[スタディプラス]

教育機関向け学習管理プラットフォーム「Studyplus for School」を提供するスタディプラス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:廣瀬高志、以下スタディプラス)は、2023年9月15日(金)にスタディプラスのオフィスにて「STUDYPLUS MEETUP」を開催いたしました。







少子化による生徒募集難、求人倍率向上や人口減少の影響を受けた講師採用難などに直面している学習塾では、教室運営の持続が困難になっている例が少なくありません。特に地域に根差した小さな学習塾では、横の繋がりが希薄で新たな知見が得づらい環境下にあります。



スタディプラスでは学習塾同士が繋がり、ノウハウを共有し合う環境の構築が必要であると考えており、学習塾関係者120名が集まるオンラインコミュニティ「スタプラ会議室」を運営しております。



当社では学習塾関係者間の結びつきをより強固にしていきたいと考えており、2023年9月15日(金)に対面イベント「STUDYPLUS MEETUP」を開催するに至りました。学習塾関係者が一堂に会するスタディプラス主催の対面イベントは、4年ぶりの開催となりました。





■ 「STUDYPLUS MEETUP」の様子

・パネルディスカッション『生徒へのコーチング/コミュニケーション術』









学習塾の先生3名にご登壇いただき、パネルディスカッションを実施しました。

オンラインコミュニケーションの重要性や、それぞれの学習塾で心掛けているコミュニケーション/コーチングのポイントについて語っていただきました。



・スタプラ社員・参加者との交流会『スタプラ社員と語る「塾」と「Studyplus for School」』









当社取締役宮坂直からの「Studyplus for School」紹介を経て、各学習塾での「Studyplus for School」活用方法や今後の理想的な体験について、ディスカッションと発表を行いました。



・懇親会









軽食を摂りながら、ご参加いただいた学習塾の先生方と、スタディプラス社員の交流会。

久しぶりの再会を喜ぶ声や、今後の教育について熱く語るテーブルなど、思い思いの交流の機会となりました。







■ 「スタプラ会議室」

「Studyplus for School」導入中の学習塾の先生を対象とした、オンラインコミュニティです。

導入塾の先生方を「変える・照らす・繋ぐ」をコンセプトに、サービス利用の悩みや学びのシェア、イベントを通じた課題解決の実現を目指しています。現在、中小規模の学習塾塾長・教室長の先生方を中心に120名が参加しています。





■ 「STUDYPLUS MEETUP」来場者からの声

4年ぶりの開催となり、「たくさんの先生とお話できて、刺激になりました。」という声や、次回開催を切望する声が多く集まりました。また、イベントついて「生徒を褒める機会を最大化するための活用について、改めて考えるきっかけになりました」「出会いや交流の中での気づきがあり、人に伝えるための言語化ができた」など、サービス利用のみならず、学習塾全体の運営に活かせる気づきがあったといったコメントを多くいただきました。

今後も、「Studyplus for School」導入塾の先生方を「変える・照らす・繋ぐ」ことをコンセプトに、次回以降の企画も進行してまいります。





■教育機関向け学習管理プラットフォーム「Studyplus for School」 概要

スタディプラスが提供する「Studyplus for School」は、生徒と先生を学習管理アプリ「Studyplus」でつなぎ、生徒の日々のスタディログを先生が見守り助ける、教育機関向け学習管理プラットフォームです。紙の教科書や参考書からデジタルの映像教材や演習教材まで、あらゆるスタディログを一元化・可視化することで、先生の業務負荷を軽減しながら、生徒一人ひとりの学びの個別最適化をご支援します。文部科学省CBTシステム「MEXCBT」と接続する学習eポータル。

現在、全国の学校や学習塾など約1,700校以上に導入されています。

https://for-school.studyplus.co.jp/





■スタディプラス株式会社 概要

所在地:東京都千代田区神田駿河台2丁目5−12 NMF駿河台ビル4階



代表取締役:廣瀬高志



事業内容:学習管理アプリ「Studyplus」、教育機関向け学習管理プラットフォーム「Studyplus for School」の運営



設立:2010年5月20日







企業プレスリリース詳細へ (2023/10/03-11:46)