テキサス州オースティンで行われている音楽を中心としたフェスティバル・SXSW(south by southwest)をモデルに大阪ならではのアイデアを盛り込みながら、毎年秋に大阪ミナミエリア一帯にて開催してきたショーケース・ライヴ・フェスティバル 『FM802 MINAMI WHEEL』。

今年も、10月7日(土)、8日(日)、9日(月・祝)の3日間にわたり、ミナミエリア一帯のライブハウス20会場以上に 400組以上のアーティストが集結して開催いたします!第一弾出演アーティスト120組と日割りを一挙発表!さらにただいまより、全券種、オフィシャル一次先行抽選受付を実施!8月10日からは、RADIPASS PLATINUM会員先行受付とRADIPASSS GOLD会員先行抽選受付、8月11日からは、プレイガイド先行抽選受付も開始します。



また只今、BIG STEP大階段ステージで行われる、MINAMI WHEELのフリーイベント「LIVE FLASH!」に出演するアーティストを募集中!



ミナミの街全体が一大MUSIC PARKと化す『MINAMI WHEEL』は今年で25回目の開催!

まだ見ぬアーティストとの新しい出会い、大好きなアーティストのライブをハシゴして回る楽しみ、他にも色々とパワーアップ!今年のミナホは一味違います。お楽しみに!



【イベント詳細】

●イベント名:Eggs presents FM802 MINAMI WHEEL 2023

(読み:エッグスプレゼンツ・エフエムエイトオーツー・ミナミホイール・ニセンニジュウサン)

●開催日時:2023年10月7日(土)・10月8日(日)・10月9日(月・祝)

各日 12:00 OPEN /12:30 START予定 (21:00終了予定)

●出演アーティスト:

【10/7(土)】

ao / UNFAIR RULE / ego apartment / oOo / オレンジスパイニクラブ / カネヨリマサル / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / かりゆし58 / Kvi Baba / Kruglyy / シトナユイ / シンガーズハイ / 3markets[ ] / DURDN / Dannie May / Tani Yuuki / チョーキューメイ / This is LAST / とた / TOMOO / ドラマチックアラスカ / なきごと / NIKO NIKO TAN TAN / バウンダリー / ヒグチアイ / FINLANDS / プッシュプルポット / Maki / 三阪咲 / 紫 今 / Mega Shinnosuke / MONO NO AWARE / 由薫 / Laughing Hick / リュックと添い寝ごはん / レトロリロン / Laura day romance / LONGMAN

【10/8(日)】

Ivy to Fraudulent Game / アメノイロ。 / AliA / アンと私 / 上野大樹 / 浦小雪 / AIRCRAFT / osage / 音羽 -otoha- / からあげ弁当 / CAT ATE HOTDOGS / claquepot / 声にならないよ / the quiet room / 時速36km / SHO-SENSEI!! / ズカイ / すりぃ / TAMIW / Czecho No Republic / 超能力戦士ドリアン / chilldspot / 帝国喫茶 / 鉄風東京 / TRACK15 / 名無し之太郎 / 703号室 / ハク。 / Bialystocks / Billyrrom / 黒子首 / ポンツクピーヤ / マルシィ / Monthly Mu & New Caledonia / moon drop / meiyo / 森 大翔 / YUTORI-SEDAI / ゆらる / Re:name

【10/9(月)】

アイビーカラー / Aile The Shota / 明くる夜の羊 / 4s4ki / アシガルユース / asmi / A夏目 / ammo / Enfants / アンユースレス / imase / EYRIE / SG / クジラ夜の街 / グソクムズ / Kenta Dedachi / Conton Candy / THE 2 / ザ ステアーズ / the paddles / Subway Daydream / 35.7 / SherLock / 少年キッズボウイ / ぜったくん / DNA GAINZ /Deep Sea Diving Club / TETORA / tonun / ニィキュッパ / にしな / Bye-Bye-Handの方程式 / Fluffy / ブランデー戦記 / フレンズ / YAJICO GIRL / ヤユヨ / yutori / ユレニワ / (夜と)SAMPO / reGretGirl / 忘れらんねえよ

●会 場:club vijon / hillsパン工場 / ANIMA / SUNHALL / FANJ twice / DROP / VARON / BEYOND /

AtlantiQs / Pangea / BRONZE / CLAPPER / BIGCAT / CONPASS / OSAKA MUSE / FootRock&BEERS / OSAKA RUIDO / JANUS / soma / FANJ /なんばHatch(7日のみ)

●チケット:3DAYS PASS (全会場共通3日間通し券)=11,000円(税込)

SATURDAY PASS (全会場共通・土曜限定1日券)=4,900円(税込)

SUNDAY PASS (全会場共通・日曜限定1日券)=4,400円(税込)

MONDAY PASS (全会場共通・月曜限定1日券)=4,400円(税込)





【注意事項】

※1ドリンク600円(税込) 別途必要 。

※ドリンク代はPASS交換時にお支払いいただきます。

※ドリンクチケットはPASS1枚につき1枚ご購入いただきます。(3days Passの方も1枚となります)

