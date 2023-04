[The Linux Foundation Japan]





本日、Linux Foundation Researchが今年2月に発表した調査レポート「Enabling Global Collaboration: How Open Source Leaders Are Confronting the Challenges of Fragmentation」の日本語版「グローバル コラボレーションの実現 : オープンソースのリーダーたちはどのように断片化の課題に立ち向かっているのか」が公開されました。



オープンソース コミュニティはこの20年で大きく成長しました。現在、グローバルなオープンソース エコシステムは、数百万ものプロジェクトと、大規模で地域的に多様な参加者の集合体から構成されています。この成長に伴い、コミュニティに断片化が存在するかどうか、もし存在する場合、それはコミュニティの発展を妨げているのか、という疑問が生じます。



調査レポート「グローバル コラボレーションの実現 : オープンソースのリーダーたちはどのように断片化の課題に立ち向かっているのか」は、Futurewei Technologiesの後援と、Eclipse Foundation、LF Networking、LF AI & Data、Linux Foundation Europeの協力のもと、DEEP Centre Inc.のAnthony D. Williams氏により執筆されました。



レポートでは、オープンソースのリーダーへのインタビューをもとに、オープンソース エコシステムにおける断片化について検証し、なぜそれが起こるのか、有益なところ/問題があるところはどこか、そして断片化の課題に立ち向かうために主要な関係者が行っていることは何かを調査しています。具体的には、オープンソース ソリューションの開発、世界のさまざまな地域からの多様な貢献者の統合、オープンソース コミュニティのガバナンス (クリティカルなオープンソース インフラの保護におけるファウンデーションの役割など) の3つの領域について調査しています。



レポートは、断片化はオープンソース コミュニティにプラスとマイナスの両方の影響を及ぼす複雑な問題であることを明らかにしています。



全レポート (PDF 37ページ) は、こちらからダウンロードできます :





日本語版 : グローバル コラボレーションの実現 : オープンソースのリーダーたちはどのように断片化の課題に立ち向かっているのか

オリジナル版 (英語) : Enabling Global Collaboration: How Open Source Leaders Are Confronting the Challenges of Fragmentation





