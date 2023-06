[ザ・シネマ]

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、取締役社長 大園天樹)では、「世界中のどんな俳優でも共演者を最大6人たどればケヴィン・ベーコンに行き着く」というベーコン本人公認の「ケヴィン・ベーコンの法則」を使用し、ケヴィン・ベーコンから共演者をたどって笠智衆までをつなぐ6作品を6月14日(水)~19日(月)の期間に毎日1作品ずつお届けいたします。



ザ・シネマ流 ケヴィン・ベーコンの法則





「フットルース」で大ブレイク後、B級アクションからハリウッド大作まで、

ありとあらゆるジャンルや規模の作品で引っ張りだこの“多作俳優”ケヴィン・ベーコン。

それゆえ「世界中のどんな俳優でも共演者を最大6人たどればケヴィン・ベーコンに行き着く」という

ベーコン本人公認の「ケヴィン・ベーコンの法則」まで生まれました。

今月のザ・シネマでは、「あの意外な俳優にも!」というルートをセレクトしてみました。

本特集のケヴィン・ベーコン出演作からつながる共演者のゴールは「笠智衆」!

6月14日(水)~19日(月)まで毎日1作品ずつ6作品が繋がっていきます。

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/445



《放送作品情報》





●『トレマーズ』 出演:ケヴィン・ベーコン→フレッド・ウォード

放送日:6月14日(水)23:30~ほか

正体不明の巨大地中生物が小さな町を襲う。“陸版ジョーズ”とも言えるモンスター映画の快作!

<あらすじ>

ネバダ州の小さな町で便利屋をしているヴァルとアールの2人は、地震の研究をしている大学院生のロンダから砂漠で異常な振動が観測されていることを知る。時を同じくして、鉄塔の上で脱水のため死んでいる町の人が発見されたり、首だけの死体が畑の中で発見されたりと不審な出来事が続くようになる。事件が続く中、大蛇のような謎の生物の一部が車にかみついているのが発見される。町の人は外に助けを求めに行こうとするが…。





●『アルカトラズからの脱出』 出演:フレッド・ウォード→ダニー・クローヴァー

放送日:6月15日(木)23:00~

“成功者ゼロ!”脱走不可能な孤島の刑務所で本当に起きた、

イーストウッド主演の手に汗握る脱獄劇

<あらすじ>

船に乗せられてアルカトラズ刑務所に護送される服役囚フランク。周囲を海に囲まれ、厳重な監視体制が組まれているこの刑務所は脱出不可能と言われ、フランクのような連続脱走犯や凶悪犯などが収容されていた。IQの高いフランクは入所早々、所長に呼び出され、脱獄など考えず大人しくしているよう釘を刺される。だがフランクは、信頼できる囚人仲間を増やし、じっくりと計画を練り、虎視眈々と“その日”を狙う…。





●『BAT★21/バット21』 出演:ダニー・グローヴァー→ジーン・ハックマン

放送日:6月16日(金)深夜4:00~ほか

敵地に取り残された中佐を救出せよ!

決死のサバイバルに息を呑むジーン・ハックマン主演の実話アクション

<あらすじ>

1972年3月。アメリカ空軍機が爆撃作戦の視察のためベトナム上空を飛行していたところ、敵のミサイルに撃墜されてしまう。機体は敵陣に墜落し、生存者はハンブルトン中佐のみ。重要機密を知る中佐が敵に捕まらないよう、軍は救出作戦に乗り出す。偵察機パイロットのクラーク大尉が中佐と無線で連絡を取って現在地に向かうが、敵に無線を傍受され行く手を阻まれてしまう。そうしているうちに爆撃作戦の決行時刻が刻一刻と迫る。





●『勝利への旅立ち』 出演:ジーン・ハックマン→バーバラ・ハーシー

放送日:6月17日(土)深夜3:45~

弱小高校バスケチームを勝利に導け!ジーン・ハックマン主演、元気になれる青春スポーツ映画

<あらすじ>

バスケットボールに熱い視線が注がれるインディアナ州のとある田舎町。NYの名門チームでバスケットのコーチをしていたノーマンはある事件がきっかけでバスケットボールから遠ざかっていたが、第二のチャンスに賭け高校に赴任してくる。だが、チームは花形選手の離脱を受けてぼろぼろ状態。練習試合で負けが続き、さらに、かつての天才選手で今はアル中の問題人物シューターに補佐役を頼んだことから、解雇の危機に。





●『ハンナとその姉妹』 出演:バーバラ・ハーシー→マックス・フォン・シドー

放送日:6月18日(日)深夜1:15~ほか

1986年度アカデミー助演男優賞(マイケル・ケイン)ほか3部門に輝く都会派ファミリー・ドラマ

<あらすじ>

感謝祭のパーティ。ハンナは三姉妹の長女で、エリオットという夫がいるが、夫はこともあろうに末っ娘リーにご執心。そのリーはアーティストと同棲中だが性格が合わず、姉の夫エリオットに心が揺れる。真ん中のホリーは売れない女優で、長女に借金ばかりしており、女優業以外のビジネスに手を出すが上手くいかないが、長女の前夫と再会してデートをする間柄になる。そして、様々な紆余曲折を経て、1年の歳月が流れようとしていた。





●『夢の涯てまでも 【ディレクターズカット・4Kレストア版】』 出演:マックス・フォン・シドー→笠智衆

放送日:6月19日(月)深夜1:00~

映像詩人ヴィム・ヴェンダースが映す“地球の終末”とは…SF要素を絡めた禁断のラブストーリー

<あらすじ>

1999年。軌道を外れたインドの核衛星の墜落が予測され、世界は滅亡の危機に瀕していた。そんな中、ヴェネツィアからあてもなく車で旅に出たクレアは、お尋ね者のトレヴァーと運命的に出会う。正体も明かさず目的不明の旅を続けるトレヴァーに惹かれたクレアは後を追い、東京でようやく追いつく。そして、トレヴァーが父親の発明した装置を使って世界中の映像を集め、その映像を盲目の母の脳に送り込もうとしていたことを知る。



『トレマーズ』(C) 1990 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved. 『アルカトラズからの脱出』(C) 2022 Paramount Pictures. All Rights Reserved. 『BAT★21/バット21』(C) 1988 Bat 21 Productions, Ltd., L.P. All Rights Reserved. 『勝利への旅立ち』(C) 1986 Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved. 『ハンナとその姉妹』(C) 1986 Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved. 『夢の涯てまでも 【ディレクターズカット・4Kレストア版】』(C) 1994 ROAD MOVIES GMBH - ARGOS FILMS (C) 2015 WIM WENDERS STIFTUNG - ARGOS FILMS



