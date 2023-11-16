［H&K］

株式会社H＆K（本社：神奈川県横浜市、支店：茨城県土浦市、代表取締役CEO：安藤弘樹）は、グロース市場上場に向けた事業体制の強化のため、新たに藤野光子氏が社外常勤監査役に就任し、経営体制及びコーポレートガバナンスの強化にご尽力いただくことになりましたのでお知らせいたします。





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◆藤野光子氏選任の理由

株式会社H&Kは、「DXを当たり前の社会へ」をビジョンとして掲げ、エンタープライズの企業様から成長力のあるベンチャー企業様に対して、マーケティング戦略コンサルティングと組織内DX支援をサービスとして提供しております。また、グロース市場上場、シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシアなどのアジア進出に向け準備を進めています。



今後に向けて経営体制及びコーポレートガバナンスの強化を行うため、元トーマツ監査法人の藤野氏を社外常勤監査役として選任し、経営体制及びコーポレートガバナンスの強化にご尽力いただくことになりました。より盤石となった事業体制の下でより一層の成長を目指し、企業価値の向上スピードを加速してまいります。







【プロフィール】

藤野光子



1996年2月 東陽監査法人入所

1997年11月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所

2000年9月 公認会計士藤野光子事務所開業

2019年9月 ロボティスクスタートアップ 社外監査役就任

2023年2月 H＆K株式会社 社外監査役就任

2023年10月 H＆K株式会社 社外常勤監査役就任（現任）





（略歴）

1995年に公認会計士第2次試験に合格。東陽監査法人、監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）において、小売、卸、製造、金融業等、幅広い業種の会計監査業務（IPO準備会社含む）に従事。1999年公認会計士登録。2000年に独立。独立後も準大手等の監査法人において会計監査業務を継続する他、財務DD等の調査業務、税務関連業務等に従事。2019年、ロボティスクスタートアップの社外監査役に就任し、取締役会への参画のみならず、制度会計への対応、管理体制構築のためのアドバイスを実施。2023年2月、当社社外監査役に就任。同年10月監査役会の組成に伴い社外常勤監査役に就任。



コメント

監査役は、経営のブレーキ役といわれることがあります。私が目標とするブレーキは、とても機能的です。しっかり効かすべきところでは、踏みはずさず、効かす必要がないところでは踏みこみすぎない、そんなブレーキです。

このような機能的なブレーキの使い方が出来るように、リスクアプロ―チの観点から、H＆Kがおかれているビジネス環境を的確にとらえ、多面的なモノの見方・考え方に注力していきます。

また、H＆Kの行動指針のひとつに「ともに学びともに成長する」があります。私は、この共創の精神を念頭におき、H＆Kが健全かつ持続的に成長していけるよう、良質なガバナンス体制の構築に寄与していきます。





今後とも上場に向けて、事業拡大を行っていく方針でございます。銀行や、メディアからの問い合わせも受け付けておりますので、こちらからお問い合せくださいませ。

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◆H&Kとは

H&Kは本社を神奈川県、支社の東京オフィスを新宿パークタワー30階に置き、マーケティングの戦略設計から実行までをサポートしております。

総合コンサルティング



AIデータ分析支援



HubSpot支援



Web・ ECサイト制作



ブランディングコンサルティング/動画制作



広告運用



API連携



アプリ開発





現在は営業管理や契約・人事労務周りまで包括した総合コンサル、ECサイトの構築からSEOなどの戦略設計、SNSなどを使ったブランディングや動画の作成、開発から広告運用、CRMやMA・SFAといったツールの設計や、API連携まで自社で一貫して行っております。



◆H&Kのサービス内容

HubSpot導入支援（https://www.handk-inc.co.jp/services/hubspot）



サイト制作支援（https://www.handk-inc.co.jp/services/cms）



システム開発構築支援（https://www.handk-inc.co.jp/services/system）



RPA構築支援（https://www.handk-inc.co.jp/services/rpa）



労務・会計・契約DXコンサルティング（https://www.handk-inc.co.jp/services/labor_dx）



自社セミナールームの貸し出し（https://www.handk-inc.co.jp/services/seminar_room）







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◆その他お役立ち資料

【資料】MA運用マニュアル初心者編

【資料】カスタマージャーニーマップ（テンプレート付）

【資料】HubSpotで行うMRR管理や契約・採用・労務の業務効率化

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▼弊社の資料は、以下のURLより無料でダウンロードしていただけます。

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◆株式会社H&Kについて

商号 株式会社H&K

設立 2020年9月

所在地 本社 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号横浜ランドマークタワー21階

茨城オフィス 茨城県土浦市桜町 4 丁目 3-18土浦ブリックビル501号室

東京オフィス 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN30階006号室,077号室,097号室

大阪オフィス 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル 16F

代表者 代表取締役CEO 安藤弘樹

公式サイト https://www.handk-inc.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ （2023/11/16-20:40）