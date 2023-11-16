株式会社H&K｜藤野光子氏が社外常勤監査役に就任～グ…
［H&K］
株式会社H＆K（本社：神奈川県横浜市、支店：茨城県土浦市、代表取締役CEO：安藤弘樹）は、グロース市場上場に向けた事業体制の強化のため、新たに藤野光子氏が社外常勤監査役に就任し、経営体制及びコーポレートガバナンスの強化にご尽力いただくことになりましたのでお知らせいたします。
▼株式会社H&Kへのお問い合わせはこちら
https://www.handk-inc.co.jp/marketing-consulting
◆藤野光子氏選任の理由
株式会社H&Kは、「DXを当たり前の社会へ」をビジョンとして掲げ、エンタープライズの企業様から成長力のあるベンチャー企業様に対して、マーケティング戦略コンサルティングと組織内DX支援をサービスとして提供しております。また、グロース市場上場、シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシアなどのアジア進出に向け準備を進めています。
今後に向けて経営体制及びコーポレートガバナンスの強化を行うため、元トーマツ監査法人の藤野氏を社外常勤監査役として選任し、経営体制及びコーポレートガバナンスの強化にご尽力いただくことになりました。より盤石となった事業体制の下でより一層の成長を目指し、企業価値の向上スピードを加速してまいります。
【プロフィール】
藤野光子
1996年2月 東陽監査法人入所
1997年11月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
2000年9月 公認会計士藤野光子事務所開業
2019年9月 ロボティスクスタートアップ 社外監査役就任
2023年2月 H＆K株式会社 社外監査役就任
2023年10月 H＆K株式会社 社外常勤監査役就任（現任）
（略歴）
1995年に公認会計士第2次試験に合格。東陽監査法人、監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）において、小売、卸、製造、金融業等、幅広い業種の会計監査業務（IPO準備会社含む）に従事。1999年公認会計士登録。2000年に独立。独立後も準大手等の監査法人において会計監査業務を継続する他、財務DD等の調査業務、税務関連業務等に従事。2019年、ロボティスクスタートアップの社外監査役に就任し、取締役会への参画のみならず、制度会計への対応、管理体制構築のためのアドバイスを実施。2023年2月、当社社外監査役に就任。同年10月監査役会の組成に伴い社外常勤監査役に就任。
コメント
監査役は、経営のブレーキ役といわれることがあります。私が目標とするブレーキは、とても機能的です。しっかり効かすべきところでは、踏みはずさず、効かす必要がないところでは踏みこみすぎない、そんなブレーキです。
このような機能的なブレーキの使い方が出来るように、リスクアプロ―チの観点から、H＆Kがおかれているビジネス環境を的確にとらえ、多面的なモノの見方・考え方に注力していきます。
また、H＆Kの行動指針のひとつに「ともに学びともに成長する」があります。私は、この共創の精神を念頭におき、H＆Kが健全かつ持続的に成長していけるよう、良質なガバナンス体制の構築に寄与していきます。
今後とも上場に向けて、事業拡大を行っていく方針でございます。銀行や、メディアからの問い合わせも受け付けておりますので、こちらからお問い合せくださいませ。
https://www.handk-inc.co.jp/marketing-consulting
◆H&Kとは
H&Kは本社を神奈川県、支社の東京オフィスを新宿パークタワー30階に置き、マーケティングの戦略設計から実行までをサポートしております。
総合コンサルティング
AIデータ分析支援
HubSpot支援
Web・ ECサイト制作
ブランディングコンサルティング/動画制作
広告運用
API連携
アプリ開発
現在は営業管理や契約・人事労務周りまで包括した総合コンサル、ECサイトの構築からSEOなどの戦略設計、SNSなどを使ったブランディングや動画の作成、開発から広告運用、CRMやMA・SFAといったツールの設計や、API連携まで自社で一貫して行っております。
◆H&Kのサービス内容
HubSpot導入支援（https://www.handk-inc.co.jp/services/hubspot）
サイト制作支援（https://www.handk-inc.co.jp/services/cms）
システム開発構築支援（https://www.handk-inc.co.jp/services/system）
RPA構築支援（https://www.handk-inc.co.jp/services/rpa）
労務・会計・契約DXコンサルティング（https://www.handk-inc.co.jp/services/labor_dx）
自社セミナールームの貸し出し（https://www.handk-inc.co.jp/services/seminar_room）
▼株式会社H&Kへのお問い合わせはこちら
https://www.handk-inc.co.jp/marketing-consulting
◆その他お役立ち資料
【資料】MA運用マニュアル初心者編
【資料】カスタマージャーニーマップ（テンプレート付）
【資料】HubSpotで行うMRR管理や契約・採用・労務の業務効率化
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
▼弊社の資料は、以下のURLより無料でダウンロードしていただけます。
https://www.handk-inc.co.jp/download-form
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆株式会社H&Kについて
商号 株式会社H&K
設立 2020年9月
