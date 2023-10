[ディスカバリー・ジャパン株式会社]

ケーブルテレビ、スカパー!、ひかりTVなどIPTVで放送中の「カートゥーン ネットワーク」「ディスカバリーチャンネル」「旅チャンネル」「MONDO TV」を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区/代表取締役社長:杉本将)は、10月14日の鉄道の日を記念して『鉄道の日記念!4チャンネル連結特別編成』を企画し放送いたします。https://www.discoveryjapan.jp/news/trainjorney_cp/







「カートゥーン ネットワーク」「ディスカバリーチャンネル」「旅チャンネル」「MONDO TV」の4チャンネル合同でお贈りする『鉄道の日記念!4チャンネル連結特別編成』は、10月7、14日(土)の2週に渡り、各チャンネルの鉄道番組をリレー形式で連続放送いたします。



編成ラインナップ

カートゥーン ネットワーク

・10/7(土)

午前7:30- 9:00「映画 きかんしゃトー マス 走れ!世界のなかまたち」 (90分・1話)

・10/14(土)

午前7:30- 9:00「映画 きかんしゃトー マス Go!Go!地球 まるごとアドベンチャー」 (90分・1話)



ディスカバリーチャンネル(※ディスカバリーチャンネルは3週連続放送)

・10/7(土)

午前9:00- 午後1:00「世界を変えた鉄道」 (60分・全4話)

・10/14(土)

午前9:00- 10:00 「解剖!メガマシン シーズン2」(60分・1 話)

午前10:00- 11:00「ワールド・トップ5 シー ズン2」(60分・1話)

午前10:00- 午後1:00「驚異の鉄道~不可 能への挑戦~ シーズ ン2」(60分・全6話)

・10/21(土)

午前9:00- 午後1:00「驚異の鉄道~不可 能への挑戦~ シーズ ン2」(60分・全6話)



旅チャンネル

・10/7(土)

午後1:00~4:00「秘境駅の旅 #1-6」 (30分・6話)

・10/14(土)

午後1:00~4:00「鉄道ポスターの旅 #1-6」 (30分・6話)



MONDO TV

・10/7(土)、14(土)

午後4:00- 7:00「鉄道ひとり旅~女子 鉄編~ #13-24」 (30分・12話)





また、総額200,000円が当たる『鉄道の日記念!4チャンネル連結特別編成』のプレゼントキャンペーンを実施します。30,000円分の旅のカタログ式ギフトから、ツーリズムEXPOジャパン2023大阪・関西招待券や、各チャンネルのオリジナルグッズをプレゼントいたします。



プレゼントキャンペーン概要

キャンペーン特設サイト:https://www.discoveryjapan.jp/news/trainjorney_cp/



応募期間:2023年10月2日~10月15日23:59まで



応募方法:

1. 以下4つ全てのX(旧Twitter)のアカウントをフォロー

・カートゥーン ネットワーク【公式】 @cartoon_jpn https://x.com/cartoon_jpn?s=20

・ディスカバリーチャンネル @DiscoveryJapan https://x.com/DiscoveryJapan?s=20

・旅チャンネル【公式】 @tabichanjp https://x.com/tabichanjp?s=20

・MONDO TV(モンド)【公式】@mondotvjp https://x.com/mondotvjp?s=20

2. 各アカウントから投稿されているキャンペーン投稿をリポスト

※リポストはどのアカウントのものでも1回でOK



賞品紹介:

・【1名様】30,000円分の旅のカタログ式ギフト

・【20組様】ツーリズムEXPOジャパン2023大阪・関西招待券※

・【10名様】カートゥーン ネットワーク

「おかしなガムボール ティッシュカバー」

・【10名様】ディスカバリーチャンネル

「ミラークロック」と「モバイルチャージャー」のセット

・【10名様】旅チャンネル

「リングノート」「トートバッグ」「ステンレスマグ※色は選べません」のセット

・【10名様】MONDO TV

「リングノート」「トートバッグ」「折り畳み傘」のセット





※ツーリズムEXPOジャパン2023大阪・関西

会期<一般日>:2023年10月28日(土)・10月29日(日)

会場:インテックス大阪

公式HP:https://www.t-expo.jp/





