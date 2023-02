[株式会社モスフードサービス]

~様々な場面で使いやすい、トートバッグとリフレクターでエシカルな生活を応援!~









当社は、「お手本は自然、選ぶのはあなた。」をコンセプトに、自然を愛し、自然と共にあろうとする思いをワガママにカタチにしていくライフスタイルブランドとして、昨年7月に「モス公式オンラインショップ ~Life with MOS~」を開設しました。

今回、オンラインショップと一部店舗にて「LilMos 12oz Tote bag(リルモス12ozトートバッグ)」と「LilMos Reflector(リルモス リフレクター)」の2商品を新発売します。トート バックはどんなシーンでもお使いいただけるよう厚めのキャンバス生地(12oz)を採用しました。丈夫で繰り返し使えるトートバッグでエシカルな生活をご提案します。車のライトなどに反射して光るリフレクターは、チャーミングなリルモスの表情が印象的です。

※リフレクターのスノーホワイトはオンラインショップ限定販売です





また、イラストレーターのイソガイ ヒトヒサ氏(https://www.isobrewing.com/)による、Life with MOSのショップコンセプトを楽しくビジュアライズしたイラストが散りばめられた、「TRAVELER’S notebook パスポートサイズ <モスバーガー50thアニバーサリー> セット」も 2月6日(月)から販売しております。

※好評により完売いたしました。再販日はモス公式オンラインショップ(https://ec.mos.jp/blogs/news)にて告知いたします。またオンラインショップの「メルマガ会員登録者」さまにはメールにてご案内を予定しております。



●Life with MOSオリジナル LilMos 12oz Tote bag <モスバーガー 50th アニバーサリー>

厚め(12oz)のキャンバス地を採用した、コーポレートキャラクターの「リルモス」を印象的にデザインしたLife with MOSオリジナルのトートバッグです。綿100%、生成りの優しい色合いが、アウトドアから日々のお買い物、パソコンや書類を入れて持ち歩くまで、様々な場面になじみます。使い捨てのプラスチックバッグから抜け出し、エシカルな暮らしを応援するトートバッグです。



価格:¥2,200

サイズ:H400mm×W300mm×D80mm

カラー:フューシャピンク/グラスグリーンの2デザイン展開

販売URL:https://ec.mos.jp/products/1103006

※一部店舗でも販売



●Life with MOSオリジナル LilMos Reflector〈モスバーガー 50th アニバーサリー〉

ボールチェーンで好きなところに付けられる、反射材を使用したリフレクトタグです。車のライトなどを反射するので、電池切れの心配もなく、身に着けるだけでいつでも安心していただくことができる、チャーミングなリルモスの笑顔のお守りになります。暗い道を歩く際の安全対策として、お子さまや大切な方へのプレゼントとしてもおすすめです。



価格:¥770

カラー:アントブラック(一部店舗でも発売)

スノーホワイト(オンラインショップ限定販売)

販売URL:https://ec.mos.jp/products/1103009



<参考>

●Life with MOSオリジナル

TRAVELER’S notebook パスポートサイズ〈モスバーガー 50th アニバーサリー〉セット

※オンラインショップ限定

オリジナルの牛革カバー、ノートリフィル、ブラスボールペン、ブラスチャームの、トラベラーズノートの基本的な4点をセットで揃えました。Life with MOSでしか手に入らない、トラベラーズカンパニー(https://www.travelers-company.com/)との限定コラボレーション商品です。日記帳やフォトブックにするも良し、アイデア帳にするも良し、自由度が高く、使う方それぞれの相棒になるノートです。







価格:¥9,790

カラー:ブルー/キャメルの2色展開

販売URL:https://ec.mos.jp/products/1103004 ※オンラインショップ限定



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/20-16:16)