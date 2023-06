[ウォンテッドリー]

地元企業の魅力を伝え、学生と企業のマッチング機会を創出/中四国の産学官金連携組織「ひろしま好きじゃけんコンソーシアム」共催



ビジネスSNS「Wantedly」を運営するウォンテッドリー株式会社(以下、当社)は、Wantedlyを利用している企業とユーザーをつなぐ対面形式のマッチングイベント「リアルウォンテッドリー」を2023年7月6日(木)に広島県で開催します。今回は長期インターンシップをテーマに、中四国の学生と企業のマッチング機会の創出を図ります。本イベントは、「ひろしま好きじゃけんコンソーシアム」と共同で開催します。







「Real Wantedly for Students in 広島」について





「Real Wantedly for Students in 広島」は、中四国の学生と企業向けの、長期インターンシップ(※1)をテーマにしたマッチングイベントです。学生と企業の対面での出会いの場を提供することで、インターンシップへの参加を考える学生と、インターンシップを実施する企業のマッチング機会の創出を図ります。



地方では、長期インターンシップの機会が東京と比べて少ないことから、参加を諦めてしまっている学生の割合が多いほか、企業側も地元学生との接点を持ちにくいと言われています。今回、学生と企業が対面で出会える場所を提供することで、学生の地元企業での長期インターンシップ参加についての関心を高めるほか、企業と学生の接点づくりに貢献していきたい考えです。



イベント当日は、参加企業が会場にブースを設けて、企業ごとに会社説明やインターンシップの内容について紹介するほか、参加企業の担当者と学生が自由に交流できる機会も設けます。交流の中で双方が理解を深めることでマッチングの確率を高めるほか、学生にもキャリアを前向きに考えてもらえる場にします。



本イベントは、広島大学をはじめとする中四国の大学や企業で構成する産学官金連携組織「ひろしま好きじゃけんコンソーシアム」と共同で開催します。当社は2022年8月に同コンソーシアムへゴールド会員として参画。これまで会員活動の一環として、学生のキャリア作り支援に向けた広島大学での授業や、中四国大学生向けの特別講義、広島企業を対象としたインターンシップの啓蒙活動を行いました。



そして今回、次なるステージとして、インターンシップをきっかけにした学生と広島企業のマッチングイベントを開催する運びとなりました。今夏から採用直結型の長期インターンシップが解禁予定で、学生が各企業の動向に注目することが予測される中、本イベントを通して企業と学生の出会いを創出することで、双方にとってメリットを提供したい考えです。



※1)本リリースでは「長期インターンシップ」を1ヶ月以上に渡る就業型のインターンシップと定義します





イベント詳細について





イ ベ ン ト 名:Real Wantedly for Students in 広島

日 時:2023年7月6日(木) 18:30~20:00(受付開始 18:00)

場 所:広島大学 東千田キャンパス(広島県広島市中区東千田町1丁目1-89)

参加予定企業:株式会社アトモニ、株式会社サン・クレア、株式会社CodeFox、株式会社ZIPCAREほか

※参加企業は今後も追加を予定しているほか、諸般の事情により変更になる場合がございます。

最新の情報は以下の申し込みフォームをご確認ください

定 員:30名

参 加 費:無料

申 し 込 み:https://peatix.com/event/3589631



◇想定タイムスケジュール

18:00 - 18:30 イベント受付

18:30 - 19:00 フリートーク

19:00 - 19:30 参加企業ピッチ

19:30 - 20:00 交流会

20:00 - 20:45 懇親会





参加企業について





◇株式会社アトモニ

企業様の人事課題、将来的には地域課題を解決することを目標に、2023年1月に広島県で創業。「採用した後も」考えながら行動し、評論家にならず企業様と「共に手を動かす」ことを大切にした人事戦略パートナーです。

採用領域だけではなく、23年7月末には江田島市をフィールドにした企業研修を実施予定、また中高生向けのキャリアコンテンツ制作にも挑戦をしていきます。

創業して数か月目の会社ですが、すでに1名の長期インターンシップ生が活躍をしています。

Wantedly URL:https://www.wantedly.com/companies/company_2505532



◇株式会社サン・クレア

「四万十川源流、森の国『水際のロッジ』」、「NAGI Hiroshima Hotel&Lounge」など、瀬戸内を中心に地域とつながるホテルを7棟展開。森林リゾート、コンセプトホテル、ビジネスホテルなど、ホテルの業態はさまざまですが、いずれも単なるハコのホテル創りではなく、訪れた宿泊者を地域の歴史、文化、食、ヒトの営みとつなげる事で地域の蘇生 (Re-generate)を目指しています。ニッポンを真の観光立国へと導くための先駆者となるべく、挑戦を続けています。

Wantedly URL:https://www.wantedly.com/companies/sun-crea



◇株式会社CodeFox

【新しい技術で世界に挑戦するCodeFox】

広島発ベンチャー企業で「Web2とWeb3に架け橋を」をスローガンに掲げている株式会社CodeFox。

時代の変化により、技術革新が起きている今、世界から遅れを取らないように広島からWeb3領域の社会実装を目的に事業を展開。大手や行政とのプロジェクト実績も多数。

フルリモート、フルフレックスという柔軟な働き方を実現しており、国籍問わないエンジニアたちが集まっています。

Web3といっても馴染みはない人も多いかと思いますが、この機会に分かりやすく説明したいと思っています。将来を見据え、新しいことにチャレンジしたいインターン生を募集しています!

