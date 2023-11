[世界がん撲滅サミット2023実行委員会]



このたび大盛況のうちに終了した『世界がん撲滅サミット2023 in OSAKA』(https://cancer-zero.com)。







来年はいよいよ第10回大会を記念する『世界がん撲滅サミット2024 in OSAKA』が開催予定となった。

現在のところ2024年11月24日(日)大阪国際会議場で開催となるが、開会時間については現在、正午案か午後1時案かを検討中とのこと。決まり次第、大会HPその他で告知がある模様。

今回は「今、大阪から始まる公開セカンドオピニオンの挑戦!~時代は今、がん克服からがん撲滅へ!」というテーマのもとに世界の先端を捉えながらプログラムが構成されるようだ。







また今大会よりマークJ.ラテイン教授(シカゴ大学プレシジョン医療研究センター長)が顧問に就任したことから、同氏のアドバイスを取り入れたものへとなりそうだ。







皆さんも全力でがん撲滅を目指す第10回記念大会『世界がん撲滅サミット2024 in OSAKA』にご期待いただきたい。















