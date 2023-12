[富士通株式会社]

Fujitsu Finland Oy(注1)(以下、富士通フィンランド)は、戦略的パートナーとして電気自動車向けバッテリーソリューションを提供するKempower Oyj(注2)(以下、Kempower)(読み、ケンパワー)様向けに包括的なITサービスを提供する3年間の包括契約を2023年6月に締結し、10月末よりサービス提供を開始しました。





Kempower様はフィンランドに本社を置くグローバル企業で、よりクリーンでサステナブルな世界を目指し電気自動車や電気機械用の直流急速充電ソリューションを設計、製造しています。Kempower様では、自社のIT環境の現状や問題を把握できないことが課題でした。今回、富士通フィンランドは24時間体制のサービスデスク、グローバルオンサイトサービス、ワークステーションなどのハードウェア、従業員向けのスマートフォンなどのデバイス、ITライフサイクルサービス、セキュリティ対策、Microsoft 365およびアドバイザリーサービスなどをKempower様に提供します。



これにより、Kempower様は従業員のIT業務にかかる負荷を軽減し、より品質の高いサービス開発などに注力できるようになります。

富士通フィンランドは、戦略パートナーとしてKempower様のIT環境におけるグローバルレベルの明確なプロセスと標準化されたサービスの提供に貢献していきます。



Kempower Oyj CIO Pete Nieminen様のコメント

私たちが富士通フィンランドを選んだ理由は、当社の成長要件を理解しており、グローバルでの実績、柔軟性、当社に適したエンドユーザー向けのサービスポートフォリオがあるためです。生産フェーズにおいては、サービス品質、柔軟性、お客様との共創、継続的なサービス開発、そしてサステナビリティを重視している点を評価しています。また、契約プロセスにおける富士通フィンランドの迅速な行動にも大変満足しています。当社の価値観とサステナビリティの目標は富士通フィンランドと一致しています。我々は、富士通フィンランドが素晴らしい戦略的パートナーになると期待しています。



Fujitsu Finland Oy Deputy Managing Director and Head of Sales and Portfolio Ilona Ylinampaのコメント

私たちは戦略的パートナーとして、Kempower様のグローバルな成長を支援できることを大変誇りに思います。本包括契約により、富士通フィンランドはKempower様に当社のMicrosoftとの強力なパートナーシップを活用した高品質なサービスを提供します。富士通のパーパスは、「イノベーションを通じて社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」ことであり、サステナビリティは当社サービスの重要な要素です。Kempower様はサステナビリティの観点でも多くの点で共通しており、私たちにとって素晴らしいパートナーです。



【商標について】

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。



【注釈】

注1

Fujitsu Finland Oy:

本社 フィンランド ヘルシンキ、Managing Director, Vice President Hanna Kivela



注2

empower Oyj:

本社 フィンランド ラフティ、CEO、Tomi Ristimaki



【関連リンク】

富士通とマイクロソフト、サステナビリティ・トランスフォーメーションを実現するクラウドソリューションの共同開発に向けた戦略的グローバルパートナーシップを締結(2023年5月29日 プレスリリース)

(https://pr.fujitsu.com/jp/news/2023/05/29.html)



当社のSDGsへの貢献について



2015年に国連で採択された持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)は、世界全体が2030年までに達成すべき共通の目標です。当社のパーパス(存在意義)である「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」は、SDGsへの貢献を約束するものです。



【本件に関するお問い合わせ】

富士通株式会社

富士通コンタクトライン(総合窓口)

受付時間: 9:00~12:00および13:00~17:30

(土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)

お問い合わせフォーム(https://contactline.jp.fujitsu.com/customform/csque04802/873532/)



プレスリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/05-18:46)