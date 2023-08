[株式会社 FM802]

日替わりゲストが、おすすめの夏の過ごし方を紹介してくれる4日間!





毎週月曜日~木曜日 6:00から DJ大抜卓人がお届けしている「on-air with TACTY IN THE MORNING」。



8月21日(月)から24日(木)の4日間、9時台に日替わりゲストが登場して「夏のTO DO リスト」をテーマに、

おすすめの夏の過ごし方を語ります。

コメントゲストは、キタニタツヤ 、Tani Yuuki、新しい学校のリーダーズ、Little Glee Monsterの4組。

今年はどんな夏を過ごす? お聞き逃しなく!



【オンエアスケジュール】

8月21日(月):キタニタツヤ

8月22日(火):Tani Yuuki

8月23日(水):新しい学校のリーダーズ

8月24日(木):Little Glee Monster





【番組情報】

FM802「on-air with TACTY IN THE MORNING」

●オンエア日時=毎週月曜日~木曜日 6:00~11:00

●DJ=大抜卓人

●番組URL=https://funky802.com/tacty/

●番組Twitter=@TACTYfm802



