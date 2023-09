[株式会社クリーマ]

第1回は9/30(土)・10/1(日)イトーヨーカドー 木場店(東京都 江東区)にて開催決定



日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema(クリーマ)」を運営する株式会社クリーマ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:丸林耕太郎、以下クリーマ)は、一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUE(以下AfB)とのコラボレーション企画第2弾として、廃棄漁網をリサイクルした生地を用いて、Creemaクリエイターによるワークショップを実施する「Creema BLUE Project」を立ち上げました。第1回は、イトーヨーカドー 木場店で開催される「日本財団海と日本プロジェクト×サザエさんスペシャルイベント」会場にて、2023年9月30日(土)・10月1日(日)の2日間に渡り実施いたします。

・特設サイト:https://lp.creema.jp/event/creemablueproject







・日本財団海と日本プロジェクト×サザエさんスペシャルイベント

https://uminohi.jp/umigomi/projects/sazaesan/

・コラボレーション企画第1弾「クリエイター作品コンテスト」について

https://www.creema.jp/event/alliance-for-the-blue-2022/result



ものづくりを通して海ごみ問題を身近に感じてもらい、サステナブルな世界の実現に繋げることを目指す





海洋プラスチックごみ問題が深刻化するなか、その解決策の一つとして、主要因とされる廃棄漁網を回収し、高品質なプラスチックに再生することでの商品づくりが始まっています。しかしながら、このような「海洋プラスチックごみ問題」について一般的にはまだまだ認識されておらず、高品質なリサイクル材が存在することもあまり知られていない状況があります。

このような社会課題を背景に本プロジェクトでは、AfBが協働企業と開発した廃棄漁網をリサイクルした生地を使い、各地でワークショップを実施することで、ものづくりを通して海ごみ問題を身近に感じてもらう機会を作りたいと考えました。第1回のイトーヨーカドー 木場店を皮切りに、今後様々な地域での開催を予定しております。(随時発表)



クリーマは今後も、これまで培ってきた Creema のプラットフォーム基盤や発信力、自治体や企業との連携ノウハウを活かし、“ものづくりによる社会課題の解決”に取り組んでまいります。



開催概要





名称 : Creema BLUE Project

日程 : 2023年9月30日(土)、10月1日(日) 両日10:30~18:00(予定)

場所 : イトーヨーカドー 木場店 センターコート(東京都江東区木場1-5-30)

内容 : ※参加費:無料

・9/30(土)「むすんで簡単!フリンジヘアゴム作り」【所要時間:約30分、対象年齢5歳以上】

講師クリエイター・・・Sextile(https://www.creema.jp/c/sextile/item/onsale)



・10/1(日)「縫わずに作る簡単ブックカバー」【所要時間:約30分、対象年齢10歳以上】

講師クリエイター・・・Hiroko Masanao(https://www.creema.jp/c/hirokomasanao/item/onsale)



主催 : Creema/一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUE

特設サイト: https://lp.creema.jp/event/creemablueproject



廃棄漁網から生まれた生地について





頑丈に作られているため、一旦海に流出すると自然界で分解されるのに600年かかるという試算も出ている「漁網」。1~2年のサイクルで新品に交換される大量の廃棄漁網を回収し、高度なリサイクル技術でナイロン樹脂に再生、それを原料に糸を紡ぎ、布を織り上げて完成。



一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUEとは





100年後の子どもたちのために、めぐみ豊かな海を次世代に引き継ぐことを目的に、公益財団法人日本財団の支援により2020年に設立。世界的に深刻化している海洋プラスチックごみ問題に対して、企業間で連携した対策モデルを創出すること狙いとした業界横断のプラットフォーム。石油化学や日用品・飲食品・包装材メーカー、小売り、リサイクル企業など、現在計50の企業・団体が参画している。プラスチックバリューチェーンの上流から下流を網羅した企業が連携することで、企画から流通・製造・消費・処分・再利用といった一連の各過程で、一貫した対策を図ることを狙いとしています。https://www.alliancefortheblue.org/



ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」とは





Creemaは、創作活動に取り組む全国のクリエイターと、生活者が、オンライン上で直接オリジナル作品を売買できるCtoCマーケットプレイスです。「本当にいいものが埋もれてしまうことのない、フェアで新しい巨大経済圏を確立する」ことを目指して、2010年にサービスを開始しました。現在約25万人のクリエイターによる1,600万点以上のオリジナル作品が出品され、その流通総額は約170億円となり、日本最大のハンドメイドマーケットプレイス(※)として市場の拡大を牽引しています。

また、オンライン上だけでなく、東京ビッグサイトでの大規模イベント「ハンドメイドインジャパンフェス < https://hmj-fes.jp/ >」や、音楽とクラフトの野外フェスティバル「Creema YAMABIKO FES」の開催など、クリエイターの作品を生活者がリアルの場で購入できる取り組みも推進し、日本のクラフト文化の醸成に力を注いでいます。https://www.creema.jp/

※国内ハンドメイドマーケットプレイスサービスにおける流通総額(取扱総額)および売上金額・2022年4月~2023年3月・当社調べ



会社概要





商号:株式会社クリーマ

住所:東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル7-8F

代表:代表取締役社長 丸林 耕太郎

資本金:1,079百万円 (資本準備金を含む・2023年2月末時点)

社員数:105名 (2023年2月末時点)

事業:クリエイターエンパワーメント事業

・ハンドメイドマーケットプレイス:Creema

・クラフトイベント:ハンドメイドインジャパンフェス(東京ビッグサイト),Creema YAMABIKO FES(御殿場・遊RUNパーク玉穂)等

・クラウドファンディング:Creema SPRINGS

・動画レッスンプラットフォーム:FANTIST

・アライアンス:地方創生、PR支援サービス等



