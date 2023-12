[ヘリテージ]

株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア『PREPPY(プレッピー)』より2024年1月号「2024年美容業界大予測!」特集号を2023年12月1日(金)に発売します。







■PREPPY2024年1月号

1月号の特集テーマは「2024年美容業界大予測!」。「5サロンがトレンド傾向からデザインを考案する2024年版 成人式の祝い髪」や豪華な表紙巻頭(『PEEK-A-BOO』川島文夫さん、『LECO』内田聡一郎さん、『SHACHU』みやちのりよしさんが登場!)にご期待ください。

大特集「2024年美容業界大予測!」は3つの企画から構成されており、今後の美容業界を見通すヒントがぎゅっと凝縮された内容となっています。



Part1「Y世代、Z世代それぞれが予測する2024Trend Hair」

トップサロンの先輩後輩が、それぞれどのように時代を読み、どんなデザインを打ち出すのか乞うご期待!





Part2「24人のトップランナーに聞く 美容業界大予測」

業界をけん引するトップランナー24人が2024年の美容業界を大胆予測!

ヘアトレンドや薬剤の進化、働き方、美容業界のDXなど、変わりゆく時代の狭間に立つ私たちが進むべき道を照らしてくれます!





Part3「5サロンがトレンド傾向からデザインを考案する2024年版 成人式の祝い髪」

新成人の晴れの日を、2024年のトレンドをふまえたアレンジで全力応援します!

3つの企画それぞれ、明日のサロンワークから使えるビジュアル、テクニック、考え方が満載です。





表紙巻頭には『PEEK-A-BOO』川島文夫さん、『LECO』内田聡一郎さん、『SHACHU』みやちのりよしさんが登場! 豪華な3人による、対談やカット&カラーで魅せる作品公開にご期待ください。



「PREPPY LESSON」は「SHISEIDO 進藤郁子のランウェイ発! AWトレンドメイク」、

「middle 丸岡奈央の心をつかむ! 大人ショート提案術」の第3回を掲載。サロンワークにすぐに使えるテクニックの数々にご期待ください。



【CONTENTS】

リアルトレンド

話題です



巻頭SPECIAL

TOP RUNNERS

川島文夫(PEEK-A-BOO)、内田聡一郎(LECO)、みやちのりよし(SHACHU)



特集

2024年美容業界大予測



Part.1

Y世代、Z世代それぞれが予測する

2024Trend Hair

エザキヨシタカ、寺尾フミヤ(grico)/坂狩トモタカ、神谷悠太(SHEA)/月田由未、HARA(RUNO)/沢井卓也、suzuna(jurk)/佐藤スナオ、花岡瑠斗(MINX)/酒井元樹、小林隼人(iLe.)/DAISUKE、TOMOYA(MAGNOLiA)



Part.2

24人のトップランナーに聞く

美容業界大予測

RYUSEI(PELE)、磯田基徳(siki)、山内大成(i.)、津田 恵(Laf from GARDEN)、黒木利光(CHARLES DESSIN)、住吉 望(sut)、野口和弘(CIECA.)、松田政也(GBG 自由が丘)、中村飛鳥(Gallica)、大木 光(Ways TOKYO)、大城俊也(FLEEK)、広江一也(NORA HAIR SALON)、高安亮介(freela)、RYO ISHIYAMA(JE SUIS HEUREUSE)、堀江昌樹(JENO)、笠松隼人(Hair create Valeur)、森越道大(SENJYU)、木村允人(fifth)、坂口貴徳(CHAINON)、黒山慶司(AIN.ANLY.)、中井宏昭(bianca/padme)、河野琢己(Brillant)、黒須光雄(utuwa)、

寺村優太(iii)



Part.3

5サロンがトレンド傾向からデザインを考案する

2024年版 成人式の祝い髪

小林 萌(SCREEN GINZA MAISON.)/タナカヒカル(Jill janne)/macoto(MILK/MURIEL OMOTESANDO)/沼田美帆(wit)/岡本 蘭(GRANZ)





クリエーションも、大人世代への提案も助ける

「パウダープレックス」で、ブリーチ施術に「革命」を!

南 桂太(Doll hair/UNDER7)/黒須光雄(utuwa)



PREPPY ECサイトがOPEN!



JHAレポート



REGULAR



PREPPY LESSON1

SHISEIDO 進藤郁子の

ランウェイ発! AWトレンドメイク

進藤郁子(SHISEIDO)



PREPPY LESSON2

middle 丸岡奈央の

心をつかむ!「大人ショート提案術」

丸岡奈央(middle daikanyama)



新人スタイリスト ヘアバトル NEO

門倉 晶(darlin.)/鍬崎さやか(GARDEN)/松永麻衣子(いつくし)/今宮隆斗(siika)/有村雄平(cinq)/永田優希(December)



キラリ★美容師WORKS

細畑久寿、坂口綾菜(kakimoto arms)



クリエイター美容師File

奈津己(QUQU)、工藤 舞さん(LECO)、川久保直明(Null)



よむPREPPY

気になる若手美容師 Manaka(EIZO GINZA)

メイク上手になれる私的ベスコス3 中嶋千夏(JANE)

シザーケース拝見! 水口裕太(siki)

できる美容師の毎日習慣 迫田 徹(CALM)

先輩からのメッセージ 三笠竜哉(Tierra)

女性の仕事師 原 倫子(Loness omotesando)

セルフィー美容師 dori(hair&relax 優和)

プレッピーインスタグラマー miki(copeu)

海外の向こうで、得たチカラ 小河原麻理(EMU international)

訪問美容のススメ あーる(訪問美容室R)

美容師YouTu部 はるはる(Tia.)

沼ハマ美容師 金子真由美(BOTTOMS)

DREAM PLUS 2023 Report



▼ 雑誌情報

誌名:PREPPY1月号 Vol.341

タイトル:2024年美容業界大予測!

発売日:12月1日

定価(税込):1,650円

発行:株式会社ヘリテージ



▼『PREPPY(プレッピー)』とは

Hair & Beauty Trend For Professional!美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア。美容師のデザイン力、接客術、スタッフ教育からサロン運営に至るまで、サロンワークに今すぐ役立つ情報が満載。毎号人気美容師が旬のテクニックをご紹介。売れっ子美容師になるためのヒントがいっぱいです。

公式EC https://club-preppy.com/

公式動画 https://www.youtube.com/channel/UC4-cu7hTVoqxjeaL6wQ9k_g

公式Instagram https://www.instagram.com/preppymagazine_official/

公式Facebook https://www.facebook.com/preppymagazine/