Wantedly URL:https://www.wantedly.com/companies/codefox



◇株式会社ZIPCARE

【ケアする人もケアを受ける人も、「自分らしく生きれる」世界へ。】をビジョンに、介護者にスマートケアセンサー「まもる~の」を提供している企業です。

ー急成長中のHealthTech業界

スマートケアセンサーの市場は現在急成長しており、1,500億円の国内市場があるとされるなか、当社では介護施設向けのスマートケアセンサーを提供しつつ、在宅介護向けも新たに展開しています。多くのベンチャーが新規参入に苦戦するなか、現在は販売台数は4,000台を超え、介護施設にも100件以上に導入されています。AI分野も研究を進めて始めており、常に一歩先の戦略を取っています。

Wantedly URL:https://www.wantedly.com/companies/company202202





「ひろしま好きじゃけんコンソーシアム」とゴールド会員について





広島大学及び中四国地域の大学は、科学技術振興機構が実施する「大学・エコシステム推進型スタートアップ・エコシステム形成支援」に「平和を希求する精神とともにイノベーションを創出するエコシステム(Peace & Science Innovation Ecosystem:PSI)」として採択されました。



このコンソーシアムは、中四国地域のスタートアップの一元的支援組織として実施する組織です。DX化によって広島地域を中心とした新たなビジネスモデルや付加価値の創出を図り、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。



中四国地域最大規模のコンソーシアムの想いに最も強く賛同し、今回ウォンテッドリーが実施する広島大学における授業のようなあらゆる企画を自由に練ることができる、連携度合の最も強い会員ステータスがゴールド会員です。(URL:https://www.sukijyaken.jp/)





ウォンテッドリーについて





ウォンテッドリーは、『究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす』ために、はたらくすべての人が共感を通じて「であい」「つながり」「つながりを深める」ためのビジネスSNS「Wantedly」を提供しています。



2012年2月のサービス公式リリースから現在まで、登録会社数38,000社(※2)、個人ユーザー数360万人を突破し、国境を越えて『はたらくすべての人のインフラ』を創っていきます。



<会社概要>

会社名 : ウォンテッドリー株式会社

URL : https://www.wantedly.com

本社所在地 : 東京都港区白金台5-12-7 MG白金台ビル4F

代表取締役 : 仲 暁子

設立 : 2010年9月

事業概要 :

360万人以上が利用するビジネスSNS「Wantedly」

- 気軽に会社訪問ができる Wantedly Visit

- 出会いを記録し活躍を共有する Wantedly People

ビジネス向け

- 採用マーケティング

- エンゲージメントSuite



※2)2023年1月から日本国内向けサービスの登録企業数に限定して公開





【ご参考】非東京学生の長期インターンシップ参加機会に関する課題





当社が2022年12月に東京在住学生(東京学生)と地方といった東京以外に在住の学生(非東京学生)を対象に実施した調査では、非東京学生は長期インターンシップに関する課題を抱えていることがわかりました。なお、本調査はWantedlyを利用している学生234人を対象に、インターネット上でのアンケート形式で実施しました。



調査で、長期インターンシップへの参加状況を聞いたところ、参加していない人(「興味もなく参加しようとも思わない」+「興味があるが参加したことがない」)の割合は、東京学生が33%、非東京学生が48%となり、非東京学生が15ポイント高い結果に。



また、長期インターンシップに参加していない人に理由をたずねたところ、「参加したくて探したが、近くに長期インターンシップを実施している企業がなかったから」と回答した非東京学生の割合は32%となり、東京学生の約5倍という結果に。



以上の結果から、非東京学生は東京学生と比べて、長期インターンシップに参加できるチャンスが少ないことを確認しました。



当社は、こうした長期インターンシップの格差問題を解決すべく、今回、広島県で地方学生を対象とした長期インターンシップイベントの開催を決定しました。



※3)調査期間:2022年12月9日~12月20日、調査対象:Wantedly登録学生(234名)、調査方法:インターネット調査/なお、本調査結果の一部の回答率について、端数処理の都合上、合計が100にならないものがあります



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/07-14:46)