[ペルノ・リカール・ジャパン株式会社]

2日間限定で有楽町にオープン!「Cafe de Paris with のん×NAKED FLOWERS FOR YOU」



ペルノ・リカール・ジャパン株式会社(本社:東京都文京区 代表取締役社長:トレイシー クワン)が展開するフランス産フルーツスパークリングワイン「カフェ・ド・パリ」では、俳優・創作あーちすと「のん」さんが特別にイラストを描き下ろした限定デザインボトル、「カフェ・ド・パリ シトラス・ミックス」(販売中)と「カフェ・ド・パリ スウィート・チェリー」(2023年2月6日発売予定)の発売を記念して、12月10日(土)・11日(日)の2日間限定で、有楽町マルイ内「NAKED FLOWERS FOR YOU」にて、POP-UPカフェ「Cafe de Paris with のん×NAKED FLOWERS FOR YOU」を展開いたします。





「Café de Paris with のん×NAKED FLOWERS FOR YOU」では、特設ドリンクカウンターでの「カフェ・ド・パリ シトラス・ミックス」のグラス販売をはじめ、「のん」さん描き下ろしのイラスト原画展示や、アーティスト 村松亮太郎の世界と繋がるアート『DANDELION PROJECT』と「のん」さんのイラストが融合したデジタルアートの投影など、写真映えするカフェスペースとなっております。カフェスペースに広がるカラフルな空間で期間限定「カフェ・ド・パリ シトラス・ミックス」を是非お楽しみください。







なお、期間中「Café de Paris with のん×NAKED FLOWERS FOR YOU」にお越しいただき、会場内の様子をご自身のInstagramアカウントにご投稿いただくと、「のん」さんのイラストが描かれたカフェ・ド・パリ オリジナルグラス(非売品)を抽選で10名様にプレゼントいたします。



また、12月1日(木)には、「のん」さんのYouTubeチャンネル「のんやろが!ちゃんねる」にて、先日「のん」さんが一足先に「Café de Paris with のん×NAKED FLOWERS FOR YOU」を体験した様子を公開しておりますので、そちらも是非ご覧ください。

▼「のんやろが!ちゃんねる」:https://youtu.be/jnaMaPt9I0I



「Café de Paris with のん×NAKED FLOWERS FOR YOU」について

◇名称 : Café de Paris with のん × NAKED FLOWERS FOR YOU

◇開催日程 : 12月10日(土), 11日(日)2日間 11時~18時

◇開催場所 : 有楽町マルイ『NAKED FLOWERS FOR YOU』内、カフェスペース

◇内容 : 「のん」さん描き下ろし限定デザインボトル発売記念POP-UPカフェ

1.NAKED FLOWERS CAFE内特設ドリンクカウンター設置、「カフェ・ド・パリ シトラス・ミックス」のグラス販売

2.「のん」さん描き下ろしのイラスト原画展示

3.「のん」さんイラストと、アーティスト 村松亮太郎の世界と繋がるアート『DANDELION PROJECT』との

コラボレーションによる、デジタルアートの投影

◇備考

:グラス販売は1杯500円(税込)でご提供いたします。購入は満20歳以上の方に限らせていただきます。

「カフェ・ド・パリ スウィート・チェリー」は販売前のため、グラス販売は行いません。

デジタルアートの投影は、12月8日(木)~14日(水) 11時~18時 の期間で展開いたします。

◇会場イメージ











[のん プロフィール]







俳優、創作あーちすと。1993年兵庫県生まれ。 2016年公開の劇場アニメ「この世界の片隅に」で主人公・すずの声を演じ、第38回ヨコハマ映画祭「審査員特別賞」を受賞、高い評価を得る。作品は同映画祭で作品賞、第40回日本アカデミー賞では最優秀アニメーション作品賞を受賞した。