所在地 本社 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号横浜ランドマークタワー21階
茨城オフィス 茨城県土浦市桜町 4 丁目 3-18土浦ブリックビル501号室
東京オフィス 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN30階006号室,077号室,097号室
大阪オフィス 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル 16F
代表者 代表取締役CEO 安藤弘樹
公式サイト https://www.handk-inc.co.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/16-20:40）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
【LILY BROWN×MARY QUANT】60年代ロンドンのストリートカルチャーを代表するMARY QUANTとのコラボレーション第4弾！<11月22日(水)よりオンラインストア先行予約開始＞(11/16 22:40)
驚きを求め挑戦し続けた『婦人画報』初代編集長・国木田独歩さんへ贈る「手紙」広告を掲出「拝啓 118年前の国木田独歩様」11月13日（月）より渋谷駅交通広告ほか、日本経済新聞・バス停広告にて広告を掲出(11/16 22:40)
【代々木3丁目店/12月1日(金)オープン】見学から契約、解約まで完全非接触・非対面、お申し込みからご利用まで最短1時間！都内、大阪などにて絶賛運営中のトランクルーム【スペラボ】が参宮橋近くに出店！(11/16 22:40)
HYBE、ラテン市場への本格進出に向けて現地法人を設立(11/16 22:40)
夢が加速する！ビジネスコンテスト「LEVEL UP STAGE 2023」最終審査会がYouTubeにて生配信決定＠コワーキングスペース＆インキュベーションオフィスAGORA(11/16 22:40)
テレシー、スタートアップ展示会「Climbers Startup JAPAN EXPO 2023 - 秋 -」に出展！(11/16 22:40)
リチカ、生成AIを活用したPoC支援を本格始動にあたり、開発パートナーとしてSun*と協業(11/16 22:40)
11月10日（金）、カルティエ ブティック 高島屋京都店リニューアルオープン(11/16 22:40)
11/15(水)13時 「Instagramマーケティングの課題を解決！」無料オンラインセミナーを開催【応用編】(11/16 22:40)
YOUTRUST、東京都内最大級のタクシーサイネージメディア『GROWTH』と採用広報メニューを共同開発(11/16 22:40)
時間を飛び越える「4D」で3世代の『丸ビル』をメタバース体験(11/16 22:40)
Roland×パンダスタジオ AfterBEE 個別相談会 開催のお知らせ(11/16 22:40)
ポーラ化成工業の大石研究員が日本顔学会にて輿水賞受賞(11/16 22:40)
【アメリカ3都市で開催】アメリカのディープテック・スタートアップが集結! 「Deep Tech Forum North America 2024」を2024年1月にアメリカ・カナダの3都市で開催(11/16 22:40)
HR Force×ONE HEART 社労士業界の業務改善に向けた共同プロジェクトを開始(11/16 22:40)
障がい者も動画クリエイターとして輝け！第1回ONEFRAME動画コンテスト受賞者・作品が決定(11/16 22:40)
ボレー・ブランズ、国内での色付き保護メガネの販売を強化 世界最高基準の安全性でファーストレスポンダーをサポート(11/16 22:40)
ハートクエイク、ビーラインドプロジェクト及び、日本視覚障害者職能開発センターと連携し、ボードゲーム「グラマ」を用いたダイバーシティ＆インクルージョン研修プログラムを開発(11/16 22:40)
10代～30代の眉毛事情調査アンケート１.「眉毛サロンに行く前の悩み」街頭インタビュー実施レポート(11/16 22:40)
「PROSPER日本企業成長支援ファンド」追加クローズのお知らせ(11/16 22:40)
「分散型電力インフラのデジタルソリューション」と題して、シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社 青柳 亮子氏によるセミナーを2023年12月4日（月）に開催!!(11/16 21:40)
パソナグループと湘南ベルマーレフットサルクラブが連携 ひとり親家庭向け 『スポーツ選手の夢キャリア教室』 11月26日開催専門キャリアカウンセラーによる保護者様向け「キャリア相談会」も実施(11/16 21:40)
「みんなで空気読み。コロコロコミックVer.～コロコロコミック読みますか？それとも空気読みますか？～」つるピカハゲ丸、炎の闘球児 ドッジ弾平、炎の闘球女 ドッジ弾子など人気のレジェンドキャラが登場！(11/16 21:40)
「出版物販売額の実態 2023」「書店経営指標 2023年版」発行のご案内(11/16 21:40)
【兵庫県川西市2023】ひろがる無限の可能性「第３２回川西市展」の開催(11/16 21:40)
あたたかなユーモアと愛にあふれるペアリングコレクション！ 『JAM HOME MADE - FLIP SIDE. COLLECTION』(11/16 21:40)
事前登録者数3,000名突破！セキュリティカンファレンス「Security BLAZE 2023」二日間の見どころをまとめた予告動画を公開【網屋】(11/16 21:40)
「EVトランスメーションフォーラム2023」に 取締役CPO 盛次隆宏の登壇が決定(11/16 21:40)
【大阪文化服装学院 × 日本ジャガード刺繍工業組合】刺繍の素晴らしさを世の中に伝えたい！「いい刺しゅうの日」コンテストを通じて学生と企業がコラボ。オリジナルデザインの刺繍作品を制作・販売！(11/16 21:40)
＜助成先公募＞第1回「FCC災害用キッチンカー基金」募集開始（2024/1/12締切）(11/16 21:40)