[株式会社Tenorshare]

イベント(URL):https://bit.ly/3XVINdc





株式会社Tenorshareは、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、人気商品iCareFone for LINEを1つ買うと1つ無料の期間限定イベントを特別にご用意いたしました。





イベント内容



2022年12月7日から、 一か月のLINE引き継ぎソフト「iCareFone for LINE」をご購入いただくと、1か月間のiCareFoneの使用権を無料で差し上げます。



イベント時間:2022年12月7日~2023年1月9日









今、買うと無料引換券がゲットできる商品はこれ!



現在、1GETイベントの対象商品となっているのは以下の商品です。



●iCareFone for LINE - LINE引き継ぎソフト

異なるOS間(AndroidからiPhone、iPhoneからAndroid)、または同じOS間(iPhoneからiPhone、AndroidからAndroid)でLINEのトーク履歴を引き継ぎできます。



iCareFone for LINE(URL):https://bit.ly/3XVINdc







無料で差し上げる商品はこちら!



●Tenorshare iCareFone ‐ iPhoneデータ転送ソフト

Apple IDを使わずに、iPhoneまたはiPadの音楽・写真・ビデオ・連絡先など様々な日常データを、iOSデバイスとMac/PC間で制限なく自由に転送・管理できます。



iCareFone(URL):https://bit.ly/3VF9BwW







期間限定イベントに参加するには?



iCareFone for LINEの購入ページに、一か月プランを購入すれば、iCareFoneの一か月の使用権を無料ゲットできます!



限定イベントへ移動:https://bit.ly/3Y1RkeL







株式会社Tenorshareについて



Tenorshare 1GETイベント:https://bit.ly/3Y1RkeL

公式Twitter(ツイッター):https://twitter.com/Tenorshare_JP

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/TenorshareJapan



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/07-19:46)