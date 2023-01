[株式会社アノマリー]

マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2023 オフィシャルWEBサイト:https://hidan.dancealive.tv/



株式会社アノマリー (本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:神田勘太朗) は、青春をダンスに捧げた高校生ダンス部の日本一を決定する「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2023」(マイナビハイスクール ダンス コンペティション ニセンニジュウサン 以下:マイナビハイダン)の予選大会である「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2023 EAST vol.3&3.5 」を開催いたします。

9月24日(土)に松戸森のホール21(千葉県)で実施された「EAST vol.1」を皮切りに、東日本・西日本で計6回の予選が行われ、各予選大会で優勝した高校は、2023年4月に開催予定の「マイナビDANCEALIVE 2023 FINAL」内で行われる決勝大会でパフォーマンスを披露します。

若きエネルギー⻘春・情熱・友情・夢・感動。そしてストリートダンスの必要要素「VIBES・BEATS・PERFORM・FLOW・FEEL」これらを全て出し切り、頂点の座を賭け争われます。











■DATE

2023年2月5日(日)

■TIME

OPEN / 14:00 ・ START / 14:30

■FEE

エントリー :¥2,000 / 1人

観戦チケット:前売り ¥2,500 / 1枚 当日¥3,000 / 1枚

■RULE

[人数]SMALL : 2名 ~ 8名 / LARGE : 9名 ~ 40名

[分数]2分30秒以内

※詳しくは下記URLをご確認ください。

Https://hidan.dancealive.tv/rule/

■VENUE

[EAST vol.3]

ハーモニーホール座間

〒252-0021

神奈川県座間市緑ヶ丘1-1-2



[EAST vol.3.5]

羽生産業文化ホール

〒348-0026

埼玉県羽生市下羽生876

■WINNER PRIZE(優勝)

マイナビDANCEALIVE 2023 FINAL

メインステージ 決勝大会進出

■TIME TABLE

11:00 出場チーム受付

11:30 リハーサル(場当たり1チーム30秒)

14:00 OPEN

14:30 START

Aブロック(SMALL)

休憩

Bブロック(LARGE)

休憩

18:30 結果発表 / 表彰式

※こちらは想定のスケジュールとなります









【スキル】CGEO(temporaly)





大阪を拠点にundergroundでのshowcaseや全国的なbattle・contest等で頭角を表し、国内最大規模のストリートダンスコンテストJAPAN DANCE DELIGHTでの入賞やUk Bboy Championship、Juste Debout、K.O.D等の世界大会にて日本代表になるなどの経歴を持つ。







【クリエイション】SHUHO(TOKYOFOOTWORKZ, dip BATTLES)





The House Dance Projectの中心メンバーとしてニューヨークで5年間活動し、海外でのワークショップやJUDGEなど世界的に活動しているダンサーである。

ニューヨークで開催された世界大会「House Dance International」では、連覇を果たし、世界チャンピオンになった。





【コレオグラフ】WREIKO(DEEP,MelloW,WREIKO FAMILY)





国内でのさまざまなコンテストで優勝を獲得。2017年には自身の手がける大人数チーム“WREIKO FAMILY”がロサンゼルスで行われた世界大会「WORLD OF DANCE FINAL 2017」で優勝。更に特別賞2冠を制覇し、世界初の全賞獲得。「WORLD OF DANCE Championship 2018」では日本をテーマにし、特別賞を受賞。





【ビジュアル】HANA(konami&HANA)





JAPAN DANCE DELIGHTにおいては4年連続、そして5回のFINALISTに選ばれる。抜群のリズム感とソウルフルなダンスで、福岡のシーンを第一線で活躍し2年前に上京。そこから活躍の幅を増やしている。

ソロバトルにおいては全国で数々の優勝を収める。





【完成度】SHINJI(BEATSURF,7down8upper)





数々のイベント・コンテストで実績を残す。HIPHOPダンスチーム「7DOWN 8UPPER」のリーダーを務め、全国各地でSHOW CASE・ワークショップを行っている。その他にも幅広いジャンルで活動しながら現在はstudio BEAT SURFの代表として活動し、D.LEAGUE マッチコミッショナーやTeamへのオリジナルトラックの音源提供なども行っている。











【スキル】バファリン



全国各地でのJUDGE・WS・GUESTSHOW等、様々な活動をしている。

バトルコンテストにおいてはJAPAN DANCE DLIGHT vol24,25 にて2年連続特別賞受賞・TDD3位・GRANDSOUL4連覇・ DANCE@PEACEZEROCONTEST優勝・DANCE@LIVE2度のファイナリスト。

WDC・THEWEEKitaly・SDKEUROPE日本代表等、様々なビックイベントにて好成績を残す。





【クリエイション】ARANAMI(9stepper'z!! / Be Bop Crew)





数々のコンテスト、バトルにて好成績を収める。関東Lock‘inチーム9stepper’z!!のリーダーを務め、国内や海外でのゲストショーなどで支持を集める。2017年よりBe Bop Crew Gangに所属。2021年より自身のスタジオTWO STEP dance studioが流山市にて始動。2022年にはBe Bop Crew40th anniversaryを期にBe Bop Crewとして活動を開始する。





【コレオグラフ】ATSUSHI





身体能力を生かしたボディコントロールと独自のHIP HOPスタイルを貫く唯一無二のダンサー。

国内外で数々のコンテストやバトルの優勝経験を持つ。

見る者を圧倒させ、多岐に渡るシーンで目の離せない活躍を見せる。





【ビジュアル】Akiho (FabulousSisters)



FabulousSistersのメンバーであり、

世界大会であるWORLD OF DANCE FINAL 2016,2017で2連覇を果たす。

地元茨城で自身のスタジオを設立し、今年は教え子を日本一に導く等、キッズの育成にも力を入れている。

・WORLD OF DANCE 2016 & 2017優勝

・Show stopper L.A予選 優勝

その他、Asia‘s Got Talent・Tokyo Girls Collection・第69回NHK紅白歌合戦に出演。



【完成度】HAL(OUTSET,Benefit one MONOLIZ,HOUSE of WOMANZ)



『D.LEAGUE』のディレクターとして、teamのchoreographer/styling/musical compositionをプロデュース。

幼少期から国内や海外で数々のDANCEコンテストやバトルを勝ち遂げた実績を持つ。近日ではMISIA・堂本光一・渡辺直美等のMVやbackupを務める。VOGUEweb magazine個人interview掲載、シルクドソレイユ/lunerouge“company 世界初”infinity ball“ など多方面の業界にて出演を果たす。











▼2023年2月12日(日)『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2023 WEST vol.3』

▼2023年3月『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2023 ONLINE』











全国の高等学校および高等学校に準じる教育機関に在学中の学生(ダンス部及びダンス同好会)を対象とする、ストリートダンスに特化した競技大会(ダンスコンテスト)です。2015年よりスタートし、今期で9度目の開催となります。

各予選優勝校のみが2023年4月に行われる、世界最大級のストリートダンスイベント「マイナビDANCEALIVE 2023 FINAL」内での決勝戦へと勝ち進むことができます。高校生活を全身全霊でダンスにかけた高校生ダンス部の日本一が決定します。

2022シーズンよりダンスを通じて社会発展及び世界平和に貢献する団体「一般社団法人日本国際ダンス連盟FIDA JAPAN」と共催となりました。





