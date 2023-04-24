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『IdentityV 第五人格』の公式常設カフェ Identity V 第五人格 Official CAFEがオープン決定！

［株式会社コンテンツシード］

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、『IdentityV 第五人格』の公式常設カフェ Identity V 第五人格 Official CAFEをオープンいたします。



2023年4月29日(土)より、『IdentityV 第五人格』の公式常設カフェ Identity V 第五人格 Official CAFEがオープン！さまざまなコンセプトイラストを展開予定です。【IdentityV 第五人格 Official CAFE　特設サイト】https://www.the-chara.com/blog/?p=60073【オリジナルメニュー】







【ご注文特典紹介】

【販売商品紹介】＜カンバッジ(ブラインド)　British Afternoon Tea ver.＞

価格：550円(税込)サイズ：直径約5.6cm種類数：全10種※ブラインド仕様(ランダム封入)となっており、絵柄はお選びいただけません。＜アクリルキーホルダー(ブラインド)　British Afternoon Tea ver.＞

価格：770円(税込)サイズ：全高5cm以内種類数：全10種※ブラインド仕様(ランダム封入)となっており、絵柄はお選びいただけません。＜アクリルフィギュア　 British Afternoon Tea ver.＞

価格：各1,650円(税込)サイズ：全高約15cm以内種類数：全10種＜マグカップ　 British Afternoon Tea ver.＞

価格：各1,980円(税込)サイズ：高さ約9.5cm×直径約7.5cm種類数：全2種


【COA特別コラボのご紹介】

★最新情報はTHEキャラCAFE公式ツイッター(@thechara_cafe)をご覧ください。https://twitter.com/thechara_cafe★IdentityV 第五人格 Official CAFE　推奨ハッシュタグ【#第五人格カフェ】 【権利表記】(C)Joker Studio of NetEase All Rights Reserved.【会社概要】会社名：株式会社コンテンツシード所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F代表者：代表取締役　大塚 則和設立：平成24年8月1日URL：https://contents-seed.co.jp/事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売

企業プレスリリース詳細へ （2023/04/24-19:16）

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