※ドリンクチケットは なんばHatchを除く、MINAMI WHEEL開催ライブハウス20か所で期間中に限り使用可。

※チケット代には販売事務手数料¥1,000(税込)を含みます。

(イベント中止による払い戻しの場合、販売事務手数料を除いた金額を払い戻します)

※出演者の変更に伴う払い戻しは致しません。

※当日券の発売は未定です。

※一部の会場は完全入れ替え制となります。

尚、入れ替え制についてはFM802 MINAMI WHEEL 2023 専用アプリにて事前申し込みいただき、抽選にて優先観覧登録を予定しております。(後方は当日の入場状況により、当日並んだお客様でも観覧いただける場合がございます)

※ライブ映像の生配信について一部調整中です。後日改めて発表致します。

※大阪府の条例により夜7時以降は、16歳未満のお客様は保護者同伴の上ご入場下さい。

※10月7日(土)のみ、なんばHatchを12:30~(予定)ライブ会場として使用いたします。

MINAMI WHEEL 2023の3DAYS PASS、SATURDAY PASS提示でご入場いただけます。

※10月7日(土)なんばHatchのみに入場可能なチケットを後日限定枚数発売予定です。

●先行スケジュール(全券種):

8月 3日(木)18:00~ 9日(水) オフィシャル一次抽選受付

8月10日(木)10:00~16日(水) RADIPASS PLATINUM会員 一次受付

RADIPASS GOLD会員 一次抽選受付

8月11日(金)10:00~17日(木) プレイガイド先行抽選受付

8月21日(月)10:00~24日(木) RADIPASS PLATINUM会員 二次受付

●主 催:FM802 / MINAMI WHEEL2023 事務局

(事務局構成団体=FM802/ウドー音楽事務所/キョードー大阪/GREENS CORPORATION/サウンドクリエーター/

清水音泉/スマッシュウエスト/ソーゴー大阪/PLUMCHOWDER/ページ・ワン/夢番地)

●特別協賛:Eggs

●協 賛:ZIPPO / ZIMA

●協 力:大阪音楽大学 /Brooklyn Parlor OSAKA / 心斎橋BIGSTEP

●イベントHP:https://minamiwheel.jp/

●ビジュアル:岡田将充(OMD) (https://www.instagram.com/okada_masamitsu/)

●お問合せ:FM802リスナーセンター info@funky802.com (月曜~金曜 11:00~17:00)



【Eggs presents FM802 MINAMI WHEEL 2023 LIVE FLASH! AUDITION】

FM802がおくる日本最大級のライブショーケースフェスティバル、関西の音楽シーンを代表するイベント『MINAMI WHEEL』。BIG STEP大階段ステージで行われる、MINAMI WHEELのフリーイベント「LIVE FLASH!」に出演するアーティストを募集中!

■エントリー期間:7/20(木)~8/31(水)

■グランプリ:

・「MINAMI WHEEL 2023」開催中にBIG STEP大階段で実施する無料公開ステージ「LIVE FLASH!」に出演

・「MINAMI WHEEL 2023」の全会場でステージ転換時に放送する「Eggs」のCMに、楽曲を使用

・TOWER CLOUDからの全世界配信

■詳細:https://eggs.mu/music/project/minamiwheel2023

■Eggs

「Eggs(エッグス)」(https://eggs.mu/)は、株式会社エッグスが運営する、インディーズを中心とした3万組以上のアーティストと50万人以上のリスナーが登録する無料音楽プラットフォームです。

個人で活動するアーティストやインディーズ音楽関連企業向けのマネタイズ支援機能として「TOWER CLOUD(タワークラウド)」(https://towercloud.jp/)を展開し、国内外の主要音楽配信ストア(DSP)へのディストリビューションやYouTubeの収益化、CD制作からタワーレコードでの販売契約まで、アーティスト活動をトータルにサポートしています。



【関連イベント開催決定】

MINAMI WHEEL 2023のチケットを持っていればお得に楽しめるイベントも続々開催決定!

詳しくはFM802 MINAMI WHEEL 2023のHPをチェックしてください。

●『CONTACT!!Vol.24 -MINAMI WHEEL EDITION-』

日時:9月20日(水) 19:00開演

会場:BIGCAT

出演アーティスト:Conton Candy / ズーカラデル / 森大翔

問合せ:BIGCAT 06-6258-5008

※『MINAMI WHEEL 2023』のチケットを購入された方はドリンク代のみで入場可(抽選制)

●『ミナミDEジャイガンティックに奏でまタイVer.ムキアイタイ ~MINAMI WHEEL EDITION~』

日時:9月23日(土・祝) 17:00開演

会場:Zepp Namba(OSAKA)

出演アーティスト:日食なつこ/ヒグチアイ/松本素生(GOING UNDER GROUND)/由薫

問合せ:プラムチャウダー 06-6357-6969<平日:12時~18時>

※『MINAMI WHEEL 2023』のチケットを購入された方はドリンク代のみで入場可(抽選制)



