[ペルノ・リカール・ジャパン株式会社]

みんなとつながる、ジェムソンとなら。



ペルノ・リカール・ジャパン株式会社(本社:東京都文京区 代表取締役社長:トレイシー クワン)が展開するアイリッシュウイスキー「ジェムソン」は、『WIDEN THE CIRCLE(ワイドゥン ザ サークル)』キャンペーンを3月6日(月)から開催します。 話題のアーティスト“SIRUP(シラップ)”が出演するキャンペーンムービーの公開をはじめ、小売店や飲食店でのプレゼント企画などを通して、グローバルキャンペーンのテーマ「WIDEN THE CIRCLE みんなとつながる、ジェムソンとなら。」を発信していきます。

[WEBサイト]https://www.jamesonwhiskey.com/jp









No.1アイリッシュウイスキー(#1)として世界中で愛飲されている「ジェムソン」は、長年にわたり「人と人との結びつき」を大切にしています。「ジェムソン」の“スムースな味わい”が、気軽な雰囲気で楽しさや嬉しさを分かち合える気の合う仲間との交流の輪をもっと広げてくれるという想いのもと、日本のキャンペーンムービーには、昨年コラボレート楽曲リリースで話題となった「ジェムソン」の力強いパートナー、SIRUPが出演。コラボレーションソング「Superpower」をバックに、彼が「ジェムソン」の故郷アイルランドで新たに出会った人々と意気投合し楽しい瞬間を共有した多彩な映像を織り交ぜ、気の合う仲間との繋がりを広げようというメッセージを表現しています。3月6日(月)から 「ジェムソン」のWEBサイトとSNSでの公開、およびデジタル広告を展開します。









また、小売店と飲食店では、仲間との楽しいひとときに最適な「ジェムソン」のオリジナルグッズが当たるプレゼント企画を実施します。小売店は先行して2月27日(月)から開始し、5月31日(水)までの期間、キャンペーンネッカーの付いた「ジェムソン スタンダード 700ml」を1本ご購入いただくと、抽選で50名様にオリジナルピクニックセットをプレゼントします。飲食店では3月1日(水)から4月30日(日)の期間、対象店舗で「ジェムソン」ドリンクを1杯ご注文いただくとスクラッチに挑戦でき、当たりがでたらオリジナルLEDランタンやオリジナルトランプをその場でプレゼントします。さらに、スクラッチカードを集めると、オリジナルアウトドアセットが当たるWチャンスにも挑戦できます。ぜひこの機会に、カジュアルに楽しめる「ジェムソン」のスムースな味わいと共に、オープンな心で、いつもの仲間や新しい仲間との交流の輪を広げましょう!(※1) 出典:2020年の一年間。アイリッシュウイスキーカテゴリー 世界販売数量ベース(IWSR Report 2021)

JAMESON × SIRUP コラボレーション『WIDEN THE CIRCLE』キャンペーンムービー













タイトル

ジェムソン 「WIDEN THE CIRCLE みんなとつながる、ジェムソンとなら。」篇 15秒、6秒公開日

3月6日(月)から 「ジェムソン」のWEBサイトとSNSでの公開、およびデジタル広告を展開楽曲

JAMESON × SIRUP コラボレーションソング「Superpower」(2022年3月にリリース)【 JAMESON × SIRUP コラボレーション 】

「ジェムソン」とSIRUPは、音楽とライフスタイルをテーマに、ブランドを共に成長させていくことができるパートナーとしてコラボレーションを行っています。2022年3月にSIRUPが「ジェムソン」の世界観をイメージして書き下ろした「Superpower」の楽曲とミュージックビデオをリリースし、同年9月には、SIRUPがデザイン監修し、彼と親交があるアーティスト“Kentaro Okawara”がラベルデザインを手がけた日本限定ボトル「ジェムソン ジャパン リミテッド 2022」を発売しました。今回のキャンペーンムービーでは、SIRUPが「ジェムソン」の故郷アイルランドで新たに出会った人々と意気投合し楽しい瞬間を共有した多彩な映像を織り交ぜ、キャンペーンテーマ「WIDEN THE CIRCLE みんなとつながる、ジェムソンとなら。」を表現しています。【 SIRUP プロフィール 】







ラップと歌を自由に行き来するボーカルスタイルと、自身のルーツであるネオソウルやR&BにゴスペルとHIPHOPを融合した、ジャンルにとらわれず洗練されたサウンドで誰もがFEEL GOODとなれる音楽を発信している。人々の心に寄り添い、本質的に突き刺さるリリックとメッセージは、SIRUPのその声に傾けられた耳を惹きつけ、離さない。2019年にリリースした1stフルアルバム「FEEL GOOD」がAppleMusic R&Bチ ャートにて9ヶ月連続の1位を獲得しつづけ 、2017年の1st EPから5作連続でApple Music R&Bチャート1位を記録中。2022年に入ってからもイギリス出身の世界的ポップスター「Years & Years」のRemix参加や、シンガーポールのR&Bバンド「brb.」とのコラボ作品を発表するなど、日本を代表するR&Bシンガーとして音楽のみならず様々な分野でその活躍を広げている。2022年3月には世界的アイリッシュウイスキー「ジェムソン」とのコラボレーションソング「Superpower」をリリースして話題に。

『WIDEN THE CIRCLE』キャンペーン / 小売店でのプレゼント企画







ジェムソン オリジナル ピクニックセットが抽選で50名様に当たる!



