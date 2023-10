[パーソルテンプスタッフ株式会社]

総合人材サービスのパーソルグループで人材派遣・アウトソーシング事業を手掛けるパーソルテンプスタッフ株式会社(本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ)は、一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会(本社: 東京都港区、代表理事: 廣岡 絵美、以下日本ウーマンズバリュートレーニング協会)が主催する『WOMAN’s VALUE AWARD 2023』にて優秀賞を受賞しましたので、お知らせします。







■WOMAN’s VALUE AWARD とは

日本ウーマンズバリュートレーニング協会が主催する表彰制度で、女性が活躍していくためには対処療法的な措置ではなく、現状を受け止めながらもしなやかにモノの見方、考え方を変え、強く個人が生きていく時代に突入したといえる昨今、企業の取り組みや個人の努力を評価し、共有することで若い世代に向けてのエールとなればという思いで開催されています。【企業部門】と【個人部門】があり、「LiLi Academyに登録しているキャリア志向の女子学生」「WOMAN’s VALUE AWARD学生実行委員」「WOMAN’s VALUE AWARD特別選考審査員」からの投票により受賞者が決定されます。



■受賞コメント



パーソルテンプスタッフ株式会社 CHRO兼人事本部長

加瀬 洋子



パーソルテンプスタッフは、2023年5月、創立50周年を迎えました。「女性も生き生きと活躍できる社会をつくりたい」という創業者、篠原欣子の思いを受け継ぎ、雇用の創造・人々の成長・社会貢献を経営理念として事業を行っています。

ライフイベントに左右されがちな女性のキャリアにフォーカスし、常に時代のニーズにあった新しいはたらき方を提案し続けています。一人でも多くの女性が生き生きと活躍できる社会を創っていくことが、少子高齢化・人材不足といった社会課題の解決につながっていると考えています。当社では、性別にかかわらず一人ひとりの個性やスキル・経験に向き合い、強みに注目した組織づくりを行っています。

在宅勤務やフルフレックスなど柔軟なはたらき方を取り入れており、多様なリスキリングの機会を提供するなど、ライフも仕事も、社員が希望する未来を手に入れることができるようサポートしています。

また、パーソルグループでは「はたらくWell-being創造カンパニー」を目指しており、当社がロールモデルとなることで、一人でも多くの方に気づきやチャレンジする勇気をもっていただけるように、それが社会全体のWell-beingにつながるように、これからも取り組みを進めてまいります。



■パーソルテンプスタッフ取り組み事例

パーソルテンプスタッフは、一人ひとりが生き生きとはたらくことができる環境づくりを目指しています。

はたらく女性のPMS・更年期障害の不安解消につなげ自分らしくはたらくために必要な「私のカラダ」の知識と「はたらく」上での健康と動機付けたライフプランを考えることを目的とした『“私のカラダ×はたらく”オンラインセミナー』を開催しています。本セミナーは女性の当社登録スタッフや内勤従業員など約134万人を対象に実施します。



“私のカラダ×はたらく”オンラインセミナー https://www.tempstaff.co.jp/kmenu/s034/



当社は、はたらく場だけでなく、はたらきがいを提供するために、多様なはたらき方の提供やキャリアアップの支援を行ってきました。はたらく人に寄り添った成長支援を行うと同時に、就業を希望する方々のキャリアアップを支援します。この取り組みを通じて、日本のSDGsに貢献するとともに、SDGs「3.すべての人に健康と福祉を」「5.ジェンダー平等を実現しよう」「8.働き甲斐も経済成長も」にも繋がっていると考えています。









■一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会について< https://wva-award.net/ >

一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会は、女性の価値を見出していくことで、社会に影響を与えていくことができる企業、人材を発掘、育成していくための協会です。



■パーソルテンプスタッフ株式会社について< https://www.tempstaff.co.jp/ >

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、ビジネス プロセス アウトソーシング、官公庁受託事業などのサービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。



