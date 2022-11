[株式会社Mizkan Holdings]

株式会社ZENB JAPAN(ゼンブ ジャパン)(愛知県半田市、以下 ZENB)は、Allbirds(オールバーズ)合同会社(東京都中央区、以下 Allbirds)の運営するランニングコミュニティSakura Dashersとコラボし、ランニングと食を通して、地球にも人にも優しく「続ける」を後押しするイベント「続けて出会う、新しい自分。」を2022年11月13日 (日) に開催しました。











Sakura Dashersランニングコーチ福内櫻子さんの強い想いから生まれたコラボ



植物を可能な限りまるごと使い、おいしく、カラダにも地球にもやさしい食生活を提案するZENB。そして、ランニングを通してより良いライフスタイルをサポートするAllbirdsのランニングコミュニティSakura Dashers。Allbirdsのアンバサダーであり、ZENBのファンでもある、福内櫻子さんの強い想いから今回のコラボイベントが実現しました。



Sakura Dashersランニングコーチ 福内櫻子さんのコメント

今回、食とランニングを通じて新しいキッカケを提供したいという思いでこのイベントを企画しました。「ハードルが高いと感じていたランニングもみんなと走ると楽しかった!」そんな声をいただき、とても嬉しかったです。自分の事を想うことは、地球を想う事に繋がります。まずは心地いいペースからチャレンジしてみてください。きっと新しいライフスタイルを得ることができるはずです。私はこれからも、みなさんと一緒にランニングと食を通してサスティナブルな社会をつくっていきたいです。



<プロフィール>

大学時代は関東大学選手権大会5,000mで3連覇、10,000mで2連覇という実績を持ち、現在はランニングイベントでのコーチングやタレント活動、また、スポーツ関連の広告モデルとして活躍中。そんな彼女の最近のお気に入りのランニングルートは、春になると桜が一面に咲き誇る砧公園。





イベント概要



ZENBとAllbirdsの初めての取組みとして、両社のファンから募った28名の方をお呼びして、ランニングと食を通して、地球にも人にも優しく「続ける」を後押しするイベント「続けて出会う、新しい自分。」を開催しました。



開催日

・2022年11月13日(日)



プログラム

・第1部

福内櫻子さんとの都内ランニングレッスン、ZENBとAllbirdsのことがもっとわかるクイズチャレンジ

スタート会場:Allbirds丸の内店(東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル1階 105区)

・第2部

ZENBのスペシャルメニューを体験できるランチ会

ゴール会場:The Burn(東京都港区北青山1-2-3 青山ビルヂングB1F)





爽やかな秋空の下、Allbirds丸の内店を出発!



当日は天候にも恵まれ、爽やかな秋空が広がる絶好のランニング日和。

Allbirds丸の内店に集合した参加者のみなさんからは、「どちらも大好きなブランド!」「今日は頑張って走り切るぞ!」「前から気になっていた豆のヌードルを食べるのが楽しみ!」と様々な声が上がりました。

早速Allbirdsから提供されたシューズを履いてお店を出発。皇居で自己紹介やウォームアップを実施。スタート直前には、参加者が5つのチームに分かれてクイズにチャレンジ。1問目は、ZENBのコンセプトでもある「普段食べずに捨ててしまう植物の皮や芯には、どれくらい豊富な栄養素が詰まっているか?」という問題。各チームで悩みながらも、みなさんで相談しながら回答してもらいました。





クイズに回答し、いよいよランニングスタート。皇居を横目に見ながら、みなさんで一緒に走ります。

休憩を兼ねて立ち寄った桜田門と弁慶橋で、今度はAllbirdsからクイズを出題。「ビジネスの力で気候変動を逆転させる」ためにAllbirdsが重視しているカーボンフットプリントに関する問題にチャレンジしてもらいました。福内さんを中心に楽しくランニングしていく中で、みなさんの仲も徐々に深まっていきました。









サステナブルグリルレストラン「The Burn」でZENBのスペシャルメニューを体験!



