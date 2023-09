[Flexispot Japan 株式会社]

-FlexiSpot 夏のキャンペーンも実施決定-



Flexispot Japan株式会社(本社:埼玉県入間郡、代表取締役:斉冰白、以下Flexispot)はこの度、2023年8月25日(金)から、ブランドコンセプト「Work like new」をテーマに、特設サイトにて株式会社テレシー代表取締役CEOの土井健さん、株式会社水星代表でホテルプロデューサーの龍崎翔子さんが出演するスペシャルムービーの公開を開始いたしました。また2023年8月25日(金)から2023年9月8日(金)までの期間、対象商品がお得に購入できるFlexiSpot 夏のキャンペーン「Back to life」も開催中です。









FlexiSpotが特設サイトにて第二弾のスペシャルムービーを公開





FlexiSpotはブランドコンセプト「Work like new」を掲げ、電動昇降デスクを中心に人間工学に基づいた家電製品を発売し、お客様に新たなライフスタイルのご提供してまいりました。



そしてこの度、 FlexiSpotをより多くのお客様にご愛用いただき、暮らしを充実していただきたいという想いから「Work like new - 新しいデスク、広がる暮らしのストーリー - 」というコンセプトの下、2023年8月25日(金)にて特設サイトを公開いたします。本サイトでは音楽プロデューサー/DJのtofubeatsさん、そしてフローリストの前田有紀さんが出演するスペシャルムービーを公開いたします。スペシャルムービーでは、お二人の生活の中でFlexiSpotがどのように使われているのか、そしてFlexiSpotがご自身にとってどういった存在なのかをご紹介いただきました。



また特設サイトの公開にあたって、2023年8月25日(金)~9月8日(金)の期間にて、作中に使用されていた商品やその他のFlexiSpotがお買い物いただきやすくなるビッグセールを実施いたします。是非この機会に、FlexiSpot製品をお試しいただき、「広がる暮らしのストーリー」を感じてください。



<特設サイト>

公開日:2023年8月25日(金)より特設サイトにて公開

オリジナルサイトURL:https://www.flexispot.jp/special_contents



「Work like new」スペシャルムービー詳細





Episode 03「株式会社テレシー 代表取締役CEO 土井健 編」

FlexiSpotによって、土井健さんの日々の仕事の中で、どのような使い分けをしているのかについて、自身のワークスタイルにおけるFlexiSpotの使用感や魅力をご紹介いただきました。その中で、いかに限られた時間の中でご自身のパフォーマンスを発揮するのかについて、FlexiSpotの特徴を交えて、コメントいただきました。





Episode 04 「株式会社水星代表/ホテルプロデューサー 龍崎翔子 編」

スペシャルムービーでは龍崎翔子さんご自身が代表/ホテルプロデューサーを務めている会社経営についてや、事業であるホテル業についてお話いただきました。また時代の流れで働き方やホテルの利用方法が変化してきている中で、その環境にどのようにFlexiSpotを使用していきたいのかについて、コメントいただきました。





FlexiSpot「Back to life」夏の キャンペーンについて





第一弾から引き続き、「Work like new」スペシャルムービーの公開に伴い、多くの皆様に人間工学に基 づいた昇降デスクで、皆様の生活を充実させていただきたいという想いから、「Back to life」夏のキャン ペーンを開催中。



〈キャンペーンについて〉

・8/25(金)20:00にご購入の先着5名様がキャッシュバック(最大10万円)

・ポイントシステムを導入。FlexiSpotの商品を購入して、お得に使えるポイントが貯まる。

・8/25(金)9:00-9/8(金)23:59の期間で、キャンペーンと合わせて一部製品を対象にセールを実施。

最大30%オフでお得に商品をお買い求めいただけます。

〈キャンペーンサイト〉https://www.flexispot.jp/825promotion



出演者情報について









土井健 株式会社テレシー代表取締役CEO



2008年サイバードへ入社。モバイル広告代理店事業立ち上げに従事。2011年にVOYAGE GROUPに入社。同グループ会社fluctに出向し、スマートフォンSSP「fluct」の立ち上げに参画。日本最大級のSSPに育て上げ、2014年に株式会社VOYAGE GROUPのBoard Member、2016年にfluctの代表取締役に就任。2020年テレシーの立ち上げに参画し、2021年にテレシー代表取締役に就任。









龍崎翔子 株式会社水星 代表/ホテルプロデューサー

2015年に株式会社水星(旧社名:L&G GLOBAL BUSINESS, Inc.)を設立後、2016年に「HOTEL SHE, KYOTO」、2017年に「HOTEL SHE, OSAKA」、2021年に「香林居」、2022年5月に産後ケアリゾート「CAFUNE」を開業。

そのほか、ホテルの自社予約SaaS「CHILLNN」の開発・運営や、観光事業者や自治体のためのコンサルティングも行う。



Flexispot Japanについて





Flexispot Japanは「Work like new」というブランドコンセプトを掲げ、リニア駆動技術を中心とした駆動系における最先端技術の開発と応用に取り組みんでいます。また技術革新を強力に推し進め、健康的なオフィス、スマートホーム、エンジニアリングプロジェクトを可能にするための完全なソリューションを提供し続けています。

なかでもリニア駆動技術をベースに製造された電動式昇降デスクにおいては、多くの方にご愛好いただいています。座りがち、または机に寄りかかる姿勢を取りがちな世界中のすべてのオフィスワーカーに向け、「効率的で健康的」、かつインテリジェントなパーソナルオフィスソリューション・ホームソリューションの提供を目指しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/03-15:40)