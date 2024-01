[株式会社WOWOWプラス]

株式会社WOWOWプラス(本社:東京都港区、代表取締役社長:大熊和彦)は『八神純子コンサート2024「The Season of Songs and Strings ~芽吹き~」Presented by WOWOWプラス』を開催することを決定致しました。



八神純子の次なる共演者はNaoya Iwaki Pops Orchestra(NIPO)

編曲も担当する岩城直也のピアノ、16人のストリングスにハープを加えた気鋭の若手演奏家たちが、「みずいろの雨」「パープルタウン」といったヒット曲や最新曲「TERRA」、そして「音楽ルーツ洋楽メドレー」など、圧倒的な歌唱力で聴く人を魅了する八神純子に新たな風を吹き込みます。



【公演名】

八神純子コンサート2024

「The Season of Songs and Strings ~芽吹き~」Presented by WOWOWプラス



【日時】

2024年3月17日(日)16:15開場/17:00開演



【場所】

東京国際フォーラム ホールC

東京都千代田区丸の内3-5-1



【出演者】

八神純子

ピアノ・指揮・編曲:岩城直也

演奏:Naoya Iwaki Pops Orchestra



【チケット】

全席指定(税込)

プライム席:13,800円(前方7列限定)

一般席:8,800円

※未就学児童はご入場になれません。



<オフィシャルHP先行>(※プライム席の取り扱い無し)

2024年1月13日(土)12:00~

<プレリクエスト先行>(※プライム席の取り扱い無し)

2024年1月27日(土)12:00~

<一般発売日>

2024年2月3日(土)12:00~



<プレイガイド>

ローソンチケット

https://l-tike.com/

チケットぴあ

https://t.pia.jp/

e+(イープラス)

https://eplus.jp/



【主催】

WOWOWプラス、Office J



【制作】

Office J



【お問い合わせ】

「The Season of Songs and Strings ~芽吹き~」コンサート事務局

info@songs-and-strings.com