2017年に自ら代表を務める新レーベル『KAIWA(RE)CORD』を発足。

創作あーちすととしても活動を行い、2018年『‘のん’ひとり展‐女の子は牙をむく‐』2021年『やんばるアートフェスティバル』、2022年『のんRibbon展 -不気味で、可愛いもの。』にて作品発表。

2022年2月に自身が脚本、監督、主演の映画作品「Ribbon」を公開。

2022年9月に映画「さかなのこ」、10月には映画「天間荘の三姉妹」が公開。





「カフェ・ド・パリ」について









「カフェ・ド・パリ」は、1967年にワインの本場フランスで生産がスタート。日本でも多くのお客様に愛されてきたフランス産のフルーツスパークリングワインです。全8種類の定番フレーバーのほか、数量限定品を展開しています。





ペルノ・リカールについて

ペルノ・リカールは世界第2位のワイン&スピリッツメーカー(注1)であり、スピリッツとワインの世界市場におけるリーディングカンパニーです。2022年度の連結売上は107億100万ユーロでした。当グループは、世界のトップ100スピリッツブランドのうち17 (注2) のブランドを保有し、160カ国に240以上のプレミアムブランドを販売する業界有数の著名で幅広い商品群を有しています。ペルノ・リカールの商品群には、アブソルートウオッカ、リカール(パスティス)、バランタイン、シーバスリーガル、ローヤルサルート、ザ・グレンリベット(スコッチウイスキー)、ジェムソン(アイリッシュウイスキー)、マーテル(コニャック)、ハバナクラブ(ラム)、ビーフィーター(ジン)、マリブ(リキュール)、メゾン マム、ペリエ ジュエ(シャンパン)など数多く保有しております。

ペルノ・リカールは、約19,480名の社員と、6社の「ブランドカンパニー」、そして各市場に設立された「マーケットカンパニー」からなる分社化された組織です。ペルノ・リカールの戦略と熱意は、「起業家精神」「相互の信頼関係」「強い倫理観」という3つの主要な価値観に基づいており、これに従って事業を展開しています。

また、国連の持続可能な開発目標(SDGs)を支持する「サステナビリティ・企業の責任に関する2030年までのロードマップ―楽しい時を安心の現場から」に示すとおり、持続可能な発展を目指すと同時に、責任ある飲酒の普及に努めています。その精力的な取り組みが認められ、エコヴァディス社からゴールド評価を受けた、国連のグローバルコンパクトのリーダー企業でもあります。

NYSEユーロネクストに上場しており(ティッカー:RI、ISINコード:FR0000120693)、CAC40指数およびユーロ・ストックス50指数のメンバーです。

(注1) IWSR 2021による

(注2) IWSR 2021



アジア市場におけるペルノ・リカールについて

1983年にタイ、香港、免税店市場に進出して以来、現在、日本、中国、台湾、韓国、インド、マレーシア、シンガポール、インドネシア、ベトナムを含む主要国に16の支社を構えてビジネスを展開しています。各国では、グループの地域統括会社の指揮の下、現地法人の卓越したマーケティング・営業活動を生かしながら、卸販売事業を展開しています 。



ペルノ・リカール・ジャパン株式会社について

ペルノ・リカール・ジャパンは、ペルノ・リカール・アジア S.A.S.の100%子会社として、1990年に設立されました。以来、国内の酒類販売店、及び免税市場において、グループ商品を中心とした酒類の販売を展開、国内市場および免税市場でのアルコール飲料販売においてめざましい発展を遂げてきました。設立から32年を経た現在、ペルノ・リカール・ジャパンは、スピリッツ&ワイン分野において傑出したポートフォリオを保有し、国内のリーディングカンパニーとして発展を続けています。





【本件に関するお問い合わせ先】

カフェ・ド・パリ / ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

TEL. 03-5802-2756 http://www.cafedeparis.jp





【「カフェ・ド・パリ シトラス・ミックス」販売ページURL】

https://amzn.to/3ijSYIb



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-20:46)