株式会社PLAN-B(東京都品川区、代表取締役:鳥居本真徳)に所属するインサイドセールスが、スマートキャンプ株式会社(以下「スマートキャンプ」)主催の「INSIDE SALES AWARD 2023 by BALES(インサイド セールス アワード 2023 バイ ベイルズ)」にて、優秀賞を受賞しました。









「INSIDE SALES AWARD by BALES」は、インサイドセールス(※)従事者からのエントリー形式で取り組み事例を募集し、延べ200社、300プロジェクト以上のインサイドセールス支援を行ってきた「BALES」事業の知見をもとに、スマートキャンプが優れた事例を審査、選考、表彰するイベントです。今回の「INSIDE SALES AWARD 2023 by BALES」では、創意工夫によって目覚ましい成果をあげた事例が優秀賞として3名、インサイドセールス未経験者による優れた取り組みがNew IS Hero's賞として1名、選出されました。また、受賞者は4月25日(火)18:00よりスマートキャンプ本社にて開催される表彰式に出席した後、同日19:00からはオンラインセミナーに登壇し、取り組み事例を発表します。セミナーの詳細は、下記の「BALES」セミナーページをご覧ください。「BALES」セミナーページ:https://bales.smartcamp.co.jp/seminar/175 ※ インサイドセールスとは、電話やメール、ビデオ会議システムなどを用いて非対面で顧客とのコミュニケーションを行う営業手法です。



当社受賞者について





株式会社PLAN-B マーケティング部 インサイドセールスユニット中澤 和也2021年4月、新卒としてPLAN-Bに入社。入社後は複数商材(SEOコンサルティング、SEOライティング、オウンドメディア構築、Web広告運用、インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「Cast Me!(キャストミー)」、コンテンツSEOツール「SEARCH WRITE(サーチライト)」)のインサイドセールスとして従事。その後、「SEARCH WRITE」のインサイドセールス専任として活躍。現在も同ポジションで実績を積み上げながらメンバー育成、セールスイネーブルメントをはじめとする組織作りにも従事。個人の成績としては、2022年全社ベストプレイヤー優秀賞を受賞。■受賞テーマ:マーケティングリードに頼らない商談獲得チャネルの確立~失注商談を再商談に繋げる仕組み構築~ 詳細:自社開発SaaSであるコンテンツSEOツール「SEARCH WRITE」のインサイドセールスとして過去失注施策を推進。失注商談からの再アプローチ施策の緻密な設計とアクションにより、再商談数が昨年同四半期比:136%、前四半期比116%を達成

【コンテンツSEOツール「SEARCH WRITE」について】



キーワード選定・競合調査をはじめとしたSEOに必須な機能に加え、タスクリスト機能などを搭載。「SEOの運用」に特化した設計を強みとする「運用特化型SEOツール」です。初心者でも「課題がわかる・見える」だけでなく「施策実行と検証ができる」点をご評価いただき、アイティクラウド株式会社が主催するアワード「ITreview Grid Award 2023 Winter」の「SEOツール部門」において、サービスの認知度と満足度が優れたサービスに贈られる「Leader」を6期連続受賞しております。▼ITreview Grid Award 2023 Winter 特設ページhttps://www.itreview.jp/award/2023_winter.html▼SEARCH WRITEサービスサイトhttps://searchwrite.jp/



株式会社PLAN-Bについて





■会社概要株式会社 PLAN-B累計支援実績5,000社超のSEO事業を中心に、独自のデジタルマーケティング技術を駆使し、お客様をワンストップで支援するデジタルマーケティングエージェンシーです。大阪本社:大阪市西区新町 1-28-3 四ツ橋グランスクエア 6階東京本社:東京都品川区東五反田2-5-9 島津山PREX 3階代表者:代表取締役 鳥居本 真徳設立:2003年10月22日事業内容:SEO事業、インターネット広告事業、Webサイト構築事業、インフルエンサーマーケティング事業、ライフスタイル事業会社ホームページ: https://www.plan-b.co.jp

