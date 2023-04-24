『IdentityV 第五人格』の公式常設カフェ Ident…
［株式会社コンテンツシード］
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、『IdentityV 第五人格』の公式常設カフェ Identity V 第五人格 Official CAFEをオープンいたします。
2023年4月29日(土)より、『IdentityV 第五人格』の公式常設カフェ Identity V 第五人格 Official CAFEがオープン！さまざまなコンセプトイラストを展開予定です。【IdentityV 第五人格 Official CAFE 特設サイト】https://www.the-chara.com/blog/?p=60073【オリジナルメニュー】
【ご注文特典紹介】
【販売商品紹介】＜カンバッジ(ブラインド) British Afternoon Tea ver.＞
価格：550円(税込)サイズ：直径約5.6cm種類数：全10種※ブラインド仕様(ランダム封入)となっており、絵柄はお選びいただけません。＜アクリルキーホルダー(ブラインド) British Afternoon Tea ver.＞
価格：770円(税込)サイズ：全高5cm以内種類数：全10種※ブラインド仕様(ランダム封入)となっており、絵柄はお選びいただけません。＜アクリルフィギュア British Afternoon Tea ver.＞
価格：各1,650円(税込)サイズ：全高約15cm以内種類数：全10種＜マグカップ British Afternoon Tea ver.＞
価格：各1,980円(税込)サイズ：高さ約9.5cm×直径約7.5cm種類数：全2種
【COA特別コラボのご紹介】
★最新情報はTHEキャラCAFE公式ツイッター(@thechara_cafe)をご覧ください。https://twitter.com/thechara_cafe★IdentityV 第五人格 Official CAFE 推奨ハッシュタグ【#第五人格カフェ】 【権利表記】(C)Joker Studio of NetEase All Rights Reserved.【会社概要】会社名：株式会社コンテンツシード所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F代表者：代表取締役 大塚 則和設立：平成24年8月1日URL：https://contents-seed.co.jp/事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売
企業プレスリリース詳細へ （2023/04/24-19:16）
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