[ザ・シネマ]

『ドクター・ドリトル(2020)』、『ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』など5作品をお届け



洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、ファミリーはもちろん、大人も楽しめる極上アドベンチャームービーを吹き替え版で、6月25日(日)に5作品をまとめてお送りいたします。







吹き替えでGO!アドベンチャームービーズ





最後まで目を離せないスリルとサスペンス!

ファミリーはもちろん、大人も楽しめる極上アドベンチャームービーを吹き替え版でお送りします。

名作児童文学「ドリトル先生」シリーズを、ロバート・ダウニー・Jr主演で実写映画化した『ドクター・ドリトル(2020)』、現代に蘇った古代の邪悪な王女との闘いを描くトム・クルーズ主演『ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』、アカデミー賞7部門を受賞した名作『アラビアのロレンス 【4Kレストア版】』など5作品を6月25日(日)にお届け!

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/442



《放送作品情報》





●『(吹)ドクター・ドリトル(2020)』

放送日:6月25日(日)14:00~ほか ★ロバート・ダウニー・Jr (藤原啓治)

動物たちと話せる名医が伝説の島へと大冒険!ロバート・ダウニー・Jr主演の壮大なファンタジー

<あらすじ>

動物と話せる医師ドリトルは、人間に捕らえられた動物を救出するため世界を冒険するが、最愛の妻を亡くしてからは森の奥の屋敷でひっそり暮らしていた。そんなある日、女王の使いが屋敷を訪れ、謎の病に伏した女王を救ってほしいと頼む。診察に応じたドリトルは毒が原因と特定。唯一の治療薬は、伝説の島に実る果物だけ。そこでドリトルは、動物好きな少年トミーを助手に迎え、未知なる島を探す危険な冒険の旅に出る。





●『(吹)仮面の男(1998)』

放送日:6月25日(日)16:00~ ★レオナルド・ディカプリオ (草尾毅)

暴君と悲劇の王子…レオナルド・ディカプリオが一人二役。名作「鉄仮面」をアレンジした歴史ロマン

<あらすじ>

17世紀のフランス。崩御したルイ13世の跡を継ぎ実権を握ったルイ14世は、戦争に明け暮れて国民を圧政で苦しめていた。そこで、かつて三銃士として王に仕えたアトス、ポルトス、アラミスは奇想天外な計画を練る。それは、地下牢に幽閉されたルイ14世の双子の弟フィリップを救出し、仮面舞踏会で王と入れ替えるという内容だった。しかし三銃士の仲間ダルタニアンは、銃士隊長としてルイ14世に仕える身ゆえ協力を拒む。





●『(吹)マスター・アンド・コマンダー』

放送日:6月25日(日)18:30~ ★ラッセル・クロウ (牛山茂)

ラッセル・クロウが海軍の伝説的艦長に!圧倒的なスケールに魅了される海洋アドベンチャー

<あらすじ>

1805年。勇猛な名艦長オーブリーが指揮する英国海軍の軍艦サプライズ号は、ブラジル沖に浮かぶフランス軍のアケロン号を拿捕する任務を受ける。ところが、濃霧の中から現れたアケロン号に急襲されて乗組員9名が命を落とし、12歳の士官候補生ブレイクニーも右腕を切断する重傷を負う。オーブリーはアケロン号の追跡を指示するが、スピードが速く神出鬼没な敵艦に翻弄され、しかも大嵐に遭遇して新たな犠牲者を出してしまう。





●『(吹)ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』

放送日:6月25日(日)21:00~ほか ★トム・クルーズ (森川智之)

トム・クルーズが古代エジプトの王女と対決!クラシックホラーが最新VFX満載のアドベンチャーに進化

<あらすじ>

古代の遺跡を発掘しては闇取引で稼いでいる米軍関係者ニックが、中東の地下空洞に隠された巨大な棺を発見。同行する考古学者ジェニーによると、女王になれず生きたままミイラにされた古代エジプト王女アマネットの棺だという。ニックは棺をイギリスまで運ぼうとするが、輸送中に飛行機がロンドン郊外へ墜落してしまう。ところが、死亡したはずのニックが無傷のまま蘇生し、墜落地点で棺から出たアマネットも復活してしまう。





●『(吹)アラビアのロレンス 【4Kレストア版】』

放送日:6月25日(日)23:15~ ★ピーター・オトゥール (山寺宏一)

砂漠の英雄の生涯を名匠デヴィッド・リーンが映像叙事詩に仕上げた、アカデミー賞7部門受賞作

<あらすじ>

第一次世界大戦の最中の1916年。英国陸軍のカイロ司令部に赴任したロレンス少尉は、アラブ民族の動向を探るため現地に派遣される。砂漠で出会ったハリス族首長アリに導かれ、トルコへの反乱を起こそうとするファイサル王子の陣営にたどり着く。トルコ空軍の攻撃になす術もない反乱軍の無力さを見たロレンスは、他の部族を結集して敵を奇襲するゲリラ戦を提案。無謀な作戦は成功を収め、ロレンスはゲリラ戦の指導者を任される。



『(吹)ドクター・ドリトル(2020)』(C) 2020 UNIVERSAL STUDIOS and PERFECT UNIVERSE INVESTMENT INC. All Rights Reserved. 『(吹)仮面の男(1998)』(C) 1998 United Artists Pictures Inc. All Rights Reserved. 『(吹)マスター・アンド・コマンダー』TM and (C) 2003 Twentieth Century Fox Film Corporation and Universal Studios and Miramax Film Corp. All Rights Reserved. 『(吹)ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』(C) 2017 Universal Studios. All Rights Reserved. 『(吹)アラビアのロレンス 【4Kレストア版】』(C) 1962, renewed 1990, (C) 1988 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

------------

ザ・シネマとは

王道のハリウッドメジャースタジオのヒット作から「何度やっていてもついつい見てしまう」というベストセラー作品、貴重な地上波放送時のTV吹き替え版、さらにはDVDが未発売もしくは超高額になっているレア作品やミニシアター系作品にまでこだわった「王道+激レア」の充実のラインナップでお届けする洋画専門チャンネルです。

【HP】 https://www.thecinema.jp/

【Twitter】 https://twitter.com/thecinema_ch

【Facebook】 https://www.facebook.com/the.cinema.jp

------------

ザ・シネマのご視聴方法

ザ・シネマはスカパー!、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビ 等でご視聴いただけます。

スカパー!でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー!が映ることをご確認ください。

映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB(https://www.thecinema.jp/lp) から簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。

------------



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/20-15:16)