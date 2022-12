[株式会社Schoo]

仕事にも日常生活にも役立つ7500本の学習コンテンツでビジネスパーソンのリスキリングを支援



インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を行う株式会社Schoo(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長CEO:森健志郎、以下「スクー」)が提供する法人向け研修プラン「Schoo for Business」が、スマートキャンプ株式会社(以下「スマートキャンプ」)が今最も評価されているSaaS(※1)を表彰する「BOXIL SaaS AWARD Winter 2022」の「eラーニング(システム)部門」にて「Good Service」に選出されました。今後も累計2,700社で導入されている同サービスを通じて企業の学びを支援し、社会人教育の発展に寄与してまいります。



▶︎「BOXIL SaaS AWARD Winter 2022」特設サイト:https://boxil.jp/awards/2022-winter/













「BOXIL SaaS AWARD」について



「BOXIL SaaS AWARD(ボクシル サースアワード)」は、スマートキャンプが運営するSaaS比較サイト「BOXIL SaaS(ボクシル サース)が優れたSaaSを審査、選考、表彰するアワードです。



今回の「BOXIL SaaS AWARD Winter 2022」は、2021年10月1日から2022年9月30日までの1年間で新たに投稿された口コミ約10,000件を審査対象としています。「Schoo for Business」は利用ユーザーからの高い評価により、「eラーニング(システム)部門」にて「Good Service」に選ばれました。また、その証となる「Good Serviceバッジ」がスマートキャンプから付与されました。



※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。





「Good Service」とは



「BOXIL SaaS」上に投稿された口コミを対象に、各カテゴリで総得点の高いサービスに対してスマートキャンプから与えられる称号です。



▶︎「Schoo for Business」の口コミページはこちら:https://boxil.jp/service/12/reviews/



「BOXIL SaaS AWARD Winter 2022」の詳細、選考基準は、公式サイト(https://boxil.jp/awards/2022-winter/) でご覧いただけます。





「Schoo for Business」について



法人向けオンライン研修サービス「Schoo for Business」は「今学びたい学習コンテンツに出会える」をコアバリューとし、社会人向け学習動画を約7,500本提供。ビジネスマナーやスキル、営業・プログラミング・デザインの実務スキルについてオンライン動画にて持続的な学習環境を提供することで導入企業は累計2,700社を突破。学習動画を元にした研修カリキュラムの提供やレポート提出、利用者の学習時間・学習傾向から興味のある分野を分析可能。オンライン集合学習機能も搭載。自発型学習による社員一人ひとりの潜在した可能性との出逢い、成長の機会の提供に役立てられている。



▼オンライン学習サービス調査で4部門1位を獲得

https://corp.schoo.jp/posts/d4gv7i6zz

▼経済産業省後援「HRテクノロジー大賞」で「ラーニングサービス部門 優秀賞」を受賞

https://corp.schoo.jp/posts/m-fjpb05a



▼サービスに関するお問い合わせ先:https://schoo.jp/biz









株式会社Schooについて



「世の中から卒業をなくす」をミッションに、インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を進めている。大人たちがずっと学び続けるオンライン生放送学習コミュニティ「Schoo(スクー)」は2012年のサービス開始後、「未来に向けて、社会人が今学んでおくべきこと」をコンセプトとした生放送授業を毎日無料提供。過去の放送は録画授業として約8,000本公開中。法人向けには社員研修と自己啓発学習の両立を実現する「Schoo for Business」を提供し、学び続ける組織作りに貢献。登録会員数は約82万人、導入企業実績は2,700社を突破。

2014年から約30の大学・教育機関のDX化を支援。2021年9月には高等教育機関DXプラットフォーム「Schoo Swing」を提供開始。

全国約30の自治体との提携をはじめ、奄美大島と包括協定を行うなど地方エリアへの遠隔教育普及によって実現する「未来の暮らし」の確立も進めている。



代表者 :代表取締役社長CEO 森 健志郎

設立 :2011年10月3日

資本金 :1億円

所在地 :〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町2-7 エクセルビル4階

事業内容:インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革

URL:https://corp.schoo.jp/(コーポレートサイト)・https://schoo.jp/ (個人向けサイト)・https://schoo.jp/biz(法人向けサイト)・https://dx.schoo.jp/(高等教育機関向けサイト)・https://pencil.schoo.jp/(オウンドメディア)・https://note.com/schoo(公式note)



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-13:46)