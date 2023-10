[野原グループ株式会社]

~200点以上の最新受賞商品をご紹介、東京丸の内にて10/5から12/6まで~



野原グループ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:野原弘輔)は、2023年10月5日(木)に公益財団法人日本デザイン振興会より発表の「2023年度グッドデザイン賞」の最新受賞商品を販売する「デザインのいまを手に入れよう-2023年最新グッドデザイン賞受賞特集-」をGOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 丸の内店とオンラインストアにて、2023年10月5日(木)~同年12月6日(水)まで開催することをお知らせいたします。



かたちのある無しにかかわらず、理想や目的を果たすために築いたものごとをデザインととらえ選ばれた2023年度グッドデザイン賞の中から、一挙に200点以上の受賞商品をご用意いたしました。お客さまは、GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 丸の内店でいち早く手に取りご覧のうえお買い求めいただけます。

最新のグッドデザイン賞受賞品からみられる「いまのデザイン」を弊店にて、ぜひお楽しみください。





































イベント「デザインのいま-2023年最新グッドデザイン賞受賞特集-」注目ポイント!





●今年は一挙に200アイテムを販売スタート

例年、カテゴリを分けて店頭にて販売をしておりますが、今年はお客様にバラエティに富む最新グッドデザイン賞をお楽しみいただきたいとの思いから、200点以上の受賞商品を丸の内店で一挙に販売いたします。

毎日ご自宅で使えるキッチン雑貨やダイニングアイテム、また目新しい文具やプレゼントに選びたくなるキッズ商品や食品などをご用意しています。



●グッドデザイン・ベスト100に選ばれた注目商品も販売

グッドデザイン賞を受賞した対象の中から、明日を拓くデザイン、未来を示唆するデザイン100件が「グッドデザイン・ベスト100」として選出されています。

最新のグッドデザイン賞からさらに選りすぐりの受賞商品をご紹介いたします。

取扱商品を一部ご紹介





●2023年度最新グッドデザイン賞受賞商品





■レアリゼ MS RLS04/ 6,380円(税込)/ 株式会社ムーンスター(福岡県)

自分のなりたい姿、スタイルを実現させ、毎日の仕事が楽しくなる、気持ちがアガる靴が欲しい!といった働く女性の願いをきっかけに、女性農業従事者と一緒に考え、作り上げたワークシューズ。



■ウエノスケシタノスケS / 2,420円(税込)/ 株式会社サカエ工業(栃木県)

少し小さな「シタノスケ」と少し大きな「ウエノスケ」。二つを組み合わせればカプセルのように水を守り、飲み口も清潔に保ちます。





■ground crunch vase/ 1,980~8,580円(税込)/ 晋山窯ヤマツ株式会社(岐阜県)

リサイクルする陶器をあえて粗く粉砕し混ぜることで、独特な新しい表情を生み出したクランチシリーズ。機能的でシンプルなフォルムが、よりその土の本質をその表情で浮かび上がらせています。





■サバのカレーリゾット/ 648円(税込)/ 岩手缶詰株式会社(岩手県)

今後いつまた起こるかわからない災害に備えて、大切な方に贈る防災ギフトとして作りました。

「3.11」で被害を受けた東北・岩手の復興の後押しとして三陸・東北産の食材をつかうこと。防災備蓄という観点から、3年間の保存が可能であり常温でも美味しく食べられるように工夫しました。



●グッドデザイン・ベスト100



■ふくしま 木守の色えんぴつ/ 880円(税込)/ 株式会社磐城高箸(福島県)

色はローズ、灰色、青磁、焦げ茶、トキワ、黄緑の6色で、ヒノキのぬくもりや香りを楽しむとともに、誰もが童心に返れるような色を選んでいます。





■おてがるトング 130,150,175,220/ 1,430~2,640円(税込)/ conte(新潟県)

「おてがる」は「手軽に使える」と力を入れずにすむ「軽い」を兼ねた名前です。小さめなので、場所も取らず、

食卓やキッチンで何本でも使いたくなるトングです。

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARAについて





GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARAは、「GOOD DESIGN STORE」(グッドデザイン賞受賞商品のみを販売するデザインショップ)の国内初の店舗です。“デザインのちからによって人々の暮らしや社会がより豊かになるように”との想いから、野原ホールディングスの新規事業としてスタートしました。

コンセプトは、良いデザインとの出会いを生み、新しい心地よさを発見する場所であること。グッドデザイン賞が考える「よいデザイン」に囲まれた心地よい暮らしを提案しています。丸の内店は約2,000点、

オンラインストアは約1,500点の歴代のグッドデザイン賞を受賞したアイテムが一堂に会します。

■2017年4月GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA KITTE丸の内店オープン

■2020年10月GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 公式オンラインストアオープン

(https://gds.tokyo/ )



●国内初の実店舗では期間限定の催事を開催

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 丸の内店(実店舗)では、お仕事やご友人への幅広いギフト商品やシーズンに合わせたアイテムをご紹介しております。季節に合わせた催事も、お客様に「デザイン」をお楽しみいただける機会となっています。



●オンラインストアで、どこにいてもグッドデザインを身近に

オンラインストアでは、カテゴリ別アイテムランキングや丸の内店の期間限定催事の取扱商品の販売を実施しています。全国のお客様が、約60年の歴史があるグッドデザイン賞の今と昔を楽しみ、実際にお買い求めいただける場所となっております。 https://gds.tokyo/



野原グループ株式会社について









野原グループ株式会社を中心とする野原グループ各社は、「CHANGE THE GAME.クリエイティブに、面白く、建設業界をアップデートしていこう」のミッションのもと、変わる建設業界のフロントランナーとしてステークホルダーの皆さまとともに、サプライチェーンの変革と統合を推し進めます。

社会を支える建設産業の一員である私どもが、業界から排出される廃材量やCO2の削減、生産性向上による働き方改革を実現し、サステナブルに成長していく未来の実現を目指します。

https://nohara-inc.co.jp



グッドデザイン賞について







日本デザイン振興会が主催するグッドデザイン賞は、1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。

1957年に通商産業省(現経済産業省)によって創設された「グッドデザイン商品選定制度(通称Gマーク制度)」を母体とし、以来60年以上にわたり実施され、その歴史は日本の産業やデザインのマイルストーンとも言えます。



2014年より日本デザインのプロモーションの観点から、受賞商品をPRする拠点「GOOD DESIGN STORE」を展開、2015年からは東京・有楽町に「GOOD DESIGN Marunouchi」を開設し、展示とイベントを通じて最新のデザインを提示する活動を行っています。

なお、最新の2023年度受賞結果が10月5日に発表されました。(http://www.g-mark.org )



GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA に関するお客さまからの問合せ先





野原グループ株式会社

グッドデザインユニット

担当:布施(フセ)

携帯:070-7539-2582

e-mail:info@gds.tokyo



