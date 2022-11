[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都渋谷区、代表取締役:大林 尚朝)は、2022年11月17日、山梨県山梨市に複業人材を登用する実証実験において、即戦力の複業アドバイザー5名の参画が決定したことをお知らせいたします。



・情報発信アドバイザー/鈴木 恵美 氏、吉澤 健仁 氏、四方 英邦 氏

・webページ改善アドバイザー/菊川 由美 氏、Ricky Suzukawa (鈴川 力輝) 氏











連携の背景と目的





新型コロナウイルス感染症拡大により社会・経済情勢が大きく変化する中で、地方では地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。SDGsに掲げられている「誰一人取り残されない」社会の実現のためにも、自治体はそれらの課題に対し、住民ニーズに合わせてさまざまな対応策を打つことが求められています。



そこで弊社では、複業クラウドを活用し全国の自治体が抱えるさまざまな課題と、その課題を解決できるスキルをもつ複業人材とのマッチングを支援することで、地方創生に貢献できないかと考え、自治体との連携を推進しています。山梨市とAnother worksは、2022年10月に連携協定を締結し、行政へ複業人材を登用する実証実験を開始しました。



Another worksは今後も複業のリーディングカンパニーとして、行政での複業人材登用を推進し、地方創生やSDGsに貢献しながら更なる成長を目指して参ります。







実証実験の概要





山梨市では複業クラウド for Publicを活用し、情報発信アドバイザー、webページ改善アドバイザーの2職種で複業人材を公募しました。



そしてこの度、山梨市と専門的な知見や実績をもつ人材とのマッチングを創出でき、登用されるアドバイザーが決定しましたのでお知らせいたします。



期間は2022年11月上旬から翌年4月末までの約6ヶ月間で、オンラインによるアドバイスを中心に山梨市の課題解決に向けてサポートする予定です。







登用人材のプロフィール





・情報発信アドバイザー

鈴木 恵美 氏/アークランドサービスホールディングス株式会社





新卒で入社した企業では、社長秘書と能動的な広報の立ち上げを担う。プレスリリース配信やユーザー視点のウェブサイトリニューアルなど、企業やブランド認知向上に努める。2019年8月アークランドサービスホールディングス株式会社に入社。世の中に必要とされる企業を目指して、ブランドロイヤルティを高める役割として奮闘中。2022年10月株式会社PR TIMES公認の「初代プレスリリースエバンジェリスト」を拝命。伝えたい相手に応じて適切な手段の選択と効果の最大化を大切にしています。



コメント

課題解決に向けて、相手の立場になった情報発信やコミュニケーションを目指して取り組みます。



吉澤 健仁 氏/キャリーオン創業者





1981年、大阪生まれ。同志社大学・法学部卒業。新卒で資生堂に入社し、化粧品の販売業務に従事。その後、WEBサイトの企画・制作・プロモーションを行うエスト株式会社を創業し、代表取締役に就任。WEBサービスの立ち上げ支援、ECビジネスのコンサルティングなどに従事。2013年5月、株式会社キャリーオンを設立し、子供服のシェアリングプラットフォームを創業。子育てママに人気のサービスに成長し、約9万人の会員と買取点数100万点を越える規模に拡大。子供服の二次流通では国内最大級のサービスとなる。2021年8月、M&Aで同社を売却。環境省「グッドライフアワード」の実行委員会特別賞を受賞。



コメント

この度はこのような機会を頂き、大変光栄です。精一杯取り組みさせて頂きますので、よろしくお願いします。



四方 英邦 氏/神奈川県内の電気機器製造業





理工系の大学院修了後、電気機器製造会社に入社。研究開発部門にて無線伝送関連の方式開発や電気機器開発に従事。技術開発そのものに加え、技術が持つ可能性を見極めて事業に結び付け、経済的価値を創出することを目的とする技術経営(MOT)にも興味を抱き、知識科学研究の社会人大学院もダブル・マスターとして修了。これまでに培ってきた知識や経験を活かしたプロボノ活動を模索する中、今回、山梨市よりアドバイザーに任命いただいた。



コメント

プロボノ活動の初心者ではありますが、せっかく頂戴した機会ですので、キッチリと結果を出すことが出来る様に、積極果敢に挑戦してまいります。



・webページ改善アドバイザー

菊川由美 氏/マーケティング支援



埼玉県出身。慶應義塾大学卒業、東京大学大学院修了。グローバル企業等で勤務経験の後に独立し、現在は法人のマーケティング支援のほか、大手Web媒体の編集、クリエイティブエージェンシーでのPMを兼務。個人事業としては特に、医療機関やNPO等、社会貢献性が高い反面PR手段が限られる業界・団体の積極的な支援に取り組んでいる。



コメント

市の職員の方々と初めてお話をした際「ほったらかし温泉」の話で盛り上がり、温かく魅力あふれるまちだと再認識しました。山梨市の魅力を、たくさんの人の顕在的/潜在的なニーズと繋げる橋渡しができればと思います。



Ricky Suzukawa (鈴川 力輝) 氏/アナザーアース・クリエイティブディレクター





O2Oにおける施策や多角的な戦略での企画屋さん「Another Earth」代表。「デジタル × アイディア」を主軸に、蒔いた創造のタネを大樹にするべく、独自のアウトプットを展開する団体「DELFONIA」共同代表。その他、沖縄県や千葉県の房総半島における地域・地方創生に関する活動、2023年ローンチ予定のSaas型サービス開発を行なっている。



コメント

自身の祖父や知人の家が山梨県にあり、毎年のように山梨市に遊びに行くことがあり、自然と山梨市に入れ込んでいる自分がいました。普段は、ビル群に囲まれたところで仕事をしていることもあり、やはり自然のパワーと山梨にしかない温かさに魅了されています。今回はご縁があり、アドバイザーという形で参画させていただきましたので、山梨市の魅力を県内・県外に存分に届けられるように尽力して参ります。







山梨県山梨市 概要







山梨市は、山梨県の甲府盆地東部に位置し、都心から約100km圏、JR中央線、中央自動車道で90分という交通の利便性に恵まれた地域です。一方で、市の面積の約8割を森林が占めており、北部には山岳と国内屈指の渓谷美を誇る西沢渓谷などの渓流が特徴的な秩父多摩甲斐国立公園を抱えています。また、奥秩父山塊を源流とする笛吹川とその支流がもたらす肥沃な土地の恩恵を受け、桃、ぶどう等の栽培が盛んであり、その果樹農業システムと風景は世界農業遺産に登録されるなど高い評価を得ています。



住所:〒405-8501 山梨県山梨市小原西843

自治体HP:https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/







「複業クラウド for Public」とは





専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public







株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月のサービスリリース以来、一部上場企業から自治体、スポーツチーム、教育機関など、あらゆる業種で複業人材の登用を後押ししてきました。サービス導入を検討されている担当者様は、ぜひお問い合わせください。



社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:東京都渋谷区恵比寿二丁目6番26号恵比寿クロスサードB1階

URL:https://anotherworks.co.jp/

タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/







