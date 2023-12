[ヘリテージ]

株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する、文房具に潜む趣味を追求し続ける雑誌『趣味の文具箱』の2024年1月号『No INK,No Life - 万年筆インクが日々を彩る -』が、2023年12月13日(水)に発売されます。







大好評の万年筆インク特集!

「趣味の文具箱」2024年1月号 vol.68の特集は「No INK, No Life -万年筆インクが日々を彩る-」 と題し、毎年大好評の「万年筆インク」です。インクの最新情報やインクを楽しむ人たちのスタイルなど、今回も万年筆インクにどっぷり浸かれる企画を用意しました。巻頭の綴じ込み付録「ペン&インクブランド 万年筆インクカタログ」は、前回よりも30色以上増えて、全1109色のインクの色見本を掲載しています。





No INK, No Life -万年筆インクが日々を彩る-

「万年筆インク」ブームが到来して早数十年。「万年筆インク」はブームではなく、ひとつのカルチャーとして根付いています。今回の特集では万年筆インクの最新情報をはじめ、工夫を凝らした遊び方や、インクを楽しむユーザーのスタイルに焦点を当てました。また、文具業界で活躍する人たちのハマりインク、つけペン向けのインク、知る人ぞ知るご当地インクなども紹介しています。





「D-N」 新生“デルタ”が日本市場でいよいよ本格始動

イタリアブランドのデルタが「D-N=デルタ・バイ・ニノ・マリノ(通称:デルタ)」として日本市場で復活を遂げます。ファンが待ち望んだプロジェクトは、2023年12月13日からクラウドファンディングのマクアケで始動。代表作「ドルチェビータ」をはじめ、今回登場する最新モデルを一挙に紹介しています。



川崎文具店が創業100周年を祝した新店 「懐憧館」オープン

岐阜県・大垣市にある大正12(1923)年創業の川崎文具店は、全国の文具好きが集まる老舗文具店です。創業100周年を迎えた2023年9月26日、本店の横に新店舗「懐憧館」をオープンしました。構想から完成まで約10年、地域とともに100年の歴史を歩み続けた文具店が今、新たな門出を迎えます。









文具の使い方や手書きの文字から伝わるお人柄を、フリーアナウンサーの堤 信子さんが深堀りしていく連載。第5回のゲストは、雑誌でエッセイの連載もしているほど“書く”ことに

思い入れを持っているお笑い芸人・友近さんをお招きしました。



▼ 目次[特集]

No INK, No Life

~万年筆インクが日々を彩る~

・新作万年筆インク大集合

・顔料と染料インクを応用したインク表現、新技法「色現し」で遊ぼう

・「イラストで楽しむ万年筆のインク見本帖」上梓、年筆インクで9年間描き続けた集大成

・たった1色で描く万年筆インクの美術館、インクイラスト合同誌「インク・ミュージアム」

・文具を愛する人たちに聞いた、最新推しインクコレクション

・知る人ぞ知るご当地インクを楽しもう

・カリグラファーが厳選、つけペン向けインクを楽しもう

・インクで彩る机上空間

・綴じ込み付録「万年筆インクカタログ」に見る最新動向



[人気連載]

・ホシノカツラの文具LIFE

・堤 信子の「文具遣い拝見します!」

・文房具YouTuber、しーさーの文房具、傑作品評

・モーニング娘。岡村ほまれの文房具にハロー!

・ガラスペン物語

・高級筆記具の最新情報

・ヤコブ・エンマークさん/日本文具への碧い眼差し

・bechoriさん/Let's enjoy Hand Lettering

・福島槙子さん/文具のおうち

・小日向 京さん/惚れぼれ鳥と考える 気軽に描く画材選び

・ヨシムラヒロムのノート道楽 山あり谷あり

・古山浩一の文具探訪

・Pen and message.の定番品



▼ 次号予告

「趣味の文具箱編 2024年4月号 vol.69」 発売予定日 2024年3月6日(水)

特集「手書きを愛してる」

手書きにはデジタルでは味わえない心地良さがあります。また、手で書かれた文字や絵には、その人の人柄やスタイルが投影されています。次号では手書きをこよなく愛す人、筆欲を掻き立てる筆記具に迫ります。

※特集は変更となる可能性がございます。



▼ 雑誌情報

誌名:趣味の文具箱 2024年1月号 vol.68

発売日:2023年12月13日

定価(税込):1980円

発行:株式会社ヘリテージ



▼ 趣味の文具箱とは

手で書くことの楽しさ、書く道具としての文房具の魅力を発信している季刊雑誌。よい文具や人気の筆記具は機能的でアナログな趣に溢れ、歴史に培われた魅力があります。筆記具の多彩な魅力を若者から大人まで広い世代の文具ファンに向け、万年筆や美しく機能的な文具を趣味と実用の視点から紹介しています。

年に4回(3・6・9・12月)発刊しています。

公式EC:https://club-shumibun.com/collections/http://shumibun.jp/



▼ お問い合わせ株式会社ヘリテージ

コーポレート本部(広報PR)

162-0805 東京都新宿区矢来町43-17 矢来町ビル

03-3528-9790(平日10時~17時)

info@heritage.inc



