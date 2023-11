[辰巳出版株式会社]

辰巳出版が発行する自転車ライフスタイル誌『自転車日和』の最新号が11月27日(月)に発売されます。特集は『クルマいらずの自転車積載術』。使い方に合わせてアレンジできる、さまざまな積載スタイルを紹介します。そのほか、人気の折りたたみ自転車「ブロンプトン」の企画や「自転車de 札所めぐり」など、自転車生活を彩る企画が盛りだくさんです。









【内容紹介】







もっと健康に もっと環境に優しく

クルマいらずの自転車積載術

スポーツ自転車はいわゆるママチャリと違い、軽さや走行性能が重視されるため積載性が求められることは多くありませんが、今回はその積載術に注目。キャリアやバスケット、大型のバッグ類など、アイテムやノウハウを駆使することで、スポーツ自転車の積載能力は飛躍的に向上します。日常使いはもちろん、アウトドア趣味や自転車旅でも、荷物を自由に運べるようになればクルマいらずの生活も不可能ではありません!



・バイクパッキングという積載術

・キャリアを活用した積載術

・トレーラーを用いた積載術

・「運べる」アイテムカタログ

・『自転車日和』スタッフのリアルな自転車積載事情

・「運べる」自転車という選択

・イベント参加者のリアルな自転車積載術





人生を変えるオンリーワン

ブロンプトンといっしょ

昨年100万台目の製造を達成し、都市部では見かけない日がないほど多くのユーザーが存在する折りたたみ自転車、ブロンプトン。なぜこれほどまでに愛され、求められるのか? 折りたたみ自転車としての性能だけでなく、ブロンプトンライフを楽しむオーナーのエピソードや、カスタマイズで広がる可能性など、その魅力を幅広く検証します。







秩父の街をぶらりポタリング

自転車de札所めぐり

市街地の観光スポットは、渋滞があり駐車場が確保しづらいなどクルマでは不便なことが多く、徒歩移動では行動範囲が限られてしまうため、自転車を利用するメリットは絶大。今回は関東有数の観光スポット〈秩父エリア〉で、札所めぐりを絡めながらのんびり楽しむ自転車散歩ルートを紹介します。





NEW MODEL IMPRESSION

各メーカーが続々とリリースする話題のニューモデルたち。なかでも、注目度の高い2台の折りたたみ自転車「Harry Quinn Limit 6」「DAHON K9X」をピックアップ。「自転車日和」の編集部目線でじっくりチェックします!





石井正則のスローなミニにしてくれ

俳優石井正則さんの超ゆるーい連載。今回のテーマは「冬のサイクルウエアもワークマン探索で」。以前、#ワークマン女子でファン付ウエアを購入する企画がありましたが……今回はその冬編! 石井さんのワークマン愛とともに、冬のサイクリングに役立つアイテムを紹介します。



商品概要





『自転車日和』vol.64

定価:1,430円(本体1,300円+税)

ISBN:978-4-7778-3089-3

発売日:2023年11月27日

発行:辰巳出版

『自転車日和』とは





レースやトレーニング志向ではなく、「選ぶ」「乗る」「カスタムする」などの幅広い楽しみ方を提案。初心者・ベテランを問わず、自転車のある生活を自分のペースで楽しみたい方々のための自転車ライフスタイル誌です。





