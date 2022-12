[JFNC]

中毒性あるエモーショナル・ボイスで、いま若者を中心に多くのリスナーの心をつかむシンガーソングライターの菅原圭が、interfm(TOKYO:89.7MHz)にて、2023年1月-3月にかけて放送される期間限定のラジオ特番「Meeting Room with 菅原圭」で自身初のラジオDJを務めます。2022年夏にPenthouseが担当した特番をベースに展開される本番組。初回放送は、1月4日(水)23:30-24:00です。



番組では、菅原圭とリスナーがテーブルを囲んで会話をするように、お互いがいま「気になっていること・知りたいこと・相談したいこと」について意見交換。時に真剣に、時にとりとめもなく、小話やアイディア、感情をシェアしていきます。



菅原圭に聞いてほしい!シェアしたい!というお悩みや報告は、番組メール sugawarakei@interfm.jpまで。

もしくは #聞かせて菅原 をつけてツイートください。



家族でも友だちでもない…まだ顔も知らないあなたとだからできるハナシと、心地よい音楽が飛び交うミーティングルーム。

一日の終わりに開放されるこの場所で、一緒にまったりお話ししましょう。





番組概要



放送局 :interfm(TOKYO 89.7 MHz)http://www.interfm.co.jp/

タイトル :Meeting Room with 菅原圭

D J :菅原圭

放送日時 :毎週水曜23:30-24:00

番組ハッシュタグ:#聞かせて菅原

番組メール:sugawarakei@interfm.jp





DJプロフィール









菅原圭

シンガーソングライター。一度聴いたら忘れられない中毒性の高いエモーショナル・ボイス。ほろ苦い繊細な言葉で紡がれる歌詞や、心の奥底の琴線に触れるメロディーラインによって、多くのリスナーを虜にし、圧倒的 “見つけてしまった感” とインターネット上で注目を集めている。2020年よりYouTubeやストリーミングサービスを中心に続々とオリジナル曲を発表し、2022年1月にはSpotifyが選ぶ2022年に活躍を期待する次世代アーティスト「RADAR:Early Noise 2022」に選出。同年12月に初のデジタルアルバム「round trip」をリリースした。オトナとコドモの狭間で揺れ動きながら “いまの時代” を 赤裸々に浮き彫りにし、感度の高いティーンやアンテナを張ったミュージックラヴァーを魅了中。





――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

interfmは、2020年9月1日より、

全国FM放送協議会(JFN=ジャパンエフエムネットワーク)の特別加盟社です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――



