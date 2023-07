[Uzabase]

株式会社ユーザベースは、スタートアップCTO(最高技術責任者)の挑戦を讃える「Startup CTO of the year2023 powered by Amazon Web Services」のティザーサイトを公開いたしました。エントリー受付は、7月31日(月)から開始予定です。







■「Startup CTO of the year2023 powered by Amazon Web Services」について

スタートアップCEOやCOOがフォーカスされる機会は多い一方で、技術サイドのトップを担うCTOにスポットライトが当たる機会は少ないのが現状です。 そうした課題感からCTOにスポットライトが当たる場を増やそうと、ユーザベースは2022年から新時代のスタートアップCTOによるピッチコンテスト「Startup CTO of the Year」を開催しています。



スタートアップの進化を牽引するCTOの挑戦を讃え、CTOが秘める“知と熱”が解放される場をお届けします。

さらに今年は、Startup CTO of the Yearの前身となる「CTO of the year」が2014年に始動してから、記念すべき10周年を迎える年でもあります。その大きな節目を盛り上げるべく、今年は経済メディアのNewsPicksが実施する次世代ビジネスリーダーに向けて行うイベント「START UP EVERYTIME」と同時開催。

スタートアップCTOをはじめ新時代の挑戦者が、互いの視座を高め合い、越境する場の創造を目指します。



ティザーサイトはこちら

https://np2023.startup-coy.com/



ティザーサイトでは、過去出場者や審査員のコメント、優勝者特典や昨年の様子など、さまざまなコンテンツをご覧いただけます。7月31日(月)にエントリー開始予定となりますので、奮ってご応募ください。



■今後の予定

2023年7月31日(月)エントリー受付開始予定

2023年9月1日(金)エントリー受付締切予定

2023年11月22日(水) Startup CTO of the year2023 powered by Amazon Web Services開催

なお、ティザーサイトは7月31(月)のエントリー受付開始と同時に、Startup CTO of the year2023 powered by Amazon Web Servicesの特設サイトへと更新される予定です。



NewsPicksについて

NewsPicks編集部が作成するオリジナル記事など国内外100以上のメディアのニュースを配信するソーシャル経済メディアです。各業界の著名人や有識者が投稿したコメントと共に、多角的にニュースを読み解くことができます。

https://newspicks.com/about/



会社概要

株式会社ユーザベース

設立:2008年4月1日

代表者:稲垣裕介 / 佐久間衡

所在地:〒100-0005 東京都 千代田区 丸の内2-5-2 三菱ビル



お問い合わせ

NewsPicksイベント窓口

newspicks.bdt.event@uzabase.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/14-16:46)