[キャンペーンサイト]※2月27日(月)から公開予定 https://prj-cp.jp/jameson23/ 実施期間

2023年2月27日(月)~5月31日(水)対象商品

キャンペーンネッカーの付いた「ジェムソン スタンダード 700ml」オープン価格 / 参考小売価格:2,506円(税込)※一部店舗ではキャンペーンネッカー付きの対象商品の取り扱いがない場合がございます。また、対象商品は店舗によって展開時期が異なります。予めご了承ください。









参加条件

満20歳以上で対象商品をご購入の方応募方法

対象商品に付属したキャンペーンネッカーに記載のQRコードまたはキャンペーンサイトURLからご応募ください。キャンペーンネッカーに記載のシリアルナンバーと必要事項を入力し応募が完了。その場で抽選が行われ、当選結果が表示されます。※ご応募は日本国内在住の方で、かつ賞品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。賞品

ジェムソン オリジナル ピクニックセットトートバッグ、ファン付きランタンライト、レジャーシート、カッティングボード の4点セット









「ジェムソン」について







18世紀のアイルランドはウイスキー発祥の地として知られ、ダブリンのウイスキーは当時世界最高と称されていました。「ジェムソン」は、スコットランドからアイルランドへ渡ったジョン・ジェムソンによって1780年に生み出されました。ピートを使わず、大麦、モルト、グレーンの3つを原料とし、3回蒸留によって造られる「ジェムソン」の豊かな香味とスムースな味わいは、No.1アイリッシュウイスキーとして世界中で愛されています。日本では、フラッグシップの「ジェムソン スタンダード」と「ジェムソン スタウト エディション」、「ジェムソン ブラック・バレル」を展開しています。





[WEB]https://www.jamesonwhiskey.com/jp/ [facebook]http://www.facebook.com/Jameson.Japan[Twitter]http://twitter.com/JamesonJapan [Instagram]@jameson.japan [Hashtag]#ジェムソン★ おすすめの飲み方

世界中で最も愛されているアイリッシュウイスキー「ジェムソン」のどこまでもスムースな味わいを「ジェムソン・ソーダ」で楽しもう!

「ジェムソン」はピートを使わず、大麦、モルト、グレーンを原料とし、3回蒸留によって造られる豊かな香味とスムースな味わいが特長です。そのスムースな味わいを存分に味わうには、ガーニッシュを加えないシンプルなソーダ割りがおすすめです。





ペルノ・リカールについて







ペルノ・リカールは世界第2位(※2)のワイン&スピリッツメーカーであり、スピリッツとワインの世界市場におけるリーディングカンパニーです。2022年度の連結売上は107億100万ユーロでした。当グループは、世界のトップ100スピリッツブランドのうち17のブランドを保有し(※3) 、160カ国に240以上のプレミアムブランドを販売する業界有数の著名で幅広い商品群を有しています。ペルノ・リカールの商品群には、アブソルートウオッカ、リカール(パスティス)、バランタイン、シーバスリーガル、ローヤルサルート、ザ・グレンリベット(スコッチウイスキー)、ジェムソン(アイリッシュウイスキー)、マーテル(コニャック)、ハバナクラブ(ラム)、ビーフィーター(ジン)、マリブ(リキュール)、メゾン マム、ペリエ ジュエ(シャンパン)など数多く保有しております。ペルノ・リカールは、約19,480名の社員と、6社の「ブランドカンパニー」、そして各市場に設立された「マーケットカンパニー」からなる分社化された組織です。ペルノ・リカールの戦略と熱意は、「起業家精神」「相互の信頼関係」「強い倫理観」という3つの主要な価値観に基づいており、これに従って事業を展開しています。また、国連の持続可能な開発目標(SDGs)を支持する「サステナビリティ・企業の責任に関する2030年までのロードマップ―楽しい時を安心の現場から」に示すとおり、持続可能な発展を目指すと同時に、責任ある飲酒の普及に努めています。その精力的な取り組みが認められ、エコヴァディス社からゴールド評価を受けた、国連のグローバルコンパクトのリーダー企業でもあります。NYSEユーロネクストに上場しており(ティッカー:RI、ISINコード:FR0000120693)、CAC40指数およびユーロ・ストックス50指数のメンバーです。(※2), (※3)の出典 = IWSR 2021アジア市場におけるペルノ・リカール



1983年にタイ、香港、免税店市場に進出して以来、現在、日本、中国、台湾、韓国、インド、マレーシア、シンガポール、インドネシア、ベトナムを含む主要国に16の支社を構えてビジネスを展開しています。各国では、グループの地域統括会社の指揮の下、現地法人の卓越したマーケティング・営業活動を生かしながら、卸販売事業を展開しています。ペルノ・リカール・ジャパン株式会社について



ペルノ・リカール・ジャパンは、ペルノ・リカール・アジア S.A.S.の100%子会社として、1990年に設立されました。以来、国内の酒類販売店、及び免税市場において、グループ商品を中心とした酒類の販売を展開、国内市場および免税市場でのアルコール飲料販売においてめざましい発展を遂げてきました。設立から32年を経た現在、ペルノ・リカール・ジャパンは、スピリッツ&ワイン分野において傑出したポートフォリオを保有し、国内のリーディングカンパニーとして発展を続けています。【商品のお問い合わせ先】ペルノ・リカール・ジャパン株式会社 [TEL]03-5802-2756 [WEB]https://www.jamesonwhiskey.com/jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/22-15:16)