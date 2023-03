[NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd]



NetEase Gamesが開発・運営する終末オープンワールドサバイバルスマホゲーム『ライフアフター』と、世界中の言葉に翻訳されたベストセラー『星の王子さま』のコラボイベントが、本日(2023年3月17日)から開催いたします!



コラボテーマは「そばにいるよ、世界(ほし)の果てまで」。この期間中に、『星の王子さま』をモチーフにしたlow polyスタイルのコラボ衣装や、オリジナル狐テーマのペット衣装、7点のコラボ星(家具用)が登場します!





コラボアイテムのほか、生存者の皆様にはイベント報酬を沢山用意しました!コラボイベントに参加すると、永久有効のウェア、リュック、ペットウェア、家具などが無料で手に入ります。さっそくコラボイベントに参加して、報酬をゲットしましょう!



期間限定で入手できるコラボ衣装や家具をゲットしよう!



イベント期間中、『星の王子さま』をモチーフにしたlow polyスタイルのコラボ衣装やキツネハット-ヘッド、キツネ日記ペット衣装が入手できます。





さらに、装飾用のコラボ家具とフィギュアも登場!装飾用の家具は、宇宙旅行ガイド、非常用ライト、オーバー・ザ・スターズ、眠るバラの惑星など全10種類が登場。



フィギュアは、星の王子さまフィギュアなどがあります。





衣装や家具などのコラボ限定アイテムに加え、今回のコラボでは生存者の皆さまにサプライズが用意されています!コラボ期間中「ライフアフター」は終末世界で特別な記念館「星の王子さま出版80周年記念館」を開設することになりました! 今なら記念館を訪れると、「星の王子さま出版80周年記念館完成設計図」をプレゼント!



星の王子さま80周年記念館





イベント期間中は、『ライフアフター』の終末世界が『星の王子さま』一色に変わるので、『星の王子さま』とのコラボイベントにぜひ参加してください!



『ライフアフター』は、オープンワールドを舞台にしたサバイバルスマホゲームです。プレイヤーは文明が崩壊した終末世界で、迫り来るゾンビを撃退しながら、道具や武器を作り、食料を調達し、サバイバーたちと人類文明を再建していきます。ゲームでは、ゲームはさまざまなPVEおよびPVPのコンテンツを通じて、プレイヤーに最もリアルな終末生存体験を提供しています。



『星の王子さま』は、フランス人の小説家・飛行士であるアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ手掛けた人気小説です。1943年にアメリカで出版された後、世界中の言葉に翻訳されて、80年にも渡って多くの人々に愛されてきました。



Le Petit Prince(R) Property of POMASE – 2023

Licensed through Medialink

(C)2018 NetEase, Inc. ALL Rights Reserved.



