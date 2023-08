[ジャパン・プラットフォーム]

~大規模な山火事被害を受け被災者を支援します~





緊急人道支援組織 ジャパン・プラットフォーム(東京都千代田区/以下、JPF)は、今月8日に米国ハワイ州マウイ島で起きた大規模な山火事により大きな被害が発生していることを受け、本日(8月16日)、マウイ島で緊急支援を実施することを決定、支援金の受付を開始しました。



火災は8日に発生し、日本人観光客にも人気の町、マウイ島西部ラハイナで壊滅的な被害を出しました。報道によると、これまでに100人以上が死亡※1、行方が分からない人たちが1,000人を超える※2とも伝えられており捜索活動が続いています。ハワイ州知事は非常事態宣言を発令※3、いまだ鎮火にいたっていません。

JPFでは被害を受けた方々を支援するため、日本政府からの50万ドル(6,850万円相当)の資金拠出に加え、最大限の民間資金を寄せていただけるよう尽力し、日本からの支援を届けるNGOの活動資金とさせていただきます。



プログラムの概要

●プログラム名 :ハワイ・マウイ島大規模火災緊急支援

●支援期間 : 6か月(初動対応期)

●活動予定地 : 米国ハワイ州マウイ島被災地

●活動予算 : (政府資金)500,000ドル(68,500,000円相当)

●活動予定団体 :JPF加盟NGO 1団体(8月16日現在)



JPFでは現地への支援活動に最大限尽力する一方、皆様からのさらなるご寄付の必要性をご理解いただくため、近日中にプログラム説明会を開催する予定です。



JPF「ハワイ・マウイ島大規模火災緊急支援」プログラムへのご寄付方法

◆銀行振込で寄付する

銀行名 : 三菱UFJ銀行

支店名 : 本店

口座種類 : 普通

口座番号 : 1810668

口座名義 : 特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

フリガナ : トクヒ)ジヤパンプラツトフオーム

※恐れ入りますが、振込手数料をご負担ください。



◆ゆうちょ口座から寄付する

銀行名 : ゆうちょ銀行

記号と番号 : 00120-8-140888

口座名義 : 特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

フリガナ : トクヒ)ジヤパンプラツトフォーム

※通信欄に「ハワイ・マウイ島大規模火災緊急支援」とご記入ください。※恐れ入りますが、振込手数料をご負担ください。

今後起こりうる災害や紛争の緊急初動調査のための資金に賛同いただける方は、以下の方法でご支援ください。

※「ハワイ・マウイ島大規模火災緊急支援」など特定の支援活動へのご寄付ではなく、JPFの活動全般へのご寄付となります。



【一般寄付】

◆ゆうちょ口座から寄付する

銀行名 : ゆうちょ銀行

記号と番号 : 00100-7-757910

口座名義: 特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

フリガナ : トクヒ)ジヤパンプラツトフオーム

※通信欄に「一般寄付」とご記入ください。※恐れ入りますが、振込手数料をご負担ください。



■ 特定非営利活動法人(認定NPO法人)ジャパン・プラットフォームについて

コソボ紛争の経験を教訓に、NGO、経済界、政府の対等なパートナーシップのもと、2000年に発足した日本の緊急人道支援のしくみ。平時より、3者および多様な人々が、それぞれの強みや資源を生かして連携できるプラットフォームとして機能し、国内外の自然災害による被災者、 紛争による難民・国内避難民に、迅速かつ効果的に支援を届けています。これまでに66以上の国・地域において、総額840億円以上、2,100事業以上の人道支援を展開。各得意分野を持つ45の加盟NGOを様々な形でサポートしながら、緊急人道支援のプロフェッショナルとして、支援を必要とする人々のニーズに根ざしたプログラムを実施しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/16-19:46)