙っていた。魔王の手下が吹き矢でユニコーンを仕留め、その角を切り取ると、世界は闇と吹雪に閉ざされリリーとジャックは離れ離れになってしまう。ジャックは世界に光を取り戻すため、森に住む不思議な妖精たちの力を借りて魔王に挑む。





●『ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』

放送日:7月21日(金)18:45~ほか

トム・クルーズが古代エジプトの王女と対決!クラシックホラーが最新VFX満載のアドベンチャーに進化

<あらすじ>

古代の遺跡を発掘しては闇取引で稼いでいる米軍関係者ニックが、中東の地下空洞に隠された巨大な棺を発見。同行する考古学者ジェニーによると、女王になれず生きたままミイラにされた古代エジプト王女アマネットの棺だという。ニックは棺をイギリスまで運ぼうとするが、輸送中に飛行機がロンドン郊外へ墜落してしまう。ところが、死亡したはずのニックが無傷のまま蘇生し、墜落地点で棺から出たアマネットも復活してしまう。





●『レインマン』

放送日:7月22日(土)11:15~ほか

人は生きる…かけがえのない大切な人と出会うために!兄弟の絆を描く、心あたたまる感動作

<あらすじ>

中古車ディーラーのチャーリーは、車が大好きだが商売は上手くいっていない。資金難で困っていたところへ父親の訃報が届く。少年時代にケンカをして家を出て以来、父親との絆はとぎれていた。帰省した彼は、遺言により遺産300万ドルが謎の人物に譲られると知って愕然とする。その人物とは一体誰なのかを突き止めるために管財人を訪ねたチャーリーは、存在すら知らなかった自閉症の兄レイモンドと出会う。





●『遥かなる大地へ』

放送日:7月22日(土)13:45~ほか

クルーズ夫妻(当時)の共演も見所!

夢を持ち開拓時代のアメリカへ渡った男女の苦労と成功の物語

<あらすじ>

19世紀末アイルランドの村で農民達の地主への反乱が発生。巻き込まれたジョセフの父が死んだ。ジョセフは仇討ちのため、銃を片手に単身地主の家へ乗り込む。そこで地主の娘シャノンと出会い惹かれた彼は、後日彼女の婚約者スティーブンと決闘することになる。しかし決闘当日シャノンが馬車で駆けつけ、ジョセフは彼女と共に開拓時代のアメリカへ渡る。数々の苦難の中でも、彼らの胸には自らの土地を手に入れるという夢があった。





●『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』

放送日:7月22日(土)16:15~ほか

[PG12相当]トム・クルーズ&ブラッド・ピットが不死の吸血鬼に。退廃的で美しいゴシック・ホラー

<あらすじ>

サンフランシスコのある部屋でジャーナリストのインタビューを受けたルイは、自らを吸血鬼と名乗りその半生を語っていく──。18世紀末のニューオリンズ。妻と娘を失い人生に絶望したルイは、永遠の命を共に生きる伴侶として吸血鬼レスタトに選ばれ、吸血鬼となることを決意する。しかし人間の心を捨てきれないルイは、無慈悲に殺人を犯すレスタトの快楽的な生き方に疑問を持ち、生きる意味を模索する。



『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』(C) 2023 Paramount Pictures. 『ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル』(C)2023 Paramount Pictures. All rights reserved. 『エンドレス・ラブ』(C) 1981 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved. 『レジェンド/光と闇の伝説』(C) 1985 Universal City Studios, Inc. All rights reserved. 『ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』(C) 2017 Universal Studios. All Rights Reserved. 『レインマン』(C) 1988 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. 『遥かなる大地へ』(C) 1992 UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC. All Rights Reserved 『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

