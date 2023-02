[メディアジーン ]

株式会社メディアジーン(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:今田素子)のクリーンビューティブランド『7NaNatural(ナナチュラル)』(http://nanatural.jp/)は、アーティストや教育機関、自治体等と共同企画する “Enjoy your personality!” workshop プロジェクトを始動しました。











“Enjoy your personality!”workshopとは?



“Free your mind”をフィロソフィに掲げるクリーンビューティーブランド『7NaNatural』は、顔や体、考え方や性格もまるごと、ひとりひとりが、自分自身を認めて、楽しみながら生きていけるような世界を目指しています。“Enjoy your personality!”のワークショップは、そんな想いをともにする、アーティストや教育機関、自治体等と一緒になって、自分を楽しむ!こと、自分と誰かの楽しい!の違いを認め合える機会を体験するプロジェクトです。





過去に開催したワークショップ例



【第一回】 “どんな装いで、どこへ行きたい?”







今行きたい場所を絵に描き、そこへお出かけする際にしたい装いを『7NaNatural』のカラーパレットを活用したメイクで自由に表現してもらいました。



こどもたちの想像力、自己表現の力強さを体感しながらも、メイクや性別に対するバイアスなど、固まりかけた価値観やスタイルが、やわらかく溶け合っていく、豊かなワークショップ体験になりました。



<ゲスト・共同企画>

松井えり菜

画家。現代美術家。1984年、岡山県出身。東京藝術大学大学院美術研究科修了。自画像やウーパールーパーをモチーフとした作品を多く制作する。2004年に自画像『エビチリ大好き』で『GEISAI#6』金賞を受賞。同作品はパリ・カルティエ現代美術館のコレクションとして収蔵される。

主な展覧会に「J’en reve」(カルティエ現代美術館、2005)、「松井えり菜~大原美術館をおもちゃ箱に」(大原美術館、2012)、「ROAD SWEET ROAD」(クンストラーハウスベタニエン、2013)、「高橋コレクションミラーニューロン」(東京オペラシティアートギャラリー、2014)、「顔の惑星」(鹿児島県霧島アートの森、2016)、「令和おとぎ草子 桃太郎 KAMISHI By 松井えり菜」(岡山県立美術館、2020)など国内外で精力的に活動している。



<共催パートナー>

渋谷東しぜんの国こども園 small alley

渋谷駅と代官山駅をかつて繋いでいた線路跡地に建つ東急ブリッジA棟内に「small alley(スモール・アレー)」はあります。長細い路地のような外観に、3層に重なるフロアが目印です。路地のように人々が交差する場所で、街との関係性を深め、豊かな出会いを育みます。

https://toukoukai.org/hoiku/small-alley/



【第二回】“おとこ?おんな?ジェンダーバイアスをこえて、個を楽しもう”







トランスジェンダーのYoutuberであるミュータントウェーブをゲストに迎えて、彼らの幼いころから今までの姿をプロジェクターで見ながら、ジェンダーについてのクイズを子供たちが答えることから対話をはじめ、遊びながら「男だから」「女だから」というバイアスを解き放っていき、最後には、みんなで三人それぞれに似合うメイクアップを表現しました。



ジェンダーの多様性について、頭で理解するのではなく、触れ合って、対話して、体感をもって感じる、そんなワークショップ体験になりました。



<ゲスト・共同企画>

ミュータントウェーブ

元女性、元なでしこリーグの女子サッカー選手の共通点を持つ3人組。 知らなきゃ!を知りたい!に変える。ポップなジェンダリスト。として、 社会に根付く、男らしさや女らしさの枠に縛られず、 自分らしさの表現を大切にし、誰もが自分を好きになれる世界を目指しています!YouTube、メディア、企業講演、子どもへのジェンダー教育などで全国をまわっています。

https://www.youtube.com/@mutantwave3



<共催パートナー>

渋谷東しぜんの国こども園 small alley



【第三回】“自分を知る、好きになる!~7colors,7wills~”







今日の自分に自信が持てるように、弱ったこころにそっと輝きを添えるために。メイクアップが持つポジティブな力を、自分のために取り入れるディスカッションとメイクアップのワークショップを行いました。参加者の方の表情が、帰る際にキラリと明るく輝いていたのが印象的でした。



<共同企画・運営>

公益財団法人京都市男女共同参画推進協会 男女が個人として尊重され、その能力が発揮できる社会を目指して、様々な取り組みを行っています。「京都市男女共同参画センター ウィングス京都」を運営し、ジェンダーや男女共同参画に関する講座やイベントも多数実施しています。

https://www.wings-kyoto.jp/



<主催>京都市



『7NaNatural』では、これからも、ナナイロの価値観と装いを応援する“Enjoy your personality!”のワークショップを色々な方と共創する形で、企画、開催していきたいと考えています。ご興味あるアーティスト、クリエイターの方、保育・教育、自治体関係の方がいらっしゃいましたら、お気軽にお声がけください。



▼7NaNatural / ナナチュラルについて

「人生も、世の中も、ナナイロに。」をコンセプトに掲げ、2022年3月にデビューしたクリーンビューティーブランド「7NaNatural(ナナチュラル)」。天然由来成分100%、高発色のカラーコスメで「ひとと社会が抱える課題」に向き合うことを前提にプロダクトを制作し、第1弾では7色のカラースティックとカラーパレットをリリース。

7つのボタニカル保湿成分を配合し、唇や目元、頬などに使えるマルチ仕様。うるおいながらもベタつきにくく発色のコントロールがしやすいことが特徴で、使い終わった容器は回収・リサイクルすることで新たな資源へと生まれ変わらせるなど、社会が抱える課題の解決にも積極的に取り組んでいる。



