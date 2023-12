[ランコム]

世界最大の化粧品会社ロレアルグループの日本法人である日本ロレアル株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ジャン-ピエール・シャリトン)のラグジュアリー化粧品ブランド「ランコム」は、2021年より開始した、デジタルリテラシーを高める機会を提供する支援プロジェクト「Write Your Future」の第3シーズンをスタートしました。今シーズンは「#Beautify Your Future」をテーマにライブ配信を全3回予定しており、第1回としてデジタル月間の10月4日(水)に美容家の石井美保さん、皮膚科・内科医の友利新さんにご登壇いただき、「自分らしいキャリアの見つけ方」をテーマにしたオンライントークセッションを配信いたしました。今回、第2回として12月13日(水)にVOCEウェブ編集長の三好さやかさんとVOCEアンバサダー3名にご登壇いただき、「デジタル×美容のお仕事」をテーマにライブ配信を行いました。



編集長としてVOCEのウェブサイトを手掛けながらも、取材や自身のSNSなどを通して美容に関する情報発信を行っている三好さん。ライブでは美容に関する最新のトレンドや、注目されているコンテンツ、また美容について発信する際に必要なデジタルスキルについてたっぷりとお話いただきました。

ライブの後半では、VOCEアンバサダーに登壇いただき、アンバサダーになったきっかけやアンバサダーとして発信しているコンテンツについて、またアンバサダーとして培ったデジタルスキルをご紹介いただきました。さらにアンバサダーのお仕事と本業との両立や、今後挑戦してみたいことに関しても語っていただき、これから美容の分野に挑戦してみようと考えている方にもとても参考になる内容をお届けしました。



三好編集長からは、「今の時代はデジタルのスキルが必要不可欠だと思います。私自身もInstagramのアカウントを運用したり、動画を制作したりと、デジタルスキルを習得するために新しいことに挑戦してきました。始めは戸惑うことも多かったですが、特に美容はデジタルととても相性がよく、誰でも挑戦しやすいコンテンツだと感じます。『美容×デジタルのお仕事』と言っても様々な選択肢があるので、もし美容が好きな方がいらっしゃれば、その気持ちを信じてチャレンジすることで様々な可能性が広がると思います。」とコメントをいただきました。



アンバサダーの海野さんからは、VOCEアンバサダーとしての活動について、「今まで出会う機会のなかった人と関わることができ、とても面白いと感じています。特に最近は男性や幅広い年代の方からコメントや質問をいただくことがあり、今後はよりたくさんの人に情報を届けていきたいです。」とお話いただきました。



さらにアンバサダーのyukapiさんからは「VOCEアンバサダーになるまでは動画の制作をしたことがなく、分からないことだらけで、様々な動画を参考にし、試行錯誤をしながら動画制作をしていました。今も日々勉強中ですが、動画制作のスキルを活かしたお仕事を増やしていきたいと思っています。これから美容に関わりたいと考えている方も、一歩を踏み出す勇気があれば挑戦できると思います。」とコメントいただきました。



アンバサダーの麻里さんからも、「元々コスメや美容が大好きで、美容に関する情報を発信する場が欲しいと思い、VOCEアンバサダーに応募しました。有名人でなくともデジタルを通して発信できる時代なので、今では美容に対する熱量を共有できる場を作ることができ、とても楽しく思います。今後も記事の執筆活動や、個人のSNSの更新を続けていきたいと考えています。」と思いを語っていただきました。



ライブ配信のアーカイブはこちらよりご覧いただけます。

https://youtu.be/tpzFdIlaPVw



<ゲストプロフィール>





三好さやかさん|VOCEウェブサイト編集長

大学卒業後、2005年に講談社に入社。以後、8年間、広告部勤務。担当したメインクライアントは、化粧品会社、ラグジュアリーファッション・宝飾、メンズファッション。2013年、VOCE編集部へ異動。3年間の本誌編集を経て、2016年6月より現職。編集部での担当は、敏感肌、クマくすみ、派手メイク。







海野ユキさん|VOCEアンバサダー

VOCE誌面やウェブサイトにモデルとして出演するなど、VOCEアンバサダーとして活躍。

さまざまなSNSを活用し、インフルエンサー活動にも励む。自身の活動を通して学んだことや発見を活かし、本業はコスメブランド「MICHIKO.LIFE」をはじめとした、SNS運用代行。









yukapiさん|VOCEアンバサダー

VOCEアンバサダー就任後、VOCEでアルバイトを開始。VOCE公式SNSのショート動画制作を担当。身につけたスキルを活かし、個人アカウントも積極的に運用。約8年間働いたコスメメインのドラッグストアを退職し、現在は化粧雑貨メーカーのSNS担当・広報アシスタントとして従事。







麻里さん|VOCEアンバサダー

VOCEアンバサダーとして、VOCE誌面やウェブサイトの企画に参加し、さらにコスメ情報を発信する楽しさを知る。将来は美容ライターを目指し、美容ライター養成講座やVOCEアンバサダーの活動を通して勉強中。日本化粧品検定協会特級コスメコンシェルジュ資格取得。







■ランコム「Write Your Future」ステートメント



■日本ロレアルについて(http://www.nihon-loreal.jp/)

ロレアルは 1963 年から日本で事業を開始し、1996 年に日本法人である日本ロレアル株式会社が設立されました。

2023年の社員数は、2,300 人、現在の取り扱いブランドは 18 です。

化粧品の輸入、製造、販売、マーケティングを行っています。



■ランコムについて(https://www.lancome.jp)

日本ロレアルが有する人気高級ブランド。

1935年、ランコムは、先見の明を備えたパイオニア、アルマン・プティジャンにより、フレンチ エレガンスの精神とテイストを世界中に伝えることを目指して創立され、瞬く間に美の真髄を体現するブランドへと成長しました。ランコムは今、かつてないほど、すべての女性たちが、年齡や肌の色に関係なく、自らの美しさと女性らしさを花開かせ、その魅力を最大限に発揮できるよう願っています。

ランコムは135ヵ国で事業を展開し、世界各国の販売店で約2万人のビューティーアドバイザーたちが、洗練されたサービスとブランドを象徴する製品をお届けしています。ランコムは、科学の専門知識と女性のニーズを叶える想いをひとつに融合させ、スキンケア、メイクアップ、フレグランスが互いに補完しあうユニークなイノベーションを創造し続けています。ランコムは、全ての女性が自信を持って輝き、より幸福な未来を切り拓けるように応援しています。この考え方を広く伝えるため、ランコムはこれまでカリスマ性と大きな成功を手に入れた以下の女性たちにブランドの代弁者をお願いしてきました。ジュリア・ロバーツ、ペネロペ・クルス、ルピタ・ニョンゴ、リリー・コリンズ、イザベラ・ロッセリーニ、ゼンデイヤ・コールマン、アマンダ・サイフリッド、エマ・チェンバレン、ホヨン、アヤ・ナカムラらが、ランコムのグローバルアンバサダーとしてメッセージを伝えています。

NGO団体「Care(ケア)」とのパートナーシップにより、ランコムは、グローバル規模の支援プログラム「Write Your Future」をスタートしました。この取り組みは、世界各国における女性の識字(リテラシー)率向上を目指しており、日本においては2021年9月にデジタルリテラシー向上を目指すプロジェクトをNPOハナラボと共に開始し活動を続けています。







