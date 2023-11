[ISID]

株式会社電通国際情報サービス(本社:東京都港区、代表取締役社長:名和 亮一、以下 ISID)は、経営管理ソリューション(CPM)のリーディングカンパニーであるウォルターズ・クルワーが提供する経営管理プラットフォーム「CCH Tagetik」の「プラチナパートナー」に、日本企業として初めて認定されたことをお知らせします。









CCH Tagetikは、専門的な情報とソフトウエア並びにサービスの世界的リーダーであるウォルターズ・クルワーが提供する経営管理プラットフォームです。このプラットフォームは、企業がデータドリブン経営を実現するために必要な情報の統合、分析、そしてレポーティングまでを提供する統合ソリューションです。



ISIDは2018年にウォルターズ・クルワー CCH Tagetikと業務提携して以来、幅広い業種の大手企業に対してCCH Tagetikを導入してきました。ISIDは、CCH Tagetikの導入における豊富な実績と、複雑な要件に対応できる高い技術力が評価され、2023年5月に日本企業として初めて「ゴールドパートナー」のステータスを獲得しました。そのわずか4カ月後に、CCH Tagetikのコンサルタント向け教育プログラムの一つであるウォルターズ・クルワー Budgeting and Planningプログラムにおいて、ISIDのコンサルタントがさらに「予算編成とプランニング」の資格を取得したことにより、最上位資格である「プラチナパートナー」として認定されました。



プラチナパートナー認定にあたり、ウォルターズ・クルワー CCH Tagetik 日本 マネージングディレクター である箕輪久美子氏は次のように述べています。

「日本初のCCH Tagetik 最上位のプラチナパートナー認定、誠におめでとうございます。日本で最初の CCH Tagetikのリセラーとなって頂き、パートナーとしてCCH Tagetikビジネスの発展に多大なる貢献を頂きました。ISID様のお客様からの信頼は大変素晴らしく、長年に渡る経営管理領域での深い知識とご経験、そして大規模プロジェクトも成功に導くスキルと導入体制に裏付けされたものと、尊敬の念に堪えません。今後もウォルターズ・クルワーはISID様とともに、日本企業のビジネス変革を強力に推進してまいります。」



電通国際情報サービス(ISID)について https://www.isid.co.jp/





ISIDは、「HUMANOLOGY for the future~人とテクノロジーで、その先をつくる。~」をビジョンに、社会や企業のデジタルトランスフォーメーションを、確かな技術力と創造力で支援しています。金融、製造、ビジネスソリューション、コミュニケーションITの4領域で培ったソリューションの提供に加え、テクノロジーや業界、企業、地域の枠を超えた「X Innovation(クロス イノベーション)」を推進し、顧客、生活者、社会の進化と共存に寄与するソリューションを生み出し続けます。



関連プレスリリース・お知らせ





2023年9月5日

味の素株式会社がウォルターズ・クルワーの経営管理システムCCH(R) Tagetikを採用

https://www.isid.co.jp/news/release/2023/0905.html



2023年8月25日

ISIDがウォルターズ・クルワー CCH(R) Tagetikより「Top Influencing Partner of the Year 2022」を受賞

https://www.isid.co.jp/news/topics/2023/0825.html



2023年7月14日

経営管理システムCCH(R) Tagetikがアイシンに採用

https://www.isid.co.jp/news/release/2023/0714.html



*本リリースに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-15:46)