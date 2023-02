[株式会社SHIBUYA109エンタテイメント]

「Stray Kids(ストレイキッズ)」とSHIBUYA109がコラボレーション!Stray Kidsからの愛を受け取って(ハート)



2023年2月27日(月)~ 3月14日(火)

ポップアップストアにてリリース記念グッズを先行販売!サイン入りアイテムが当たるプレゼント企画も実施!





株式会社SHIBUYA109エンタテイメント(本社:東京都渋谷区、社長:石川あゆみ)は、東京・渋谷で運営する 「SHIBUYA109渋谷店」「MAGNET by SHIBUYA109」、「SHIBUYA109阿倍野店」(大阪府大阪市)の3施設にて、2023年2月27日(月)~3月14日(火)の期間、日本やアメリカなど世界中で大旋風を巻き起こし続けている“全米No.1 ボーイズグループ“「Stray Kids(ストレイキッズ)」をキャンペーンモデルに起用したホワイトデーキャンペーン『SHIBUYA109 × Happy Whiteday from Stray Kids』を開催いたします。本企画は、2月10日(金)から開催されているバレンタインキャンペーン『SHIBUYA109 × Happy Valentine dear Stray Kids』の続編となるホワイトデーキャンペーンです。 期間中は「Stray Kids」のホワイトデービジュアルが各施設の内外観に掲出され、現在東京・大阪でオープン中のポップアップストアにてJAPAN 1st Album『THE SOUND』のリリース記念グッズを先行販売するほか、メンバーのサイン入りアイテム等が当たる豪華プレゼント企画、館内でのスペシャル装飾の展示、BGMジャックなど、さまざまな取り組みを行います。















特設ページ:http://www.shibuya109.jp/x/HappyWhitedayfromStrayKids

※新型コロナウイルスの影響により、営業時間が変更となる場合がございます。詳細は各施設ホームページをご確認ください。



期間中は、両施設の内外観に『SHIBUYA109 × Happy Whiteday from Stray Kids』のキャンペーンビジュアルを掲出いたします。 また、SHIBUYA109渋谷店エントランスの巨大サイネージ、渋谷スクランブル交差点の街頭ビジョンなど様々な場所で、オリジナルキャンペーン動画が放映されます。





SHIBUYA109渋谷店・SHIBUYA109阿倍野店にて開催中の「Stray Kids」のポップアップストアにて、JAPAN 1st Album 『THE SOUND』のリリース記念グッズを先行販売いたします。

※商品はなくなり次第終了となります。

※1st LINEUPの商品が完売していない場合のみ、2nd LINEUP期間中も1st LINEUPの商品を販売いたします。

ショップ名:『Stray Kids POPUP STORE』

オープン期間:2月10日(金)~3月14日(火)

1st LINEUP販売期間 2月10日(金)~2月26日(日)

2nd LINEUP販売期間 2月27日(月)~3月14日(火)

場所:SHIBUYA109渋谷店 8F DISP!!!/SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!

予約受付期間:

1st LINEUP 2月1日(水)12:00~2月4日(土)23:59

2nd LINEUP 2月14日(火)13:00~2月19日(日)23:59

ポップアップストア特設ページ:https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=303881

予約専用ページ:

渋谷店 https://t.livepocket.jp/t/vqk88

阿倍野店 https://t.livepocket.jp/t/9i9gk

1st LINEUP販売商品: https://www.straykidsjapan.com/popup/1st-lineup-img/official-goods.jpg











1.サイン入りチェキプレゼント

SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、SHIBUYA109阿倍野店にて、3,000円(税込)以上ご購入いただいた方の中から抽選で、計18名さまに「Stray Kids」メンバーのサイン入りチェキが当たるプレゼント企画を実施いたします。

賞品:

Valentine&Whiteday賞 メンバー全員サイン入り集合チェキ 計10名様

Special賞 メンバーが選べるサイン入りソロチェキ 計8名様

応募期間:2月10日(金)~3月14日(火)

応募方法:応募専用WEBページからレシート画像と必要事項を送信

※レシート合算可。

※ご応募はスマートフォンからのみとなります。

※応募ページはお会計時にご案内いたします。

※ポップアップストア『Stray Kids POPUP STORE』、一部店舗でのお買い物は対象外となります。

2.ノベルティプレゼント

SHIBUYA109渋谷店、SHIBUYA109阿倍野店にて1会計1,000円(税込)以上お買い物をしていただいた方を対象に、メンバーからのメッセージ入り『SHIBUYA109 × Happy Whiteday from Stray Kids』のオリジナルステッカー(全8種・ランダム)を先着でプレゼントいたします。

配布期間:3月7日(火)~なくなり次第終了

※各店舖なくなり次第終了となります。

※1会計につき最大8枚までのお渡しとなります。

※ポップアップストア『Stray Kids POPUP STORE』、一部店舗でのお買い物は対象外となります。

※レシート合算不可

3.ポップアップストア『Stray Kids POPUP STORE』限定アイテムプレゼント(Twitter)

SHIBUYA109公式Twitterにてご応募いただけるプレゼント企画。抽選で計8名様に、メンバーサイン入りのポップアップ ストア『Stray Kids POPUP STORE』限定アイテムをプレゼントいたします。全国どこにいてもご参加いただける企画となっております。

