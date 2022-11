[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都渋谷区、代表取締役:大林 尚朝)は、2022年11月7日、徳島県阿南市に複業人材を登用する第二弾の実証実験において、即戦力の複業アドバイザー1名の参画が決定したことをお知らせいたします。



・動画作成アドバイザー / 早野 光平 氏











連携の背景と目的





新型コロナウイルス感染症拡大により社会・経済情勢が大きく変化する中で、地方では地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。SDGsに掲げられている「誰一人取り残されない」社会の実現のためにも、自治体はそれらの課題に対し、住民ニーズに合わせてさまざまな対応策を打つことが求められています。



そこで弊社では、複業クラウドを活用し全国の自治体が抱えるさまざまな課題と、その課題を解決できるスキルをもつ複業人材とのマッチングを支援することで、地方創生に貢献できないかと考え、自治体との連携を推進しています。阿南市とAnother worksは、2021年8月10日に連携協定を締結し、行政に複業人材を登用する実証実験を開始しました。第一弾では7名の方が登用され、そしてこの度、第二弾で新たに登用される複業人材が決定しました。



Another worksは今後も複業のリーディングカンパニーとして、行政での複業人材登用を推進し、地方創生やSDGsに貢献しながら更なる成長を目指して参ります。







実証実験の概要





阿南市では複業クラウド for Publicを活用し、動画制作アドバイザーの1職種で複業人材を公募しました。



そしてこの度、阿南市と専門的な知見や実績をもつ人材とのマッチングを創出でき、登用されるアドバイザーが決定しましたのでお知らせいたします。



期間は2022年11月上旬から翌年3月末までの約6ヶ月間で、オンラインによるアドバイスを中心に阿南市の課題解決に向けてサポートする予定です。









登用人材のプロフィール





・動画作成アドバイザー

早野 光平 氏/webサイト作成





東京都出身。大学卒業後、大手機械商社へ就職。会社員として働きながら、映像制作スクール『Moocres』(ムークリ)へ通学。在学中に一般企業向けの会社紹介動画や商品紹介動画などの案件を受注。その後、同スクールの講師を勤めながら、Web制作と動画制作、Webマーケティングを柱に個人事業主へと転身。



コメント

『どこよりもわかりやすい』と評価される行政手続きのサービスを作成して貰いたいです。そのためには、テクニックではなく、見易い動画になるための『考え方』が必要不可欠です。皆さまにはその考え方を理解頂き『行政手続きの動画なら阿南市がお手本!』と言われる組織を一緒に目指していきたいです。







徳島県阿南市 概要







阿南市は徳島県の東部に位置し、古くから城下町であった富岡町周辺には中心市街地が、また、阿波3港のひとつとして栄えてきた橘港を擁する橘町には、副都心的市街地がそれぞれ形成されています。さらに臨海部は、古代から漁業の根拠地でありましたが、今日では工業開発の拠点として、またSUPをはじめ海洋レクリエーションに適した地帯として脚光を浴びるようになっています。徳島県では高速道路網の発達により、県内外の交流が盛んになることが期待される中、阿南市は臨海部の工業開発とともに県南部における政治・経済・教育・文化・観光の中心都市として着実な歩みを続けています。



住所:〒774-8501 徳島県阿南市富岡町トノ町12番地3

自治体HP:https://www.city.anan.tokushima.jp/







「複業クラウド for Public」とは





専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public







株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月のサービスリリース以来、一部上場企業から自治体、スポーツチーム、教育機関など、あらゆる業種で複業人材の登用を後押ししてきました。サービス導入を検討されている担当者様は、ぜひお問い合わせください。



社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:東京都渋谷区恵比寿二丁目6番26号恵比寿クロスサードB1階

URL:https://anotherworks.co.jp/

タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/





