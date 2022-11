[株式会社主婦と生活社]



株式会社主婦と生活社は、かわいいキャラクターとふろくが盛りだくさんの隔月刊誌『ねーねー』12・1月号を2022年11月15日に発売します。







★子どもから大人まで楽しめるキャラマガジン『ねーねー』クリスマス&お正月号

表紙と限定ふろくは、すみっコぐらしの新テーマ「すみっコベビー」(ハート) 今号は「ちいかわシール」や「ちいかわ大特集」が注目です。113名プレゼントにも「ちいかわ」と「コウペンちゃん」が初登場。ぜひ応募してみてね。ポストカード、くみたてあつがみふろく、まちがいさがしは、キュートなすみっコぐらしでテンションが上がります。ほかにも「リラックマ」の描きおろしマンガや「シナモロール」「こげぱん」「いーすとけん。」などなど…かわいくてたのしい連載マンガがいっぱいです。記事ページは、すみっコパッド、すみっコのリズムゲーム、「サンエックス」新情報、「センチメンタルサーカス」最新テーマなど、ぜんぶよみごたえたっぷりですっ!





★ねーねー限定ふろくは! 冬のおしゃれ&べんりアイテム4点セット

1.ふわふわシュシュ 2.やわらかラメチャーム

3.ぷち缶バッジ 4.ポケットサイズタオル

ふわふわかわいい「すみっコベビー」テーマが目印! シュシュは髪をしばっても、腕につけてもキュートでおしゃれ(ハート) えびふらいのしっぽ&きらきらラメチャームは単品使いでもかわいい(ハート) 缶バッジは、お気に入りのアイテムや場所につけてね。ほどよい大きさがうれしいポケットサイズタオルは、とにかく超べんりー!なアイテムです。



★すみっコぐらしのポストカード

新テーマ「すみっコベビー」のイラスト2点を使ったポストカードです。うらのビビッドピンクがとーってもかわいい(ハート)



★すみっコぐらしのまちがいさがし

まちがいの数はぜんぶで13個! けっこうむずかしいんだよー!



★ちいかわキャラクターシール

「ちいかわ」たちはもちろん、むちゃうマンやけん玉おじさん、討伐棒、ほめられリボンもあるんだよ!



★113名にあたる クリスマス&お年玉プレゼント!!

人気キャラ「ちいかわ」「コウペンちゃん」グッズがラインナップ。すみっコぐらしとリラックマも かわいいグッズがもりもりです☆





★つくろう! かんたん あつがみふろくは パーティーハット♪

イベントシーズンにもってこいのパーティーハットが2種類。クリスマスとお正月バージョンのすみっコぐらしのイラストはレアです。がんばってつくってみてねー!







(C)️2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)nagano / chiikawa committee





【本誌概要】

『ねーねー』2022年12・1月号(vol.165)

定価980円(本体891円)

[Amazon]

[楽天ブックス]



ねーねー編集部より▼旬なカワイイ情報をお届けします▼

[Kawaii Characters JAPAN]

[Twitter]



