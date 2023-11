[株式会社360Channel]

~奈良県の新たな魅力を発信!名物『開運バンジー』など地域の魅力を疑似体験!~



株式会社コロプラ(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮本貴志、東証プライム:3668、以下コロプラ)の子会社である株式会社360Channel(本社:東京都港区、代表取締役社長:小松恵司、以下360Channel)は、奈良県に拠点をもつ、一般社団法人 法隆寺青年会議所が主催する創立50周年イベント、西和フェスタ「西和7町VR」映像の企画・制作を担当致しました。









■制作背景

本コンテンツは奈良県市民の皆様に、自身が住む町の魅力や新しい気づきを届けることを目的に制作した体験型VR映像です。普段入れない特別な場所の散策や、高さ30mある登録有形文化財指定の吊橋から飛び降りる奈良県名物「開運バンジー」を疑似体験できる360度映像など、地域の非日常体験を楽しめます。

上記「開運バンジー」をはじめ、奈良県北西部に位置する7つの町(三郷町、斑鳩町、安堵町、平群町、王寺町、上牧町、河合町)からピックアップされた各名所の日常の景色から、新しい気づきと魅力をお届けします。

360Channel独自の撮影・編集ノウハウを活かした、体験者目線をリアルに再現した迫力ある映像を是非お楽しみください。















■イベント詳細

イベント名:2023年度 一般社団法人 法隆寺青年会議所 50周年イベント 西和フェスタ

開催日時:2023年11月19日(日)10:00~16:00

主催:一般社団法人 法隆寺青年会議所



その他詳細は下記ページからご確認ください。

https://timetreeapp.com/public_calendars/itsudori_schedule/2283549882882077736?locale=fr







■イベントへの想い

《一般社団法人 法隆寺青年会議所 実行委員担当 北之坊氏》

本記念事業におきましては、我々の活動エリアである西和7町の住民の皆様へ地域の魅力と感謝、そして青年会議所をPRすべく価値ある地域の創生のもと、開催させていただきます。







■360Channel 総合XRビジネスプロデュース事業 『VR PARTNERS』 概要

『VR PARTNERS』は、XR・メタバース等の新しいテクノロジーに関する多様なクライアント様のニーズに対して、プランニングディレクションやイベントプロモーション、効果測定など一気通貫した施策の提案をする、総合XRビジネスプロデュース事業を展開しています。3DCG空間制作をはじめ、メタバースシステムの構築、VRプラットフォーム、VR研修システム、VRリサーチシステム、VR内覧システムなど、クライアント様のニーズに合わせたVR/ARシステムの設計からWEB、アプリケーション開発の進行と制作が可能です。

また、360度VR動画配信サービス"360Channel"で年間500本以上のVR動画制作・配信を通じて蓄積したノウハウを活かし、VR動画の企画、撮影、制作やLIVE配信などのサービスも提供しております。



♢ホームページ|URL:https://partners.360ch.tv/

♢お問合せ先 |URL:https://partners.360ch.tv/contact/



■360Channel WEBmetaverse 概要





360Channelは、高品質な3D空間で、高い操作性を有する独自の“Web”メタバースシステムを開発いたしました。本システムはアプリのインストールが不要で、URLを共有することでスマホ、PC、VR端末などから瞬時にアクセスすることが可能です。アプリと遜色ないグラフィック性能をWebで実現。さらに仮想空間内での移動のし易さと、視認性を向上させた独自のUXを開発し、スマホ、PCおよびVR端末全ての環境で快適にご利用いただけるようになりました。

Let’s have your own world! ~Website感覚で、1社に1つのメタバース空間を~

をコンセプトに、オリジナルのドメインを取得し、自社ホームページ(HP)を持つ感覚で、メタバース空間を最短1ヶ月で開設できるサービスを提供しています。



♢ホームページ|URL: https://lp.webmetaverse.jp/

♢デモ |URL: https://webmetaverse.jp/





【一般社団法人 法隆寺青年会議所 会社概要】

社名:一般社団法人 法隆寺青年会議所

所在地:奈良県生駒郡三郷町 勢野西1-2-2 三郷町商工会内

設立:1984年1月

事業内容:奈良県の7つの町(三郷町、斑鳩町、安堵町、平群町、王寺町、上牧町、河合町)をテリトリーとしたまちづくり

公式サイト:https://www.houryuji-jc.org/

Instagram:https://www.instagram.com/houryuji.jc

Facebook:https://www.facebook.com/houryuji.jc



【株式会社360Channel 会社概要】

社名:株式会社360Channel

(ヨミ:サンロクマルチャンネル)

所在地:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

設立:2015年11月2日

資本金:2.88億円(資本準備金含む)

代表者:代表取締役社長 小松 恵司

事業内容:360度動画関連事業、総合XRプロデュース事業、メタバース事業

公式サイト:http://corp.360ch.tv/



【株式会社360Channel 採用情報】

360Channelでは、今後さらなるビジネスの拡大を目指して、新たな人材を積極的に募集しています。採用情報は、こちらのページでご確認いただけます。

♢採用ページ|https://partners.360ch.tv/recruit/



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社360Channel 広報担当 pr_ml@360ch.tv

(C) 2016-2023 360Channel, Inc.



360チャンネル\サンロクマルチャンネル、360Channelのロゴ(「36」)およびサンロクマ\VRクンは株式会社コロプラの商標または登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/17-19:46)