みなさん無事走り切り、ゴールの青山一丁目に到着。

最後のクイズは、ZENBのルーツであるミツカンが1804年の創業時、当時捨てられていた酒かすをつかったお酢づくりから始まったことに関する問題。みなさんすっかり打ち解けた雰囲気で楽しくクイズに答えてもらいました。

そしてここからは、日頃からZENBを使ったメニューを提供するサステナブルグリルレストラン「The Burn」で、豆や野菜のまるごと食体験ができるスペシャルメニューを楽しむランチタイム。

The Burn特製の野菜や果物のコールドプレスジュースを手に持ち、皆さんで乾杯。

まるごと野菜をつかったZENBペーストの「前菜の盛り合わせ」に始まり、黄えんどう豆100%の新主食ZENBマメロニの「ヴィーガンボルシチスープパスタ」やZENBヌードルをつかった「ヴィーガンリコッタチーズのトマトパスタ」など、彩り豊かで、プラントベースとは思えない絶品メニューの数々に舌鼓を打ちました。食事を楽しみながら、ランニング中に挑戦したクイズの回答も発表。優勝チームの表彰や参加者全員での記念撮影も実施。みなさんの笑顔に包まれながら、大盛況のうちにイベントは終了。参加者のみなさんからも「みなさん優しくて参加してよかった」「こんなランニングイベントもいいね」「ZENBヌードルは、豆だけでこのおいしさなのに驚き」「サステナブルな社会についても考えられた」など嬉しい声をたくさんいただきました。





今回のイベントを通じて、ZENBとAllbirds双方のファンの交流にもつながり、両社の目指すサステナブルな未来に向けて新しい仲間の輪を広げることができました。

今後もZENBとAllbirdsは、地球にも人にもやさしいウェルビーイングなライフスタイルに向けた取り組みをお届けしていきます。





<本件に関するお問い合わせ先>

お問い合わせフォーム: https://support.zenb.jp/hc/ja/requests/new









参考資料





ZENBブランド





ZENBは、植物を可能な限りまるごと使った食で、おいしくてカラダにいい、人と社会と地球の健康に貢献する、未来に向けたウェルビーイングな食生活を提案するブランドです。野菜や豆、穀物といった植物のおいしさと栄養を、可能な限りぜんぶ閉じ込めました。動物性原料や添加物に頼らない味づくりで、素材そのもののおいしさを活かしています。まるごと野菜とオリーブオイルだけで作った「ZENBペースト」、まるごと野菜にナッツや果汁を加えた「ZENBスティック」、食物繊維と植物性たんぱく質が豊富な黄えんどう豆100%の新主食「ZENBヌードル」「ZENBマメロニ」「ZENBミール」などを販売しています。



Allbirds





サッカーの元ニュージーランド代表のティム・ブラウンとバイオテクノロジーの専門家であるジョーイ・ズウィリンジャー。2人の異色のチームにより、2016年にサンフランシスコで誕生したのが「Allbirds(オールバーズ)」です。大きなロゴや派手なカラー、ケミカルな素材で作られた従来のシューズ製造に疑問を持ち、着目したのが、ティムの母国であるニュージーランドのメリノウールでした。ティムは優れたメリノウールの可能性を信じ、ジョーイとタッグを組み、快適性とサステナビリティ、シンプルなデザイン性を兼ね備えた「Allbirds」が誕生しました。サステナブルで革新的な素材開発を行い、地球環境への負荷を考慮した現代社会に必要とされている商品を世の中に送り出しています。

Allbirdsサイト:https://www.allbirds.jp/



Sakura Dashers





Sakura DashersはAllbirdsが運営するランニングコミュニティです。「地球環境だけでなく、私たちの心と体も健やかにしたい!」そんな思いから、このコミュニティを運営しています。毎週水曜日19:30からAllbirds丸の内・原宿を拠点としてランニングを開催しています。楽しい仲間との出会い、ヘルシーなライフスタイルを手に入れませんか?

Sakura Dashersサイト:https://www.allbirds.jp/pages/sakuradashers



The Burn





熾す・焦がすをコンセプトにしたニューヨークスタイルのレストラン。誰もが笑顔になれる料理を提供したいという想いから、スパイスやハーブを駆使し、独自の解釈で野菜を美味しく味わえるヴィーガン料理と、地域循環をモットーとした牛の熟成肉や経産牛などの豪快な肉料理を楽しめる、身体や自然への配慮も大切にした”サステナブルグリルレストラン“。その多様性から、オープン以来様々なニーズを持つ、多くのお客様の支持を得ている。

The Burnサイト:http://salt-group.jp/shop/theburn/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-11:16)