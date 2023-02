[日本オラクル株式会社]

オラクルとUber Technologies社は本日、Uberのイノベーションを加速させ、市場への新商品の提供を支援し、収益向上を促進するための7年間の戦略的クラウド・パートナーシップを発表しました。





Uber、Oracle Cloud Infrastructureを選定



2023年2月14日



(本資料は米国2023年2月13日にオラクル・コーポレーションより発表されたプレスリリース https://www.oracle.com/news/announcement/uber-selects-oracle-cloud-infrastructure-2023-02-13/ の抄訳です)



オラクルとUber Technologies社は本日、Uberのイノベーションを加速させ、市場への新商品の提供を支援し、収益向上を促進するための7年間の戦略的クラウド・パートナーシップを発表しました。



Uberが成長を続け新市場へと参入していく中、中核となる競争力と戦略的イニシアチブにリソースを集中させることがますます重要になっています。Uberは最も重要なワークロードの一部を「Oracle Cloud Infrastructure(OCI https://www.oracle.com/jp/cloud/)」に移行することで、インフラストラクチャの近代化を図るとともに、収益化を加速させます。



Uberの最高経営責任者であるDara Khosrowshahi 氏は、次のように述べています。「当社は人や商品・サービスが大陸を越え、都市間を移動する方法に革命を起こしています。お客様にその約束を果たしながら株主にも価値を提供するためには、全体的なインフラ・コストを削減しながらイノベーションを最大化することを可能にするクラウド・プロバイダーが必要でした。オラクルは価格、パフォーマンス、柔軟性、セキュリティの理想的な組み合わせを提供することで、卓越したカスタマー・サービスの提供、新商品の開発、収益性の向上を支援してくれます。」



今回のUberとの新たな戦略的パートナーシップと最近のアナリスト・レポート(https://www.oracle.com/jp/news/announcement/blog-oci-visionary-2022-gartner-magic-quadrant-2022-11-22/)が、OCIの戦略と製品ビジョンを力強く証明しています。お客様は、柔軟性と最高峰のコスト・パフォーマンスを発揮するインフラストラクチャの両方をグローバル規模で求めています。Uberは、OCIのみが提供するこれらの特長を活用できるようになります。



オラクルのCEOであるサフラ・キャッツ(Safra Catz)は、次のように述べています。「Uberは、『go anywhere, get anything』プラットフォームを展開し、イノベーションへの飽くなき追求を共有するクラウド・パートナーを求めていました。OCIの競争力を示すこの画期的な勝利は、オラクルが市場で発揮している勢いと成長をさらに証明するものです。世界中のエンタープライズ、行政機関、スタートアップ企業が、『Oracle Cloud Infrastructure』の差別化された特長を認識し、他のハイパースケーラーと比較した際のパフォーマンス、セキュリティ、経済的メリットを実感しています。」



戦略的パートナーシップにはOCIの契約とともに、その他の分野での両社の協力も含まれています。オラクルはグローバル規模でUber for Businessの顧客となり、従業員が世界中を移動して食事をする際の優先ライドシェアとしてそのサービスを活用します。またUberとオラクルは、クラウド・パートナーシップから発展させた物流のラストマイルでのコンシューマー・エクスペリエンスなど、さらなる小売と配送ソリューションの共同イノベーションも継続していきます。



オラクルについて

オラクルは、広範かつ統合されたアプリケーション群に加え、セキュリティを備えた自律型のインフラストラクチャをOracle Cloudとして提供しています。オラクル(NYSE:ORCL)に関するより詳細な情報については、http://www.oracle.com/ をご覧ください。



商標

Oracle、Java及びMySQLは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。本文書は情報提供を唯一の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことはできません。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/17-22:40)