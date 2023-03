[レミー コアントロー ジャパン]

”量よりも質"という観念を軸にサステナブルな栽培法を取り入れ、ワイン&スピリッツ業界に革新をもたらすレミー コアントロー ジャパン株式会社(東京都港区/ゼネラルマネージャー マニュエル・ロドリゲス)が展開するシャンパーニュブランド・テルモンは、この度、ドリンク・ビジネス誌主催のグローバル・ワイン・マスターズ・アワード2023「デザイン&パッケージング」カテゴリーにて、「レゼルヴ・ド・ラ・テール」が金賞を受賞しました。







今回のグローバル・ワイン・マスターズ・アワードでは、環境に対する考え方が刻々と変化する現代社会の在り方を鑑み、初めて、「デザイン&パッケージング」カテゴリーを新設。二酸化炭素排出量を大幅に削減することを目指す「母なる自然の名のもとに」プロジェクトのもと、業界の常識にとらわれることなく、ギフトボックス廃止をどこよりも早く表明した姿勢と、無駄をそぎ落としたボトルの美しさ、そしてエチケットにすべての情報が透明性を高く保持する形で表示されていることが評価されました。さらに、ギフトボックス廃止の取り組みにより、既にボトル1本あたりの二酸化炭素排出量8%削減を達成しています。



テルモンCEO ルドヴィック・ドゥ・プレシ氏は語ります。



「この金賞は、メゾンが選択してきた、時として大胆な方法を評価し、『ノーパッケージは最高のパッケージとなり得る』という私たちの判断の正しさを改めて確認するものとなりました。また、「母なる自然の名のもとに」、この道を歩み続ける私たちの大きな励みとなります」。メゾン・テルモンは2021年6月にギフトボックスの廃止を決定しましたが、その後20カ月以上の販売実績からは売上への悪影響が確認されていない上に、プラスの効果も生まれています。ギフトボックスはもちろん、「環境に配慮した」包装ももはや不要で、「最高のパッケージはノーパッケージ」と考える新しい世代のお客様が確かに存在するのです」



**********************************************************************************

“母なる自然の名のもとに(In the name of Mother Nature) をすべての活動の指標とし、1世紀以上、4世代にわたって真摯に自然と向き合いシャンパーニュ造りを続けるメゾン・テルモンの5つのマニフェスト



1. テロワールと生物多様性の保全:

当メゾンが所有する葡萄畑の100%オーガニック認証の達成のみならず、パートナー生産者の56.5haにおよぶ畑のオーガニック認証取得も支援。自社およびパートナー生産者の全葡萄畑が2031年までに100%オーガニック認証されることを目指しています。また、葡萄畑だけでなく近隣の自然地域も含めた所有地全体にわたって、生物多様性の保全を促進。そのため今後3年のあいだに畑の周辺に2500本の低木を植えて「インセクトホテル(虫のホテル)」を作ることにより、種の多様性を守るとともに、二酸化炭素を継続的に吸収するしくみを推し進めます。



2. エコデザインの普及:

従来のシャンパーニュメゾンの慣行と決別し、2021年から「すべてはボトルにあり、ボトル以外に何も必要なし」という方針に基づいて、外装材やギフト包装材の製造と使用を禁止しました。これはシャンパーニュ地方で初めての取り組みです。また、現状メゾン製品の15%を占めている透明ボトルの使用を2021年に廃止し、ガラスの85%がリサイクルで製造され、使用後は100%リサイクル可能なグリーンボトルに切り替えていきます。さらにテルモンは、他のワインやシードルに使ったボトルの再利用にも乗り出します。



3. 二酸化炭素排出量の削減:

“再生可能電力への完全移行とあらゆる活動における自然エネルギー使用を推進する”という目標を達成するために、環境適応エネルギーを採用し、メゾン敷地内に太陽光発電システムを設置。すでにメゾンで使う車はすべて、電気自動車に切り替えました。



4. 物流システムの見直し:

ロジスティック(流通)を全面的に見直し、間接的にかかわりのある事業者についても温室効果ガスの排出を制限します。ただちに供給から配送まですべての流通業者を、その会社のCSR(企業の社会的責任)スコアに基づいて選定していきます。さらに、輸送に航空機を使用しない取り組みを強化し続けます。



5. 透明性:

トレーサビリティ(追跡可能であること)を約束。経営方針から製品の中身まで、すべての行動において情報提供の強化に努めます。各ボトルにシリアル番号を表記することにより、生産工程のすべてが追跡できるようになります。生産に関する全情報と内容の詳細がフロントラベルに表示されています。



●コーポレートサイト:https://jp.champagne-telmont.com/

●オフィシャル画像 :https://presskit.champagne-telmont.com/phototheque.html ※フランス語・英語のみ



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/04-18:40)