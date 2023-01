[バスリエ]

お風呂に関わる企画・開発・販売などを行うバスリエ株式会社(千葉県我孫子市、代表取締役:松永 武「以下、バスリエ」)は第9回開催となる「FUN温泉」のトークイベント「サウナ好きvs温泉好き あなたはどっち派?」に、お風呂のソムリエとしてスターダストマーケティングに所属する松永武が参戦することをお知らせいたします。











【概要】

月一回開催 温泉好きの温泉好きによる温泉好きの為の視聴者参加型番組「FUN♨温泉」

第9回の開催は2/15(水)20:00から開催。

ゲストには、お風呂のソムリエ 松永武氏をお迎えします。

トークテーマは「サウナ好きvs温泉好き あなたはどっち派?」

ゲストのお風呂のソムリエ/松永武氏率いる「サウナ好き」・レギュラー陣である温泉ソムリエ協会 家元/遠間和広氏率いる「温泉好き」の2チームに分かれ、それぞれの魅力を武器に討論!

視聴者の皆さまにも投票を行います!



「今月のPICK UP温泉コーナー」や質問コーナー等、視聴者の皆さまに参加いただける企画が盛りだくさん!プレゼント企画もご用意しています。

皆さま、是非ご視聴下さい!



ウェビナーの参加はこちらから(申込不要/当日下記URLよりご参加ください)

https://us06web.zoom.us/j/84734942917?pwd=NzNTMFppYWxjcTZ1UE5TcDBKSWM4QT09

ウェビナーID:847 3494 2917

パスコード:011178



★「今月のPICK UP温泉コーナー」参加方法

ラジオのお便りコーナーのように、SNS(Instagram or Twitter)に事前に投稿いただいた中からいくつかを「FUN♨温泉」でご紹介します!

1. 「温泉応援」(@onsenouen_info)アカウント(Instagram or Twitter)をフォロー

2. 温泉への熱いコメントに #FUN温泉 #おすすめの温泉名 をつけ、SNS(Instagram or Twitter)に投稿!

※2/15(水)お昼12:00までの投稿を紹介の対象とします。

※全ての投稿を紹介することはできません。

※非公開アカウントでは参加いただく事ができません。

・「温泉応援キャンペーン企画」

1.2.に、さらに#温泉応援 をつけて投稿すると、「温泉応援キャンペーン企画」に

参加する事ができます!

「温泉応援キャンペーン企画」は抽選でオリジナル温泉宿泊券が当たるキャンペーンです。

詳しくはこちらをご覧ください。https://snscp.onsen-ouen.jp/





【会社概要】

■会社名 :バスリエ株式会社

■代表者 :代表取締役 松永 武

■設 立 :2008年8月1日

■所在地 :〒270-1176 千葉県我孫子市柴崎台11-7-20 BATHLIER

■TEL :04-7183-3252

■URL :https://www.bathlier.co.jp

■Email: info@bathlier.co.jp

■事業内容:浴用品の企画・製造・販売

■担当:松永



