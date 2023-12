[株式会社360Channel]

株式会社コロプラ(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮本貴志、東証プライム:3668、以下コロプラ)のグループである株式会社360Channel(本社:東京都港区、代表取締役社長:小松恵司、以下360Channel)が提供する「WEBmetaverse(ウェブメタバース)にて、メタバース空間内の生成系AIモデル(※1)搭載アバターが案内や紹介を行う、AIアバターガイド機能をリリース致しました。







■AIアバターガイド 概要

本機能では、メタバース空間内に配置したAI搭載のアバターの前に立つと、画面が即座にガイドモードに切り替わります。質問BOXに入力して送信すると、AIアバターがテキストで回答すると同時に、音声読み上げも行うことが可能です。「EXIT」ボタンですぐにガイドモードを解除することができ、メタバース空間内へシームレスに復帰することができます。

また、生成系AIモデルは、OpenAI社のGPT系統モデルやクライアント様が独自に開発したモデルなどを自由に選択してご利用いただくことが可能です。独自モデルに関しては、360Channelに一切の情報を開示することなく利用が可能です。

※1 生成系AI(ジェネレーティブAI)とは、テキストをはじめ、画像、音声、動画など様々なコンテンツを生成できるAIのことです。従来のAIでは、情報の分類や検索、データの予測等の特定タスクの自動化などが目的だったのに対し、生成系AIでは新たにコンテンツを「創造」することが可能になりました。





■開発背景

360Channelが提供するWEBmetaverse(ウェブメタバース)は、2022年2月にサービスの提供を開始し、~Website感覚で、1社に1つのメタバース空間を~ のコンセプト元に、クライアント様の独自ドメインを取得しOEMでの導入を手掛けて参りました。

一方で、2022年11月末に生成系AIサービスがリリースされ、様々な企業様で利用の検討や導入が行われ、メタバース空間での利用についても多くのお問合せを頂きました。その中には、利用目的に合わせた生成系AIモデルのゼロからの構築サポートや、既に自社内で開発した生成系AIモデルの活用などのご要望を頂いておりました。

様々なご要望に対応するため、この度のAIアバターガイド機能では、企業様のご要望に合わせて2つのオプションをご用意しております。



<オプション1>

クライアント様独自の学習済み生成系AIモデルを活用したメタバース空間のご提供

・既に各社で研究開発を行っている、クライアント様に特化した学習がなされた生成系AIモデルをそのままご利用頂けます。

・サーバやAPI連携により、クライアント様のモデルにアクセスし結果を返すため、独自のAIモデルを秘匿したままご活用いただけます。

※360Channelがクライアント様のモデル情報へアクセスすることはございません。



<オプション2>

2.利用目的に合わせた生成系AIモデルの構築サポート及びメタバース空間提供

・一般的な生成系AIモデルでは、特定のタスクに対する精度が低くなるため、モデルを学習させる必要がございます。

・そのAIモデルの学習サポートを行い、クライアント様の目的にチューニングされたモデルをメタバース空間に導入しご利用頂けます。



360Channelは、新技術の検証、導入に積極的に取り組んでおります。今後も企業と消費者の新しい接点を作り、メタバースの可能性を拡大させるべく事業を展開して参ります。



【株式会社360Channel 採用情報】

360Channelでは、今後さらなるビジネスの拡大を目指して、新たな人材を積極的に募集しています。採用情報は、こちらのページでご確認いただけます。

♢採用ページ|https://partners.360ch.tv/recruit/



■360Channel WEBmetaverse 概要



360Channelは、高品質な3D空間で、高い操作性を有する独自の“Web”メタバースシステムを開発いたしました。本システムはアプリのインストールが不要で、URLを共有することでスマホ、PC、VR端末などから瞬時にアクセスすることが可能です。アプリと遜色ないグラフィック性能をWebで実現。さらに仮想空間内での移動のし易さと、視認性を向上させた独自のUXを開発し、スマホ、PCおよびVR端末全ての環境で快適にご利用いただけるようになりました。

Let’s have your own world! ~Website感覚で、1社に1つのメタバース空間を~

をコンセプトに、オリジナルのドメインを取得し、自社ホームページ(HP)を持つ感覚で、メタバース空間を最短1ヶ月で開設できるサービスを提供しています。



♢ホームページ|URL: https://lp.webmetaverse.jp/

♢デモ |URL: https://webmetaverse.jp/



【株式会社360Channel 会社概要】

■社名:株式会社360Channel

(ヨミ:サンロクマルチャンネル)

■所在地:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

■設立:2015年11月2日

■資本金:2.88億円(資本準備金含む)

■代表者:代表取締役社長 小松 恵司

■事業内容:360度動画関連事業、総合XRプロデュース事業、メタバース事業



