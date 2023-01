[ジローレストランシステム株式会社]

渋谷スクランブルスクエア「ANNA’S by Landtmann」にて2/1から期間限定販売!



ジローレストランシステム株式会社(代表取締役社長 佐藤治彦)が運営する「渋谷スクランブルスクエア」ショップ&レストラン6階 +Q (プラスク) ビューティー内のカフェ「ANNA’S by Landtmann(アンナーズ バイ ラントマン)」は、2月1日(水)~3月14日(火)までの期間限定でバレンタイン&ホワイトデーの限定ケーキ「LOVEベア」を販売します。







バレインタイン&ホワイトデーの期間限定ケーキ「LOVEベア」は、 ハートに“For You”のメッセージが想いを代弁してくれる可愛いテディベアのチョコレートがアクセント。グラサージュショコラでつやつやにコーティングされたケーキの中には、ミルクチョコムースに甘酸っぱい苺のゼリーが包み込まれていてお口の中で優しいハーモニーを奏でます。

ケーキの上に乗っかったテディベアは、ホワイトとブラウンの2色をご用意。どちらにしようか迷う可愛いビジュアルだけに、出会った色の子を是非お迎えください!

バレンタイン&ホワイトデーのプレゼントはもちろん、お友達同士やご自宅で、可愛いテディベアと過ごすスイートなティータイムをお過ごしください。



■バレンタイン&ホワイトデー期間限定ケーキ

※テイクアウトもご利用いただけます

※テディベアは2色ありますがケーキの中身は同じです



「LOVEベア」 650円(税込)

中には優しい味わいのミルクチョコムースと、甘酸っぱい苺のゼリーが層になっており、優しいハーモニーを奏でます。「For You」と書かれたハートを持ったテディベアが大切な方へ想いを届けます。



【ANNA’S by Landtmannについて】

ウィーンで約150年の歴史を誇る老舗カフェレストラン「CAFÉ LANDTMANN(カフェ ラントマン)」監修のカフェ。「身体の中から美しく」をコンセプトに、季節のフルーツやハーブ、野菜をふんだんに使ったスムージーやリフレッシュメントドリンクを取り揃えております。





【店舗情報】

店舗名:ANNA’S by Landtmann

住所:東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 6階 +Q(プラスク)ビューティー内

電話番号:03-6433-5997

席数:32席

営業時間 10:00~21:00

WEB:https://www.giraud.co.jp/annas/

※営業時間など最新情報は、店舗ホームページをご覧ください





