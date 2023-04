[株式会社コンテンツシード]

株式会社コンテンツシード(東京都品川区、代表取締役:大塚 則和)は、『IdentityV 第五人格』の公式常設カフェ Identity V 第五人格 Official CAFEをオープンいたします。







2023年4月29日(土)より、『IdentityV 第五人格』の公式常設カフェ Identity V 第五人格 Official CAFEがオープン!さまざまなコンセプトイラストを展開予定です。【IdentityV 第五人格 Official CAFE 特設サイト】https://www.the-chara.com/blog/?p=60073【オリジナルメニュー】















【ご注文特典紹介】



【販売商品紹介】<カンバッジ(ブラインド) British Afternoon Tea ver.>



価格:550円(税込)サイズ:直径約5.6cm種類数:全10種※ブラインド仕様(ランダム封入)となっており、絵柄はお選びいただけません。<アクリルキーホルダー(ブラインド) British Afternoon Tea ver.>



価格:770円(税込)サイズ:全高5cm以内種類数:全10種※ブラインド仕様(ランダム封入)となっており、絵柄はお選びいただけません。<アクリルフィギュア British Afternoon Tea ver.>



価格:各1,650円(税込)サイズ:全高約15cm以内種類数:全10種<マグカップ British Afternoon Tea ver.>



価格:各1,980円(税込)サイズ:高さ約9.5cm×直径約7.5cm種類数:全2種





【COA特別コラボのご紹介】



★最新情報はTHEキャラCAFE公式ツイッター(@thechara_cafe)をご覧ください。https://twitter.com/thechara_cafe★IdentityV 第五人格 Official CAFE 推奨ハッシュタグ【#第五人格カフェ】 【権利表記】(C)Joker Studio of NetEase All Rights Reserved.【会社概要】会社名:株式会社コンテンツシード所在地:〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F代表者:代表取締役 大塚 則和設立:平成24年8月1日URL:https://contents-seed.co.jp/事業内容:キャラクターグッズの企画・製造・販売



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/24-19:16)