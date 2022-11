[タカラベルモント株式会社]

タカラベルモント株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役会長兼社長:吉川 秀隆)は、理美容室専売の化粧品ブランド「LebeL(ルベル)」より展開中のメンズシリーズ「THEÓ(ジオ)」を使って、男性をかっこよく大変身させるイケメンチェンジ企画(イケチェン企画)をスタートしました。パーマ、スタイリングからフェイスケアまで、すべてTHEÓのアイテムでトータルコーディネイトを提案する本企画。全国の人気サロン14店が参加し、11月から随時配信をスタートしています。



▲第1弾 at’LAV by Belle(東京 原宿)宇梶祐市さん



第1弾の配信は、at’LAV by Belle(東京 原宿)宇梶祐市さん。「やわらかい質感のクセ毛風パーマ。ゆるっと無造作に動くデザインでアンニュイなスタイルに。」をテーマに、初めてパーマをかける男性や、リッジが強すぎて、キメすぎたくない方向けのパーマスタイルを提案。第2弾は、fifth(東京 原宿)保利祥汰さん。「刈り上げてスッキリ見せつつ、パーマのかっこよさを生かすデザイン」をテーマに、波巻きやツイストスパイラルとは違ったスパイラルで、あまりスタイルが被りたくないという男性向けのパーマスタイルを提案していただきました。本動画は、THEÓ PERM webサイトで公開中!今後も順次公開していきます。THEÓ(ジオ)を使って一人の男性がかっこよく大変身していくビフォーアフターをぜひチェックしてください。

タカラベルモントは、「美しい人生を、かなえよう。」をパーパスに、この製品を通じてメンズビューティ市場を盛り上げられるよう取り組んでまいります。



●協力サロン様(全国14サロン)

THE BAR BER DOZE(北海道)/sol by gisele(宮城県)/section(神奈川県)/L.DORADO Hair Salon(東京都)/at’LAV・by Belle(東京都)/fifth(東京都)/REEED(東京都)/DAZZLE hair RUSH(愛知県)/L-MARK(大阪府)/ARTCUBE(大阪府)/Sunny’s BARBER(大阪府)/HAIR CREATE GENTS(広島県)/kiitos(香川県)/HAIR MAKE grace(福岡県)





ジオ イケチェン企画 プレゼントキャンペーン!



今回キャンペーン対象となる、イケチェン企画動画をご覧いただき、アンケートにお答えいただいた中から、抽選で10名様にジオ フレイマン スタイリングセットが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

詳しくは、こちら ⇒

https://questant.jp/q/theo_ikechen



THEÓ PERM(ジオ パーマ) とは







独自のクリーミーな泡剤形で、施術・仕上がりがもっと快適に。

リッジの効いたパーマスタイルから、やわらかでナチュラルなパーマスタイルまで、幅広いデザインと髪質へ対応し、あらゆるメンズのスタイルニーズを叶えていく。

もっと自由に。"魅せる"を楽しむオトコたちへ。



THEÓ FREIMAN(ジオ フレイマン) とは







男性のためのトータルケアでサビない※自分に。

美容をファッションの1つとして楽しむ男性のトータルケアを実現するハイエンドケアラインです。

※魅力的な印象をキープすること



THEÓ(ジオ) とは







時には知的でスマートに。時には爽やかでカジュアルに。ライフスタイルのさまざまなシーンで魅力的な自分を演出するNEW MEN’S BEAUTY という考え方。THEÓは男性特有※のコンディションに対応したケアから、力強いスタイリングまでトータルに提案。自信をもって自分を表現するNEW MEN’S BEAUTY をサポートします。

【 ジオ 】THEÓ : The Optimal 《 最高のモノの意 》

※加齢による男性の過剰皮脂分泌と水分不足により生じる状態



【 THEÓ公式サイト 】

THEÓ公式website

https://www.lebel.co.jp/products/series/theo/

THEÓ PERM website

https://www.lebel.co.jp/products/mens/theo/theoperm/

THEÓ FREIMAN website

https://www.lebel.co.jp/products/theo/freiman/

THEÓ公式instagram (@theo_lebel)

https://www.instagram.com/theo_lebel/



【 LebeL(ルベル)とは 】

「LebeL」は理美容業界の技術者専用品からヘアサロン専売品まで、理・美容室のプロに40年以上にわたり愛用されているブランドです。環境マネジメントの国際規格「ISO14001」を2000年にマルチサイトで認証取得し、環境保全活動にも積極的に取り組んでいます。これからもあらゆる活動を通じて、美しさを求めるすべての人とヘアデザイナーの夢を応援し続けます。



LebeL 公式 website

https://www.lebel.co.jp/



LebeL 公式 facebook

https://www.facebook.com/lebel.official.jp/



< 会社概要 >

商号 :タカラベルモント株式会社

代表者 :代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 :大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業 :1921年10月5日

資本金 :3億円

従業員数 :従業員数 :1,594名(2022.3.31現在)

事業内容 :理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

URL :https://www.takarabelmont.co.jp/

公式SNS:インスタグラム @takarabelmont_japan

タカラベルモントは、2021年10月5日に創業100周年を迎えました。

次の100 年に向けて、パーパス「美しい人生を、かなえよう。」を新たに制定。

パーパスを軸にした経営を進めていくとともに、持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルのみなさまとともに、進化し続けます。