賞品:メンバーサイン入りランダムワッペンネームバッチ 計8名様

応募期間:3月2日(木)~3月8日(水)

応募方法:

1.SHIBUYA109公式Twitterをフォロー

2.該当ツイートをRT

3.「Stray Kids」メンバーへの愛のメッセージをコメント

SHIBUYA109公式Twitterアカウント:@SHIBUYA109NET

4.SHIBUYA109公式LINEアカウントにてオリジナル待ち受け画像プレゼント

SHIBUYA109公式LINE@にて、本キャンペーンビジュアルを使用したオリジナル待ち受け画像をプレゼントいたします。

配布期間:2月27日(月)~3月14日(火)

SHIBUYA109公式LINEアカウント:SHIBUYA109(@shibuya109)





1.スペシャル装飾

SHIBUYA109渋谷店館内にて、「Stray Kids」仕様のスペシャル装飾 や、本キャンペーンの開催を記念した「Stray Kids」への応援メッセージボードを、引き続き展示いたします。専用のメッセージカードにメンバーへの愛のメッセージをご自由にお書きいただき、是非SNS等でシェアしてください。

設置期間:2月10日(金)~3月14日(火)

スペシャル装飾設置場所:SHIBUYA109渋谷店 B1F階段~1F階段

応援メッセージボード設置場所:SHIBUYA109渋谷店 1F階段~2F階段 踊り場スペース

※ペンなどの筆記用具は、メッセージボード横に設置しています。

※なくなり次第終了となります。

<階段エリアスペシャル装飾イメージ(一部)>









2.BGMジャック

期間中、SHIBUYA109渋谷店のBGMを「Stray Kids」がジャックいたします。 JAPAN 1st Album 『THE SOUND』に収録の楽曲や、「Stray Kids」メンバーオリジナルコメントを、お買い物やお食事をしながら、ぜひお楽しみください。

放送場所:SHIBUYA109渋谷店 放送期間:2月10日(金)~3月14日(火)



※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■Stray Kids(ストレイキッズ)

Stray Kidsは、2017年に韓国で放送されたサバイバル・リアリティ番組「Stray Kids」からデビューを果たしたJYP Entertainment所属のK-POPボーイズグループ。2018年3月にMini Album『I am NOT』でデビューを果たした彼らは、メンバー自ら作詞・作曲・プロデュースを手掛けるなど、非凡な才能をもったグループとして大きな

注目を集め、2019年には異例の「新人賞 11冠」を達成した。同じく2019年、アジア、オセアニア、アメリカ、ヨーロッパを巡るワールドツアーをK-POPアーティスト最速クラスで敢行し、全13公演を成功させた。

そして日本では2019年12月に代々木第一体育館にて行われた『Stray Kids Japan Showcase 2019 “Hi-STAY”』でも大きな成功をおさめ、2020年3月待望の日本デビューを果たす。2020年4月より日米韓をはじめ世界各国で同時公開されたアニメ「神之塔 -Tower of God-」のオープニング曲及びエンディング曲を担当するという異例のWタイアップを実施し、6月に発売したJAPAN 1st Single『TOP -Japanese ver.-』は、海外男性アーティスト史上4

組目となるオリコン週間ランキング1位を獲得した。同じく、2020年の米TIME誌「The 10 Best Songs of 2020」に「Back Door」が、KPOPとして唯一ノミネートされ、日本でも「第35回日本ゴールドディスク大賞」にて「ベスト3・ニューアーティスト(アジア)」を受賞。

さらに、2021年、世界中が熱狂したサバイバル番組「KINGDOM:LEGENDARY WAR」で堂々優勝を果たし、K-POPボーイズグループの新たな頂点に輝いた。2021年6月に韓国にて発表した配信シングル『Mixtape : OH』はビルボードのワールドデジタルソングセールスチャートで1位を獲得、同年8月にリリースしたアルバム『NOEASY』はJYP Entertainment制作のアルバムで史上初のミリオンセラーを記録。さらに今年3月にはMini Album『ODDINARY』が、K-POP史上3組目の快挙となる、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で1位を記録、iTunesでは世界56の国と地域で1位を獲得。10月にはMini Album『MAXIDENT』が2度目の米ビルボード1位を獲得し、トリプルミリオンセラーを記録。さらに、世界9都市19公演を巡るワールドツアーの本公演から、韓国での追加公演2公演まで、2022年に開催した日本2都市6公演が見切れ席まで全てソールドアウト。このワールドツアーを大成功で収め、2023年に入っても日本アンコール公演もソールドアウト記録を更新、さらなる人気の高さを証明するなど、彼らの人気は韓国のみにとどまらず、日本やアメリカなど世界中で現象化している。“Stray Kids”というグループ名の“Stray”には、古い伝統や形式、システムを打ち破り、そこから抜け出すという意味が込められており、メンバー構成もバンチャンが中心となり選出するなど、セルフプロデュース能力も大きな魅力となっている。

Twitter:@Stray_Kids_JP

Instagram:@straykids_official_jp

JAPAN OFFICIAL SITE https://www.straykidsjapan.com/







企業プレスリリース詳細へ (2023/02/15-20:15)