株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア『Men's PREPPY(メンズプレッピー)』より2024年1月号「BEAUTY CHEMISTRY/美容と〇〇の化学反応」特集号が 12/1発売となります。









特集:BEAUTY CHEMISTRY/美容と〇〇の化学反応

メンズヘアの革新は、プロ×プロのシナジー「Beauty Chemistry」から生まれる!

今回の『Men's PREPPY』2024年1月号は、理美容師さんにとって有益なアイディアや知見の「足し算や掛け算」について特集。美容師同士の交流、刺激から生まれる化学反応を「Beauty Chemistry」と命名し、サロン内におけるチームワークの妙で効果を発揮した例や、スタイリスト同士の技術交流から生まれたクリエイション作品、異業種とのコラボで実現した新しいビジネスなどなど、意外な組み合わせや関係性から生まれるクリエイティブなあれこれを集めてみました。サロンワークのパフォーマンスを高めたり、美容師としてのポテンシャルを最大化する「ケミストリー(化学反応)」の秘訣に迫ります。





連載:fifth躍進

メンズヘア業界で、いま最も注目されるサロンと言っても過言ではない『フィフス』。本連載では所属するトップランナー4名がつくる最旬メンズスタイルと、そのデザインの根幹にある技術にフィーチャー。最終回となる今号は『fifth』の技術を統括する上原俊樹さんが満を持して登場する。メンズシーンでもハイトーンが大きな流れをなす今、ブリーチ毛への新アプローチとしてサイドグラデーション×スパイラル系ウェーブパーマを提案。その技術を詳細にわたり解説していただいた。



【特集】

BEAUTY CHEMISTRY/美容と〇〇の化学反応

安藤雄矢・英太(vetica)、宇野文彦・進藤直輝(NAVY)、米田星慧(GOALD)、木村允人(fifth)、森越道大(SENJYU)



【Special Contents】

THE TRADITIONAL BARBER BATLE



What A Wonderful Barber and Beauty World!

WORLD CUT JAM -ART of CUTTING HAIR 2023-



Special Interview1

Travis Japan



WINTER ITEM LOOK

高橋恭平(なにわ男子)



Special Interview2

LEVEL UP

中村海人(Travis Japan)



【Regular企画】

THE MONOCHROME 尾崎雄亮(WAKU)/NEXT BIG THING(Nu:v)/Men's Beauty Topics #1/TREND HAIR 悠馬(Dayt.)/メンズメイクAtoZ 原田 忠、中村 潤、新城輝昌(資生堂)/fifth躍進。 上原俊樹(fifth)/あの人、あのサロンのあの技が見たい! 坂狩トモタカ(SHEA)/メンプレのせて/NEXT New Comers 瀬戸岡和哉(NORA GINZA)/一流の仕事術。 柴 佳範(OBSCURA COFFEE ROASTERS 代表)/アシスタント成長日記 野口タイガ(OLTA)、関井美月(rave action and Hair!)/School Snap Shooting/BEST5/Up To Date Products & Information/BACK NUMBER/NDEX

【MP通信】

私の気になるあの人。 miKa(hodos Experiment)×古口エリカ(nanuk)/KILLER WARDROBE HARUTO(DaB MIX)/TALKING HEADS AMANE(LECO)/IMAGE BOARD/LOCAL BARBER 根岸志匡(hair link Lien×if)/世界のサロンから。



▼次号予告)

Men’s PREPPY 2024年2月号(2023年12月28日発売)

特集:この人に聞け! THE SPECIALISTS



2023年メンズへア&ビューティの総決算、そして新たな2024年の業界トレンドを占う第一弾としてお届けする『Men's PREPPY』2月号は、ずばり“スペシャリスト”特集。「◯◯だったら、この人!」という特化型の理美容師、そしてサロンに徹底取材を敢行しました。メンズパーマの新しいスタンダード、エッジの際立ったメンズスタイル提案、そしてヘアの多様化と同様に進化するヒゲデザイン、さらに今大注目のメンズ脱毛について……それぞれの分野を追求する専門家、カリスマたちにご登場いただき、その奥深い世界を語りとテクニックで見せていただきます。

※特集は変更となる可能性がございます。



▼ 雑誌情報

誌名:Men's PREPPY 2024年1月号 Vol.247

タイトル:BEAUTY CHEMISTRY/美容と〇〇の化学反応

発売日:2023年12月1日

価格(税込):1,650円

発行:株式会社ヘリテージ



▼ Men's PREPPY(メンズプレッピー)とは

Hair & Beauty Trend For Professional!美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア。今や男性もヘア、スキンと美意識は高まるばかり。そんなニーズに応えようと頑張る理美容師に向けて成功事例をたっぷり紹介。カッコいい男性をプロデュースするノウハウがぎっしり詰まっています。

公式EC https://club-preppy.com/

公式動画 https://www.youtube.com/channel/UCiTjcDkZ2cdv41EZ7XQH49Q

公式Twitter https://twitter.com/MensPREPPY

公式Instagram https://www.instagram.com/mens.preppy/

公式Facebook https://www.facebook.com/mens.preppy/



